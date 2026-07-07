Doliu în lumea cinematografiei! Actrița Slaine Kelly a murit la vârsta de doar 43 de ani

Este doliu în lumea cinematografiei! Actrița și producătoarea irlandeză Slaine Kelly a murit la vârsta de numai 43 de ani. Aceasta a fost răpusă de o boală nemiloasă, iar vestea tristă a decesului a fost confirmată de către familie. Fanii sunt în șoc, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Actrița și producătoarea irlandeză Slaine Kelly a murit la vârsta de numai 43 de ani. Se pare că de ceva timp aceasta lupta cu o boală necruțătoare, care i-a adus în cele din urmă decesul. Pentru moment, cauza oficială a decesului nu a fost anunțată public, însă colegul ei de breaslă, actorul Paddy Courtney, a postat un omagiu pe rețelele sociale în care a menționat că viața ei a fost „răpită de cancer”.

„Viața ei a fost răpită de cancer, dar spiritul ei plin de curiozitate jucăușă și spirit de ștrengăriță va trăi mai departe în toți cei care au cunoscut-o. Am fost destul de norocos să mă aflu în orbita ei în multe roluri — ca amic, coleg de platou și confident. Îți mulțumesc pentru hohotele de râs”, a transmis actorul Paddy Courtney.

Actrița Slaine Kelly a murit la vârsta de doar 43 de ani

Actrița Slaine Kelly și-a dat ultima suflare în data de 4 iulie 2026, la vârsta de doar 43 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Aceasta lasă în urmă un fiu, în vârstă de 11 ani, care nu o să își mai vadă niciodată mama. Anunțul trist al decesului a fost confirmat de familie, prin intermediul unui mesaj emoționant.

„Slaine Kelly, Allen Terrace, Dublin. S-a stins din viață în pace, acasă, înconjurată de familia ei iubitoare. Fiică iubită a lui Marion și Joe Kelly. Mamă prețuită a lui Knox, soră extrem de iubită a lui Darragh, cumnată a lui Mags și mătușă adorată a Elizei. Slaine va rămâne profund regretată de părinți, de fiul ei, de frate, cumnată, nepoată, de numeroșii ei verișori, de rudele extinse, de prieteni și de toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o. Actriță și producătoare de film, Slaine va rămâne cu drag în amintirea tuturor pentru activitatea ei, pentru spiritul ei și pentru contribuția la înființarea fermei St Anne’s City Farm”, se arată în comunicat.

Slaine Kelly a devenit cunoscută publicului larg după ce a dat viață personajului Jane Seymour, în celebrul serial The Tudors (Dinastia Tudorilor). Aceasta s-a mai făcut remarcată și în serialul Raw, dar și în filmele The O’Briens (2013) și Rise of the Footsoldier: Part II (2015). Pe lângă actorie, Slaine Kelly s-a remarcat în industria cinematografică și ca scenaristă și producătoare.

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