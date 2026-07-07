Fosta parteneră a lui Bogdan de la Ploiești și-a refăcut viața complet. Larisa este însărcinată!

Viața fostei soții a Bogdan de la Ploiești a intrat într-o etapă complet nouă. Larisa traversează una dintre cele mai frumoase perioade, după ce și-a unit destinul cu actualul partener, Ionuț, în cadrul unei ceremonii religioase organizate recent. Evenimentul a avut loc la aproximativ un an după logodna celor doi și a marcat începutul oficial al unei noi familii, într-un moment cu atât mai special cu cât cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

Nunta a fost una elegantă, atent organizată, iar mirii au ales să celebreze alături de familie și de cei mai apropiați prieteni. Atmosfera festivă, decorurile rafinate și ținutele spectaculoase au transformat ziua într-un moment memorabil pentru toți cei prezenți. Larisa a fost în centrul atenției datorită apariției sale, alegând o rochie de mireasă în stil prințesă, cu un design sofisticat și numeroase detalii strălucitoare.

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Ținuta miresei a impresionat prin corsetul decorat cu cristale, dar și prin voalul lung, brodat pe margini cu elemente fine, care a completat perfect întreaga apariție. Accesoriile au fost alese în același registru elegant, o diademă delicată și un buchet din flori albe oferind un plus de rafinament. Întregul look a fost construit în jurul unui stil clasic, cu influențe regale, potrivit pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

Ceremonia religioasă a venit după o perioadă intensă pentru cei doi, care și-au anunțat logodna în urmă cu aproximativ un an, în timpul unei vacanțe petrecute împreună.

Pe lângă pregătirile pentru nuntă, Larisa și Ionuț au avut parte și de o altă veste importantă, aceea că vor deveni părinți. Mesajele de felicitare au venit imediat, iar apropierea venirii pe lume a primului copil a adus și mai multă emoție în jurul celor doi.

„Darul meu de la Dumnezeu”, a fost mesajul Larisei.

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