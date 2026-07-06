Muzicianul care a făcut istorie alături de Johnny Cash și a fost decorat de Regina Elisabeta a II-a a murit

Tommy Hunter, unul dintre cei mai iubiți artiști country ai Canadei și prezentatorul emisiunii „The Tommy Hunter Show”, a murit la vârsta de 89 de ani. Supranumit „Gentlemanul muzicii country din Canada”, Hunter a marcat timp de decenii televiziunea și muzica nord-americană, a lansat și susținut cariere importante și a rămas până la final un artist respectat pentru eleganță, disciplină și apropierea de public.

A murit liniștit, înconjurat de familie și de câinele său adoptat

Tommy Hunter s-a stins din viață joi, 2 iulie, din cauze naturale, într-un cămin pentru vârstnici din London, Ontario, unde locuia de câteva luni. Managerul său, Brian Edwards, a confirmat că artistul a murit liniștit, în somn, avându-i aproape pe membrii familiei și pe câinele său adoptat, Desi.

„Cum spune vechea vorbă, suntem cu toții profund îndurerați în același timp”, a declarat Brian Edwards.

Managerul artistului a adăugat că, deși pierderea este uriașă, felul în care Tommy Hunter s-a stins poate fi privit ca o formă de liniște.

„Când cineva pleacă atât de liniștit, într-un fel este o binecuvântare.”

Tommy Hunter lasă în urmă trei copii, patru nepoți și un strănepot.

Copilul care a învățat chitara la 9 ani și a ajuns vedetă TV

Tommy Hunter s-a născut pe 20 martie 1937, în London, provincia Ontario. A început să ia lecții de chitară în jurul vârstei de nouă ani, iar doar câțiva ani mai târziu cânta deja în biserici, la evenimente mici, în spitale, cinematografe sau la petreceri în aer liber.

Prima mare șansă a venit în adolescență, când a fost cooptat în emisiunea „Country Hoedown” de la CBC, unde a cântat ca chitarist ritmic în formația Sons of the West, condusă de King Ganam.

Pe măsură ce devenea tot mai cunoscut, Hunter a primit și un program radio zilnic la CBC, difuzat la prânz, în care combina muzica country cu piese pop.

După nouă ani petrecuți la „Country Hoedown”, la doar 28 de ani, a primit propria emisiune de televiziune.

„The Tommy Hunter Show”, emisiunea care a intrat în istoria televiziunii

„The Tommy Hunter Show” a debutat în 1965, în perioada televiziunii alb-negru, și a rămas pe post până în 1992. Emisiunea, care pornise inițial ca program radio și a trecut apoi în televiziune, a fost difuzată timp de aproape 27 de ani.

La momentul anulării, devenise cel mai longeviv program muzical din America de Nord.

Popularitatea sa a depășit granițele Canadei. Emisiunea a fost preluată și în Statele Unite, prin The Nashville Network, ajungând, potrivit relatărilor vremii, în zeci de milioane de gospodării americane.

Tommy Hunter a vrut de la început să schimbe imaginea muzicii country. A renunțat la decorurile clișeistice cu baloți de fân și porți de hambar și a preferat o prezentare mai elegantă, mai demnă, convins că muzica se poate susține singură.

Această abordare i-a adus supranumele de „Gentlemanul muzicii country din Canada”.

A adus pe scenă nume uriașe ale muzicii country

De-a lungul anilor, „The Tommy Hunter Show” a primit o listă impresionantă de invitați: Johnny Cash, Roy Acuff, Kitty Wells, Loretta Lynn, Anne Murray, Gordon Lightfoot, Reba McEntire, Garth Brooks, Alan Jackson, Trisha Yearwood, Roy Rogers, Dale Evans, familia Judd, Hank Snow, Clint Black și Martina McBride.

Emisiunea a fost și rampă de lansare pentru artiști aflați la început de drum. Printre ei s-a numărat și Shania Twain, cunoscută atunci drept Eilleen sau Ellie Twain, care și-a făcut debutul televizat în emisiunea lui Tommy Hunter când era adolescentă.

Într-un interviu din 2010, Hunter explica filosofia emisiunii sale:

„Îi aveam atât pe veterani, cât și pe noile talente. Niciodată nu le-am întors spatele artiștilor aflați la început de drum, dar nici celor consacrați.”

Tot el spunea că și-a dorit mereu o emisiune curată, de familie:

„Am încercat să mențin un standard foarte ridicat al calității. Am vrut să fie o emisiune pentru întreaga familie, pe care părinții și copiii să o poată urmări împreună. Nu existau glume vulgare și nici limbaj licențios. Nimic de genul acesta.”

„A ajutat enorm de multe cariere”

Larry Mercey, membru al formației canadiene The Mercey Brothers, a spus că aparițiile în emisiunea lui Tommy Hunter au contat enorm pentru succesul grupului său.

„The Tommy Hunter Show a fost o emisiune country extraordinară și a ajutat enorm de multe cariere, fără nicio îndoială”, a declarat acesta.

Mercey a adăugat că Hunter era iubit în toată Canada.

„Cred că era iubit în toată țara. Era foarte iubit în lumea muzicii country.”

Și Kimberly Walters, membră a grupului The Walters Family, și-a amintit de personalitatea blândă a artistului și de forța lui scenică.

