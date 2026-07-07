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Alertă în Tulcea! RO-Alert avertizează populația asupra unor obiecte care pot cădea din cer

De: Anca Chihaie 07/07/2026 | 11:51
Alertă în Tulcea! RO-Alert avertizează populația asupra unor obiecte care pot cădea din cer
Mesaj RO-Alert în Tulcea /Foto: Arhivă
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Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit marți, 7 iulie 2026, un mesaj RO-Alert încadrat la nivelul „Alertă Extremă”, după ce autoritățile au identificat un risc privind posibila cădere a unor obiecte provenite din spațiul aerian. Măsura a fost luată în contextul monitorizării permanente a situației din apropierea graniței, unde, în ultimii ani, au mai existat episoade similare generate de incidente produse în zona conflictului din vecinătatea României.

Avertizarea a avut caracter preventiv și a fost transmisă pentru informarea rapidă a populației din localitățile aflate în nordul județului, astfel încât oamenii să poată adopta măsurile necesare pentru protejarea propriei siguranțe. Sistemul RO-Alert este utilizat în astfel de situații pentru a transmite în timp real informații esențiale privind riscurile care pot afecta populația și pentru a reduce posibilitatea producerii unor incidente.

RO-Alert avertizează populația asupra unor obiecte care pot cădea din cer

Conform informațiilor comunicate de autorități, avertizarea a fost emisă în urma evaluării situației din spațiul aerian din apropierea frontierei, existând posibilitatea ca fragmente sau alte obiecte să ajungă pe teritoriul României. Deși nu au fost raportate imediat victime sau pagube materiale, instituțiile responsabile au considerat necesară informarea populației pentru a evita expunerea inutilă la eventuale pericole.

Mesajul transmis prin sistemul RO-Alert a inclus recomandări privind comportamentul pe care cetățenii ar trebui să îl adopte pe durata perioadei de risc. Persoanele aflate în zonele vizate au fost sfătuite să se adăpostească în spații sigure, precum beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unor astfel de locuri, recomandarea a fost ca oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori, până la expirarea perioadei pentru care a fost emisă avertizarea.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.  Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min.”, potrivit RO-Alert.

Durata estimată a alertei a fost stabilită la aproximativ 90 de minute, interval în care autoritățile au continuat monitorizarea situației și schimbul de informații între structurile implicate în supravegherea spațiului aerian și gestionarea situațiilor de urgență.

Zona de nord a județului Tulcea se află în apropierea frontierei cu Ucraina, iar în ultimii ani autoritățile române au fost nevoite să gestioneze mai multe situații similare, generate de evoluția conflictului din regiune. În diverse momente au fost descoperite fragmente provenite din aparate de zbor sau alte obiecte ajunse accidental pe teritoriul României, motiv pentru care procedurile de avertizare au fost adaptate pentru a permite reacții rapide în cazul apariției unor riscuri.

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