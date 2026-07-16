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6 beneficii ale consumului de lămâie pentru sănătate. Ce spun specialiștii

De: Daniel Matei 16/07/2026 | 07:40
6 beneficii ale consumului de lămâie pentru sănătate. Ce spun specialiștii
Sursa foto: Shutterstock
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Lămâia este unul dintre cele mai populare citrice din lume, fiind folosită atât în băuturi și deserturi, cât și în numeroase preparate culinare. Dincolo de gustul său caracteristic, aceasta poate aduce și o serie de beneficii pentru sănătate, datorită conținutului ridicat de vitamina C, antioxidanți și alți compuși vegetali.

Potrivit publicației Real Simple, care citează specialiști în nutriție, consumul de lămâie poate susține sănătatea organismului în mai multe moduri, deși efectele depind de alimentația și stilul de viață al fiecărei persoane.

Contribuie la întărirea sistemului imunitar

Lămâia este o sursă importantă de vitamina C, un antioxidant care sprijină funcționarea sistemului imunitar și contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. De asemenea, vitamina C joacă un rol important în procesul de vindecare a rănilor și în menținerea sănătății inimii.

Poate susține sănătatea pielii

Vitamina C este esențială pentru producerea colagenului, proteina care contribuie la elasticitatea și fermitatea pielii. Din acest motiv, consumul regulat de alimente bogate în vitamina C poate avea efecte benefice asupra aspectului pielii.

Favorizează absorbția fierului

Specialiștii arată că vitamina C din lămâie ajută organismul să absoarbă mai eficient fierul din alimente, ceea ce poate contribui la reducerea riscului de deficit de fier.

Furnizează fibre

Deși sucul conține foarte puține fibre, consumul fructului întreg oferă pectină, o fibră solubilă care poate contribui la controlul colesterolului și al glicemiei.

Poate reduce riscul apariției pietrelor la rinichi

Acidul citric din lămâie poate contribui la prevenirea formării anumitor tipuri de pietre la rinichi, prin creșterea nivelului de citrat din urină.

Ar putea contribui la reducerea riscului de diabet de tip 2

Potrivit specialiștilor, consumul regulat de citrice este asociat cu un risc mai redus de apariție a diabetului de tip 2, însă acest efect trebuie privit în contextul unei alimentații echilibrate și al unui stil de viață sănătos.

Specialiștii recomandă includerea lămâii în alimentație prin adăugarea ei în apă, ceai, salate, sosuri sau diverse preparate culinare. În același timp, însă, persoanele care suferă de reflux gastroesofagian ar trebui să fie atente la consum, deoarece aciditatea citricelor poate accentua simptomele.

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