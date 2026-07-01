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Prințul William, omagiu emoționant pentru prințesa Diana la 65 de ani de la nașterea acesteia. Gestul simbolic făcut în memoria mamei sale

De: Daniel Matei 02/07/2026 | 00:50
Prințul William, omagiu emoționant pentru prințesa Diana la 65 de ani de la nașterea acesteia. Gestul simbolic făcut în memoria mamei sale
Sursa foto: Profimedia
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Prințul William onorează amintirea mamei sale, Diana, Prințesa de Wales, la 65 de ani de la nașterea acesteia, intensificându-și campania de combatere a fenomenului persoanelor fără adăpost.

Persoane apropiate de prinț au declarat pentru RadarOnline că viitorul rege este hotărât să continue activitatea mamei sale, care a rămas în memoria colectivă și pentru eforturile sale de a ajuta persoanele fără adăpost.

Fiul cel mare al regelui Charles ar fi ales să își concentreze atenția asupra proiectului său, „Homewards”, inițiativă lansată în 2023, care își propune să combată fenomenul persoanelor fără adăpost din Marea Britanie. Potrivit surselor citate de publicația americană, William consideră acest proiect una dintre cele mai directe continuări ale moștenirii lăsate de Diana, care a fost cunoscută pentru implicarea sa în sprijinirea persoanelor vulnerabile și pentru vizitele sale în centre pentru oameni fără adăpost alături de fiii săi, în copilăria acestora.

Ce este programul creat de Prințul William

Programul se desfășoară în șase locații din Regatul Unit și a investit deja echivalentul a aproximativ 2,6 milioane de dolari prin fondul său „Homewards”, reușind în același timp să atragă încă 4,8 milioane de dolari sub formă de granturi și finanțări private.

De asemenea, bunuri pentru locuințe în valoare de 3,1 milioane de dolari au fost donate pentru a echipa locuințe, peste 250 de persoane au fost sprijinite să își găsească un loc de muncă stabil, iar 31 de persoane din Aberdeen s-au mutat în locuințe permanente create prin acest proiect.

Prințul William a declarat de-a lungul timpului că vizitele din copilărie în adăposturi pentru persoane fără locuință, alături de mama sa, Diana, i-au influențat profund angajamentul față de această cauză, mai notează sursa citată.

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