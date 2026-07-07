Angajatul ce câștiga 200.000 de dolari anual, concediat pentru un fursec de 2 dolari. Cum și-a demonstrat nevinovăția

Un incident aparent banal a avut consecințe majore pentru un angajat cu vechime al companiei Ford din Statele Unite. Kurt Kromm, un electrician în vârstă de 60 de ani, a fost concediat după ce a fost acuzat că a luat un fursec în valoare de doar 1,95 dolari fără să îl plătească.

Kromm lucra de 11 ani la uzina Ford Kentucky Truck Plant din Louisville, unde sunt produse mai multe modele importante ale constructorului auto. În timpul unei ture de noapte de 12 ore, acesta a mers să cumpere o gustare după ce nivelul glicemiei i-a scăzut, fiind diagnosticat cu diabet. Potrivit explicațiilor sale, primul aparat de plată a afișat o eroare, motiv pentru care a folosit un al doilea terminal, unde tranzacția a fost finalizată.

Bărbatul a cerut dreptate companiei

La câteva zile după incident, angajatul a fost chemat la birou și informat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere indicau o presupusă tentativă de furt. Deși a încercat să explice că efectuase plata la un alt kiosk, compania a decis concedierea sa, iar acesta a fost escortat în afara fabricii înainte de a-și putea recupera bunurile personale.

După verificarea extrasului bancar, Kurt Kromm a descoperit dovada clară a plății de 1,95 dolari și a transmis documentele atât companiei Ford, cât și sindicatului. Ulterior, operatorul sistemului de plată a confirmat oficial că tranzacția fusese procesată corect. În urma acestor verificări, Ford i-a oferit posibilitatea de a reveni la locul de muncă și i-a achitat despăgubiri de aproximativ 28.000 de dolari pentru perioada în care nu a lucrat.

Cu toate acestea, electricianul a refuzat să se întoarcă, deoarece între timp își găsise un alt loc de muncă, mai aproape de familie. Cazul său a atras atenția și asupra problemelor semnalate de alți angajați, care susțin că aparatele de plată din fabrică s-au defectat în repetate rânduri și au creat situații similare.

În urma incidentului, compania a anunțat că intenționează să își revizuiască procedurile interne, astfel încât angajații aflați în astfel de situații să fie suspendați temporar până la clarificarea faptelor, în loc să fie concediați imediat.

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