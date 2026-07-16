Cum vrea Culiță Sterp să își împace părinții. Mesajul transmis în public pentru mama Geta

Culiță Sterp a aprins din nou internetul după ce a postat un TikTok în care stă de vorbă cu tatăl său despre un subiect care a surprins pe toată lumea: faptul că acesta nu a băut alcool și nu a fumat niciodată.

Momentul, aparent liniștit și amuzant, s a transformat rapid într-o mică furtună online, după ce Mama Geta a intervenit și l-a contrazis public. Iar Culiță, în stilul lui direct, a răspuns imediat.

Cum vrea Culiță Sterp să își împace părinții

În videoclip, Culiță își întreabă tatăl:

„Să-l întreb pe «tatu» de ce niciodată în viața lui n-a băut? N-ai băut în viața ta alcool și n-ai fumat în viața ta, de ce?”.

Răspunsul tatălui a devenit viral:

„Vorbim de bere acum. Când aveam 16 ani, la fabrica de bere la Haţeg, vedeam șobolani cât o pisică de mari. Nu am putut să pun gura pe ea.”

Culiță îl felicită:

„Bravo! Și la țigări și la astea nu te-ai învățat niciodată, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun.”

Tatăl continuă sincer:

„Am încercat, dar n-am putut să mă învăț. Toți prietenii pe care i-am avut, toți pipau, toți beau. Am încercat, dar n-am putut.”

Culiță punctează:

„Și la băuturi, la fel, niciodată în viața mea nu te-am văzut beat.”

Iar tatăl recunoaște:

„De trei ori m-am îmbătat. Pe timpul lui Ceauşescu.”

La final, Culiță îl întreabă ce sfat are pentru tineri, iar răspunsul a fost la fel de direct:

„Cu țigara nu-ți de acord deloc. Cu băutura să bea un par de vin făcut în casă, nu vin din pastile.”

Culiță încheie:

„Deci să bea responsabil.”

Mesajul transmis în public pentru mama Geta

După apariția clipului, Mama Geta a reacționat imediat, spunând că și ea a lucrat la fabrica de bere și că povestea cu șobolanii nu este adevărată, acuzându-l pe tatăl lui Culiță că minte. A fost suficient pentru ca situația să se inflameze, iar Culiță a revenit cu un mesaj ferm:

„Mama Geta, văd că nu te potolești nici aici la videoclipurile cu tatu. Repede comentezi tu că nu-i adevărat. Ok. Fii atentă, eu am vorbit cu tatu acum și a spus în felul următor. Îți spun aici, nu te-am sunat, nu nimic. Vezi aici în exclusivitate. Data viitoare când venim aici la dinți, să vii și tu. Și să veniți împreună și vă cazeți pe amândoi într-o cameră. Și stabilim cine are dreptate. Vă las pe amândoi într-o cameră şi dimineața vedem cine a avut dreptate. Accepți? El a zis că e ok.”

Momentul a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde fanii au comentat pe larg situația, unii amuzați, alții intrigați de tensiunile din familia Sterp.

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