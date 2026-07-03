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Doliu la Hollywood. A murit Kjell Nilsson, actorul care l-a interpretat pe Lord Humungus în „Mad Max 2”

De: Daniel Matei 04/07/2026 | 00:50
Doliu la Hollywood. A murit Kjell Nilsson, actorul care l-a interpretat pe Lord Humungus în „Mad Max 2”
Sursa foto: Captură YouTube
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Actorul suedez Kjell Nilsson, cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolul lui Lord Humungus din filmul Mad Max 2: The Road Warrior, a murit la vârsta de 76 de ani, după o lungă luptă cu o boală de rinichi. Anunțul a fost făcut de familia sa și confirmat de reprezentantul actorului.

Potrivit Deadline, Nilsson s-a stins din viață pe 2 iulie, în locuința sa din Queensland, Australia. Potrivit familiei, care a făcut anunțul pe Facebook, actorul suferea de insuficiență renală în stadiu terminal de aproximativ patru ani și jumătate și urma ședințe de dializă de trei ori pe săptămână. Cu câteva zile înainte de moarte, acesta a decis să întrerupă tratamentul.

 

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Kjell Nilsson a devenit celebru datorită rolului din „Mad Max 2”

Născut în Suedia, Kjell Nilsson a fost mai întâi halterofil de nivel olimpic. În 1980 s-a mutat în Australia pentru a pregăti sportivi suedezi în vederea Jocurilor Olimpice de la Moscova, iar ulterior a rămas în această țară și și-a început cariera în actorie.

Cel mai cunoscut rol al său rămâne Lord Humungus, liderul bandei de răufăcători din filmul Mad Max 2 (1981), în care a jucat alături de Mel Gibson. Personajul a devenit unul dintre cei mai memorabili antagoniști ai francizei și i-a adus recunoaștere internațională.

Ulterior, Nilsson a mai apărut în producții precum The Pirate Movie, Man of Letters și The Edge of Power, iar în 2023 a revenit pe marele ecran în filmul Howlin’ Refrain.

În mesajul publicat după deces, familia actorului a transmis că ultimele sale zile au fost marcate de liniște, recunoștință și împăcare.

„A fost un drum lung și dureros, dar zilele dinaintea plecării sale au fost pline de bucurie, pace și acceptare. A făcut lucrurile în felul lui”, au transmis apropiații lui Kjell Nilsson.

Familia a anunțat că o ceremonie comemorativă va avea loc în perioada următoare, urmând ca detaliile să fie făcute publice ulterior.

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