Panică în Cipru! A avut loc o explozie în centrul Limassolului

Un oraș turistic din Cipru a fost zguduit în toiul nopții de o explozie care a declanșat o intervenție de urgență în centrul Limassolului. Incidentul s‑a produs în jurul orei 3.30 dimineața, când autoritățile au fost alertate că o clădire din zona centrală ar fi fost vizată de un dispozitiv exploziv, declanșând imediat o situație de criză.

Potrivit relatărilor din presa locală, o explozie ar fi zguduit orașul Limassol, iar o operațiune de urgență era în desfășurare după ce imobilul din centrul orașului a fost atacat cu un fel de dispozitiv improvizat.

Panică în Cipru!

Primele informații apărute în publicațiile cipriote sugerau că ținta ar fi fost un club de noapte, însă verificările ulterioare au confirmat că imobilul găzduiește sediul EDON, organizația de tineret a Partidului Progresist al Oamenilor Muncii.

Această clarificare a schimbat direcția investigațiilor, autoritățile analizând acum dacă incidentul ar putea avea legătură cu activitatea politică desfășurată în clădire. Presa locală a transmis că autoritățile au rămas în stare de alertă, monitorizând zona și posibilele riscuri asociate deflagrației.

Explozia a provocat avarii vizibile la intrarea clădirii, unde ușa și structura frontală ar fi fost afectate de suflul detonării. De asemenea, un autoturism parcat pe strada Megalou Alexandrou ar fi suferit pagube, potrivit informațiilor transmise de surse locale.

A avut loc o explozie în centrul Limassolului

Zona a fost imediat izolată de poliție, iar accesul a fost restricționat pentru a permite echipelor de investigații să analizeze urmele lăsate de dispozitivul exploziv și să stabilească modul în care acesta a fost amplasat și declanșat.

Specialiștii în investigarea explozivilor au început verificările tehnice pentru a identifica tipul dispozitivului, materialele folosite și posibilele motive ale atacului. Anchetatorii tratează cazul cu maximă precauție, având în vedere că natura incidentului indică o acțiune intenționată.

Autoritățile locale mențin măsurile de siguranță în zonă până la clarificarea completă a circumstanțelor, în timp ce investigațiile continuă pentru a stabili dacă există riscuri suplimentare sau persoane implicate.

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