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DJ Amelie Lens este însărcinată cu al doilea copil. Primele imagini cu burtica de gravidă

De: Irina Maria Daniela 01/07/2026 | 23:30
DJ Amelie Lens este însărcinată cu al doilea copil. Sursa foto: Instagram
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DJ Amelie Lens este însărcinată cu al doilea copil. Artista belgiană de muzică techno și soțul ei, producătorul și DJ-ul Farrago, așteaptă încă o fetiță. Kiki, fiica lor, va fi soră mai mare în curând! Vezi imagini cu burtica de gravidă!

DJ Amelie Lens este însărcinată

Bucurie mare în familia artistei, care mai are o fetiță născută în decembrie 2023. Pe 29 iunie, Amelie Lens a publicat pe contul ei de Instagram o serie de imagini cu burtica ei de gravidă. Aceasta le-a dat vestea cea mare fanilor și le-a arătat cât de încântată este Kiki, fiica ei, să devină soră mai mare.

„Sunt însărcinată cu a doua mea fetiță. Suntem atât de fericiți, iar Kiki abia așteaptă să își cunoască surioara în această iarnă”, a scris artista pe rețelele sociale.

În cadrul imaginilor se poate vedea cum micuța atinge atent burtica mamei sale, apoi pozează alături de părinții ei și de viitoarea surioară. Momentan, artista nu a oferit mai multe detalii despre viitorul nume al copilului sau data exactă la care va veni pe lume.

Amelie, probleme la a doua sarcină

După ce a făcut marele anunț, DJ Amelie Lens a făcut o nouă postare în care le-a mulțumit fanilor pentru mesajele frumoase pe care i le-au trimis. Aceasta le-a mărturisit că primele săptămâni de sarcină au fost grele pentru ea. A avut grețuri, oboseală accentuată, acnee, sensibilitate la parfum, precum și schimbări fizice specifice.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele! După fotografiile drăguțe, am vrut să vă arăt și realitatea ultimelor săptămâni. Grețuri și vărsături, oboseală extremă, mi se făcea rău de la parfumurile oamenilor, acnee și un corp pe care parcă nu îl mai recunoșteam, în timp ce încercam să păstrez sarcina secretă”, și-a început Amelie mesajul.

Nu-și anulează concertele din 2026

Și, ca să se asigure că fanii ei care au cumpărat bilete la viitoarele ei show-uri nu stau ca pe ace, Amelie Lens i-a asigurat că niciun concert nu va fi anulat. Aceasta le-a spus că agenda ei pentru 2026 rămâne intactă și că nu va anula niciun eveniment.

„Acum însă mă simt extraordinar! Sunt plină de energie și foarte fericită. Am aflat că sunt însărcinată foarte devreme, așa că mi-am putut adapta programul. Toate spectacolele deja anunțate vor avea loc. La fel ca în timpul sarcinii cu Kiki, Amsterdam Dance Event (ADE) va fi ultimul meu weekend de turneu. După ADE voi lua o pauză pentru a mă bucura de ultimele săptămâni de sarcină și pentru a rămâne acasă, astfel încât să pot, sper eu, să-mi alăptez fetița”, a spus artista.

Are mare grijă de sănătatea ei

Pentru că are o meserie solicitantă, în care este nevoită să petreacă multe ore în picioare mixând la pupitru, Amelie Lens are mare grijă de sănătate până va naște. Stă cu picioarele ridicate în timp ce se află pe drum, a micșorat volumul în cabina DJ-ului și folosește căștile, oprind mereu bass-ul când lucrează.

„Fiecare sarcină este diferită, desigur, însă, în general, sarcina nu este o boală, iar femeile pot face orice. Prioritatea mea este fetița mea. Mă odihnesc între concerte, îmi țin picioarele ridicate în mașină când mă deplasez de la un spectacol la altul, controlez complet volumul din cabina DJ-ului și mixez folosind căștile, astfel încât nivelul sunetului să rămână foarte scăzut, iar bass-ul să fie complet oprit în zona în care lucrez”, susține tânăra artistă belgiană în vârstă de 36 de ani.

DJ Amelie Lens își schimbă programul

La finalul mesajului, artista a făcut un anunț care poate îi va întrista pe unii fani. Aceasta și-a modificat programul și va cânta, începând cu luna septembrie, doar la 5 evenimente în fiecare lună. Viitoarea mămică a două fetițe își dorește să petreacă mai mult alături de copiii ei și pune cariera pe ceea ce putem numi o „semi-pauză”.

„Din septembrie voi susține doar aproximativ cinci spectacole pe lună. Faptul că pot continua să fac ceea ce iubesc mă face fericită, iar o mamă fericită înseamnă un copil fericit. Ne vedem pe ringul de dans până la ADE!”, este mesajul postat de artistă ulterior.

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