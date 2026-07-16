Dani Oțil și-a scos soția la o masa corectă! Prezentatorul de la Neatza a vrut să încerce ceva cu adevărat bun și a dus-o pe Gabriela la Casa di David

Dani Oțil, 45 de ani, prezentator al longevivei emisiuni „Neatza cu Răzvan și Dani” alături de bunul său prieten din copilărie Răzvan Simion, este căsătorit cu fostul model Gabriela Prisăcariu-Oțil. Deși Dani Oțil deține un restaurant tip Steakhouse, numit The Grill, în zona Herăstrău, el și soția au fost surprinși de CANCAN.RO în alt local. Avem imagini cu soții Oțil la o pizza buona de-ți mănânci și degetele.

Deși Dani Oțil deține un restaurant, The Grill, în zona Herăstrău, probabil a vrut să încerce ceva mai bun, așa că și-a invitat soția pe undeva prin apropiere, la Casa di David, un cunoscut restaurant de pe malul lacului Herăstrău, frecventat de toată lumea bună a Bucureștiului.

Ocazia cu care cei doi au ieșit la masă nu se cunoaște, dar nu e exclus să serbeze anticipat trei ani de la căsătoria religioasă. Aniversarea cununiei lor este în iulie. Evenimentul a avut loc acum trei ani și la el a participat și băiatul celor doi, Tiago, cea mai de preț comoară a familiei.

E treabă serioasă ieșirea asta, pentru că Dani Oțil și-a pus o cămașă, nu mai e la tricou și pantaloni scurți, cum a fost surprins de CANCAN.RO data trecută, când mergea la propriul său restaurant, The Grill. E clar că s-a dus chitit pe eleganță la Casa di David! Cât despre Gabriela, ea e mereu impecabilă. Poartă, cum e și firesc, ochelari de soare, pentru că de la un număr de followeri pe Instagram în sus devin obligatorii, iar ea are peste 260.000.

Dacă tot e răsfăț, Dani Oțil și-a luat o bere, iar Gabriela are în dreapta un pahar „tulip”, probabil cu prosecco. De data asta n-a mai dat-o pe Cola, plăcerea ei vinovată, așa cum reiese din imaginile surprinse acum ceva timp în fața restaurantului The Grill, al soțului ei – imaginile pot fi văzute AICI.

Cei doi discută animat, e totul bine. În familia lor este armonie, n-au existat scandaluri în presă. Desigur, Dani Oțil, mucalit cum îl știm, va ironiza faptul că Gabriela mănâncă direct cu mâna, așa cum a mai făcut-o AICI unde scria că el credea că-și ia soție de viță nobilă, dar ea tot bagă pâinea în zeama de la salata de roșii (cine nu face asta?? e drept scris în Constituție! 😀). Dar, fiind o pizza (sau o focaccia), de data asta e ceva firesc.

Dani Oțil și Gabriela sunt căsătoriți de cinci ani și au un fiu, pe Tiago. De data asta Tiago nu a venit cu mami și tati în oraș, cel mai probabil e cu bona, asta dacă nu cumva e la Beach, please! 😀

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