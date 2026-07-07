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Ioana Tufaru, concediu cu bani puțini. Cât a costat escapada la Căciulata

De: David Ioan 07/07/2026 | 12:29
Ioana Tufaru, concediu cu bani puțini. Cât a costat escapada la Căciulata
Ioana Tufaru, concediu cu bani puțini. Cât a costat escapada la Căciulata
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Ioana Tufaru își planificase o vacanță de vară la munte alături de soțul ei, Ionuț, și de fiul lor, Luca, însă programul încărcat al partenerului a schimbat totul. Cum acesta nu a putut să își ia liber, fiica Andei Călugăreanu a plecat doar cu băiatul ei, transformând ieșirea într-un scurt concediu în doi.

Deși au apărut speculații privind o posibilă ruptură în cuplu, Ioana a clarificat situația, explicând că absența soțului a fost strict legată de serviciu.

Ioana Tufaru, concediu cu bani puțini

Ea a povestit că mini-vacanța de trei zile la Căciulata a decurs bine, chiar dacă nu a fost în formula completă.

„Da, așa ar fi trebuit, numai că uite că nu s-a putut să fie în 3. Ionuț nu a putut să-și ia liber pentru că și alți colegi sunt în concediu și nu aveau oameni și de asta a fost în 2. Dar a fost frumos și în 2, eu și Luca, e prima vacanță așa. Dar ce să facem, asta e!”

Pe durata sejurului, Ioana și fiul ei au mers la piscină, au vizitat parcul, s-au plimbat cu vaporașul și au ieșit la terasă. Au încercat să vadă și mănăstirea Cozia, însă lucrările de restaurare le-au dat planurile peste cap.

„A fost o vacanță foarte frumoasă. Căciulata este o zonă super, am fost la piscină, în parc, ne-am plimbat cu vaporașul, ba chiar am ieșit și la o terasă, am fost să vizităm mănăstirea Cozia, dar nu am putut din păcate că era în restaurare, toată numai schele! Poate vom mai merge și atunci vom reuși să o vizităm, poate va fi gata”, a spus fiica Andei Călugăreanu.

Cât a costat escapada la Căciulata

Ioana a făcut și un calcul al cheltuielilor pentru cele trei zile petrecute la munte, menționând că bugetul total s-a situat între 1200 și 1300 de lei, cu tot cu cazare. A ales să călătorească cu microbuzul din Autogara Militari, evitând trenul din cauza duratei mari a drumului.

„Cu totul undeva la 1200-1300 lei, cu cazare cu tot! Nu am mers cu trenul, că până acolo se fac 6 ore cu trenul, am mers cu autocar microbuz, am luat din autogara Militari și am făcut 3 ore jumătate. Drumul nu a costat prea mult, eu am avut reducere 50 % că sunt pensionară, am plătit 30 de lei, iar Luca 20%, 42 de lei, adică am dat 72 lei dus, și 72 lei întors. Este ok”, a mai spus Ioana Tufaru.

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