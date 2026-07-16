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Cum vrea Culiță Sterp să își împace părinții. Mesajul transmis în public pentru mama Geta

De: David Ioan 16/07/2026 | 07:54
Cum vrea Culiță Sterp să își împace părinții. Mesajul transmis în public pentru mama Geta
Cum vrea Culiță Sterp să își împace părinții. Mesajul transmis în public pentru mama Geta. Foto: Facebook
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Culiță Sterp a aprins din nou internetul după ce a postat un TikTok în care stă de vorbă cu tatăl său despre un subiect care a surprins pe toată lumea: faptul că acesta nu a băut alcool și nu a fumat niciodată.

Momentul, aparent liniștit și amuzant, s a transformat rapid într-o mică furtună online, după ce Mama Geta a intervenit și l-a contrazis public. Iar Culiță, în stilul lui direct, a răspuns imediat.

Cum vrea Culiță Sterp să își împace părinții

În videoclip, Culiță își întreabă tatăl:

„Să-l întreb pe «tatu» de ce niciodată în viața lui n-a băut? N-ai băut în viața ta alcool și n-ai fumat în viața ta, de ce?”.

Răspunsul tatălui a devenit viral:

„Vorbim de bere acum. Când aveam 16 ani, la fabrica de bere la Haţeg, vedeam șobolani cât o pisică de mari. Nu am putut să pun gura pe ea.”

Culiță îl felicită:

„Bravo! Și la țigări și la astea nu te-ai învățat niciodată, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun.”

Tatăl continuă sincer:

„Am încercat, dar n-am putut să mă învăț. Toți prietenii pe care i-am avut, toți pipau, toți beau. Am încercat, dar n-am putut.”

Culiță punctează:

„Și la băuturi, la fel, niciodată în viața mea nu te-am văzut beat.”

Iar tatăl recunoaște:

„De trei ori m-am îmbătat. Pe timpul lui Ceauşescu.”

La final, Culiță îl întreabă ce sfat are pentru tineri, iar răspunsul a fost la fel de direct:

„Cu țigara nu-ți de acord deloc. Cu băutura să bea un par de vin făcut în casă, nu vin din pastile.”

Culiță încheie:

„Deci să bea responsabil.”

Mesajul transmis în public pentru mama Geta

După apariția clipului, Mama Geta a reacționat imediat, spunând că și ea a lucrat la fabrica de bere și că povestea cu șobolanii nu este adevărată, acuzându-l pe tatăl lui Culiță că minte. A fost suficient pentru ca situația să se inflameze, iar Culiță a revenit cu un mesaj ferm:

„Mama Geta, văd că nu te potolești nici aici la videoclipurile cu tatu. Repede comentezi tu că nu-i adevărat. Ok. Fii atentă, eu am vorbit cu tatu acum și a spus în felul următor. Îți spun aici, nu te-am sunat, nu nimic. Vezi aici în exclusivitate. Data viitoare când venim aici la dinți, să vii și tu. Și să veniți împreună și vă cazeți pe amândoi într-o cameră. Și stabilim cine are dreptate. Vă las pe amândoi într-o cameră şi dimineața vedem cine a avut dreptate. Accepți? El a zis că e ok.”

Momentul a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde fanii au comentat pe larg situația, unii amuzați, alții intrigați de tensiunile din familia Sterp.

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