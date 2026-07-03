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Influencera Daisy Keech este însărcinată. Ea și soțul ei, fost concurent „Survivor”, vor deveni părinți pentru prima dată

De: Irina Maria Daniela 03/07/2026 | 23:30
Influencera Daisy Keech este însărcinată. Ea și soțul ei, fost concurent „Survivor”, vor deveni părinți pentru prima dată
Influencera Daisy Keech este însărcinată. Sursa foto: Instagram
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Vești bune pentru fanii influencerei Daisy Keech, membră fondatoare a celebrului Hype House: este însărcinată cu primul ei copil! Ea și Michael Yerger, fost concurent al emisiunii „Survivor: Ghost Island”, vor deveni părinți pentru prima oară. Află detalii!

Influencera Daisy Keech este însărcinată

Tânăra în vârstă de 26 de ani, și soțul ei, în vârstă de 27 de ani, s-au căsătorit în 2025. La un an după fericitul eveniment, au afla vestea cea mare: vor fi părinți! Copilul lor se va naște anul acesta, în perioada Crăciunului, potrivit PEOPLE.

„Am avut un presentiment că sunt însărcinată deoarece temperatura corpului meu a scăzut sub valoarea obișnuită pentru o zi în timpul fazei luteale, în jurul celei de-a șasea zi după ovulație, lucru care se poate întâmpla în perioada implantării embrionului”, a explicat ea, potrivit sursei citate.

Aceasta a continuat să explice și ce alte semne a observat în perioada ovulației. După care s-a decis să facă un test de sarcină și bănuiala ei s-a adeverit: era însărcinată!

„Câteva zile mai târziu mă trezeam în toiul nopții cu o sete incredibilă și beam cantități mari de apă. Rămâneam fără suflu chiar și atunci când vorbeam. Așa că am decis să fac testul în a zecea zi după ovulație. Linia era atât de slabă încât abia se vedea. Nici măcar nu i-am arătat-o lui Michael, pentru că ar fi crezut că exagerez”, a mai spus vedeta YouTube.

Daisy Keech vrea să nască acasă

După mai multe zile de așteptări și de teste efectuate, influencera a decis să-și anunțe soțul că vor deveni părinți. Acum avea un test cu o linie cât se poate de clară!

„În următoarele zile, linia devenea tot mai vizibilă. Am fugit la Michael, care încă dormea, și l-am trezit cu vestea cea mare. Amândoi am fost extrem de fericiți și recunoscători”, își amintește viitoarea mamă.

Copilul celor doi va veni pe lume în luna decembrie 2026. Daisy susține că își dorește să nască acasă, dar decizia nu este bătută în cuie.

„Mi-ar plăcea să nasc acasă, dar am încredere în Dumnezeu și sunt împăcată cu orice plan are El pentru noi”, spune ea.

A avut o sarcină ușoară până acum

 

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În continuare, influencera a mărturisit că a fost binecuvântată cu o sarcină ușoară. Nu a avut grețuri severe, dar s-a simțit din ce în ce mai obosită.

„Din fericire, nu am fost țintuită la pat din cauza grețurilor. Apar doar din când în când, dacă nu mănânc la fiecare două ore. Cred că oboseala a fost cea mai dificilă parte. Mă epuizez mult mai repede și trebuie să fiu foarte atentă la modul în care îmi folosesc energia în fiecare zi”, a mai spus Daisy.

Aceasta susține că, dacă nu se odihnește suficient, se simte și mai rău. Motiv pentru care va trebui să fie mai puțin activă în următoarea perioadă.

„Am observat că simptomele devin mult mai puternice și mai greu de suportat atunci când nu dorm bine sau mă solicit prea mult în ziua precedentă.”

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