„Știa cum să stăpânească scena. Era un adevărat showman. Și era întotdeauna foarte amabil cu fanii săi. Avea timp pentru fiecare.”

Ea a numit moartea lui Tommy Hunter o pierdere uriașă pentru muzica country canadiană.

„Tommy Hunter a fost o adevărată legendă. Oamenii ar trebui să știe cine a fost și ce a făcut pentru Canada, dar și pentru muzica country canadiană.”

„Fanii au însemnat totul pentru el”

Managerul Brian Edwards a spus că publicul a avut un rol esențial în viața și cariera lui Tommy Hunter.

„Fanii au însemnat totul pentru el. Știa că datorită lor a rămas atât de mult timp pe micul ecran și a respectat întotdeauna acest lucru.”

Deși a fost o figură importantă a televiziunii, Tommy Hunter a rămas activ și ca interpret. A înregistrat pentru Columbia Records și Harmony Records, iar în anii ’60 și ’70 a fost unul dintre cei mai importanți artiști country canadieni.

A avut șapte piese în Top 10 canadian, inclusiv hitul numărul 1 „Mary in the Morning”, și trei melodii ajunse pe locul al doilea. În 1990, duetul „Couldn’t See the Gold”, cântat alături de Janie Fricke, a intrat în Top 20, confirmând că Tommy Hunter avusese hituri în Canada în patru decenii diferite.

„Travellin’ Man”, cântecul care i-a definit cariera

Melodia „Travellin’ Man”, de pe albumul său de debut „Travelling with Tommy Hunter”, a devenit piesa lui emblematică și tema oficială a emisiunii „The Tommy Hunter Show”.

Hunter a cântat de-a lungul anilor alături de trupa sa, The Travellin’ Men, numită chiar după acest cântec.

Pe lângă voce și chitară, era cunoscut și pentru talentul său la vioară, inclusiv pentru tehnica spectaculoasă de a cânta cu vioara sprijinită sub genunchi.

Anularea emisiunii l-a afectat profund

Când CBC a decis să încheie „The Tommy Hunter Show”, artistul a fost devastat. Mai târziu, într-un interviu acordat CBC, și-a amintit momentul în care directorii televiziunii i-au spus, la cină, că emisiunea va fi înlocuită cu o serie de programe speciale.

„Eu nici măcar n-am auzit partea cu emisiunile speciale. Tot ce am auzit a fost că vor anula emisiunea. Am simțit că am eșuat. M-am întrebat: «Ce am făcut greșit?»”

Totuși, anularea emisiunii nu a însemnat finalul carierei sale. Tommy Hunter a continuat să concerteze în toată Canada, ajungând să susțină până la 70 de spectacole pe an.

În 2003, a revenit la CBC cu o ediție specială urmărită de peste un milion de telespectatori.

Lupta cu boala și turneul de adio

În 2004, Tommy Hunter a fost operat cu succes de cancer de prostată. În 2010 spunea că se simte bine și că nu are probleme serioase de sănătate, dar anunța că se pregătește pentru ultimul său turneu prin Canada.

La 73 de ani, explica faptul că nu vrea să rămână pe scenă mai mult decât simte că poate oferi publicului.

„Întotdeauna mi-a fost teamă că va veni ziua în care nu voi mai putea atinge standardul pe care mi l-am impus și atunci voi renunța imediat.”

A adăugat că preferă să se retragă cât încă poate cânta bine și cât încă nu dezamăgește publicul.

„Încă n-am ajuns în acel punct, dar știi că înaintezi în vârstă și că, într-o zi, se va întâmpla. Sunt sănătos, încă pot cânta și vreau să mă retrag cât încă pot face ceea ce iubesc și fără să dezamăgesc publicul.”

Turneul de adio s-a desfășurat în 2011 și 2012, iar ultimul concert a avut loc în orașul său natal, London.

Înaintea ultimei reprezentații, artistul recunoștea că emoțiile îl copleșeau:

„Dacă mă pierd puțin în gânduri, cum mi se întâmplă deseori, mă emoționez pentru că îmi revin toate amintirile. Vor exista momente emoționante. Dar măcar încă respir și măcar pot spune: mulțumesc și la revedere.”

Premii, distincții și o viață dedicată animalelor

Tommy Hunter a câștigat trei premii Juno și un premiu Gemini pentru „The Tommy Hunter Show”. În 1984 a fost inclus în Canadian Country Music Hall of Fame, iar în 1986 a devenit membru al Ordinului Canadei. A fost decorat și cu Ordinul Ontario, iar în 2012 a primit Medalia Jubileului de Diamant al Reginei Elisabeta a II-a.

Dincolo de scenă, a fost un susținător constant al Humane Society și al organizațiilor dedicate salvării animalelor. Câinele său Desi, aflat lângă el în ultimele clipe, era un câine adoptat.

„Era sufletul lui”, a spus Brian Edwards.

Tommy Hunter rămâne una dintre figurile definitorii ale muzicii country canadiene, un artist care a dus genul pe cele mai mari ecrane ale Americii de Nord și care a făcut-o cu eleganța pentru care publicul l-a numit, pe bună dreptate, „Gentlemanul muzicii country”.

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