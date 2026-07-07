Regretul Gabrielei Oțil ca mamă. Ce ar fi făcut diferit pentru fiul ei

Experiența maternității vine la pachet cu numeroase alegeri, iar odată cu trecerea timpului mulți părinți ajung să privească diferit deciziile luate în primii ani de viață ai copiilor lor. Același lucru îl transmite și Gabriela Oțil, care consideră că, dacă ar avea ocazia să retrăiască acea perioadă, ar aborda într-un mod diferit unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții de familie.

Soția prezentatorului TV Dani Oțil a vorbit despre experiența acumulată în cei aproape cinci ani de când a devenit mamă și despre concluziile la care a ajuns privind creșterea fiului lor, Tiago. În opinia sa, apropierea fizică dintre părinți și copil în primii ani de viață are o importanță mai mare decât credea inițial.

Regretul Gabrielei Oțil ca mamă

Gabriela Oțil consideră că una dintre deciziile pe care le-ar modifica este cea legată de somnul copilului. La începutul vieții lui Tiago, familia a ales ca băiețelul să doarmă separat, urmând recomandări și principii promovate de noile metode de parenting, care încurajează dezvoltarea timpurie a independenței copilului.

Privind acum în urmă, aceasta apreciază că o astfel de alegere nu a fost cea mai potrivită pentru familia lor. În loc să aducă mai multă odihnă și un program mai echilibrat, perioada respectivă a fost marcată de nopți întrerupte, treziri repetate și oboseală acumulată atât pentru copil, cât și pentru părinți.

„Singurul lucru pe care nu l-aș mai face la fel dacă aș avea copil? Nu l-aș mai lasă să doarmă separat. L-aș ține lipit de noi, fără să mă tem că > Ne-am chinuit cu toții prea mult nopți fragmentate, treziri fără sfârșit și oboseala acumulată. Abia acum îmi dau seama cât de firească era, de fapt, nevoia lui de a fi aproape. Ne-am luat prea mult după toate regulile acestui > și după vocile care ne spuneau că, dacă îl ținem lângă noi, o să ajungă să doarmă în patul nostru toată viața. De parcă există vreun copil care nu va dori, într-o zi, propriul lui spațiu”, a transmis Gabriela Oțil, pe Instagram.

Experiența trăită a determinat-o să privească diferit nevoia copiilor mici de a fi aproape de părinți. Ea consideră că apropierea și contactul permanent reprezintă o etapă firească în dezvoltarea celor mici și că această nevoie nu ar trebui privită ca un risc pentru independența lor viitoare.

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