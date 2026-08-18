Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe. Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare

Vlad, 17 ani, și Ionuț Valentin Sava, 19 ani, au fost aduși în satul Dodești, acolo unde familia îi pregătește pentru înmormântare, după ce ambii și-au pierdut viața în apele agitate ale Mării Negre, la Olimp.

Cei doi frați munceau pe litoral ca sezonieri și își făceau planuri pentru viitor, însă o după-amiază liberă s-a transformat într-un moment fatal. Au intrat în apă deși pe plajă era arborat steagul roșu, iar curenții puternici i-au tras spre larg. Sora lor, care a asistat la tragedie și își pregătea nunta pentru luna viitoare, spune că pierderea celor doi frați a lăsat familia fără putere.

Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe

În Dodești, rudele încearcă să înțeleagă cum doi tineri aflați la început de drum au putut dispărea într-o singură zi. Sicriele albe în care au fost aduși acasă au amplificat durerea părinților și a celor trei surori. Camelia Chiricuță, sora lor, a povestit cât de apropiată era de cei doi, iar în cazul lui Ionuț, spune că legătura era cu atât mai puternică, pentru că l-a crescut încă de mic.

„Vă dați seama, mi-au rupt sufletul. Eu aveam nunta luna viitoare. Dureros… Pe Ionuț, cel mare, l-am crescut de mic, îl duceam la școală, la grădiniță”, a mărturisit tânăra.

Tragedia a lovit familia la scurt timp după ce băieții îi trimiseseră mamei lor o fotografie de la mare. În imagine, cei doi zâmbeau și păreau liniștiți.

„Cu puţin înainte de tragedie, cu jumătate de oră”, a povestit mama lor despre momentul în care a primit fotografia. Nimeni nu și-ar fi imaginat că aceea avea să fie ultima imagine cu ei în viață.

Vlad și Ionuț lucrau de aproximativ o lună la un hotel din Olimp, încercând să strângă bani pe timpul verii. Vlad își dorea să își cumpere o mașină, iar Ionuț intenționa să urmeze școala de șoferi. Duminică, în timpul liber, au mers la plajă împreună cu una dintre surori. Deși steagul roșu interzicea intrarea în apă, cei doi au ignorat avertismentul. Potrivit familiei, Ionuț a intrat doar până la genunchi, fără intenția de a înainta, pentru că nu știa să înoate. Un val puternic l-a tras însă spre o zonă adâncă. Vlad, care știa să înoate, a intrat imediat după el.

„A vrut să își salveze fratele, asta a vrut”, a spus sora lor. „Ionuț a intrat doar până la genunchi, nu a intrat cu gândul să se ducă până departe, în valuri. Numai că brusc, fără să își dea seama, un val mare a venit și l-a tras. Vlad a văzut și a sărit să îl salveze pe Ionuț… Of, și așa au fost trași amândoi de curenți și nu au mai avut nicio șansă.”

Un salvamar a observat că mai multe persoane se aflau în dificultate și a pornit imediat spre apă.

„Am auzit țipete de ajutor, am luat tubul de salvare, am fugit. Erau trei persoane în stare de înec”, a povestit Șerban Adrian.

Intervenția a fost îngreunată de valurile mari și curenții de retur.

„Una am prins-o de mână, iar valurile și curenții foarte mari mi-au smuls-o”, a mai spus salvamarul.

Vasile Borteș, șeful serviciului Salvamar Sud, a explicat cât de repede se poate schimba situația în astfel de condiții.

„L-a prins de mână, dar l-a dat peste cap valul și l-a scăpat.”

Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare

George Viza, șeful sectorului Salvamar Olimp, a subliniat pericolul zonelor adânci formate pe fundul mării.

„Se face gaură și de un metru, efectiv nu poți să stai în picioare acolo, te culcă efectiv marea și te trage în larg.”

Vlad a fost găsit după aproximativ 30 de minute, adus la mal de valuri. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes. Căutările pentru Ionuț au continuat cu scafandrii ISU Dobrogea. Colonelul Marian Ciulei a descris condițiile dificile:

„Era relativ la o adâncime de un metru, un metru și jumătate, gradul de agitație al mării fiind ridicat, mare de gradul doi spre trei, valuri mari.”

După o oră de căutări, Ionuț a fost găsit la câteva zeci de metri de țărm, însă nici el nu a mai putut fi salvat.

Pe lângă durerea pierderii, familia spune că a fost afectată și de afirmații apărute în spațiul public. Andreea, una dintre surori, a respins zvonurile potrivit cărora tatăl lor ar fi alcoolic și familia ar fi săracă.

„După tot ceea ce îndurăm cu moartea fraților noștri, am aflat de la televizor că suntem săracii pământului și că tatăl nostru e alcoolic. Rușine celor care au făcut astfel de afirmații! Părinții noștri au muncit toată viața, au fost și sunt angajați. Nu vrem nimic de la nimeni. Vrem să nu fim denigrați după toată durerea pe care o avem.”

Tânăra a explicat că părinții au muncit constant pentru a-i ține pe toți copiii la școală.

„Cum să spună cineva despre tata că este alcoolic? Cine a spus această minciună și această răutate? Au mai spus că suntem săraci lipiți, dar este o altă minciună. Suntem oameni obișnuiți, o familie modestă, în care și tata și mama au muncit pentru noi toți.”

Colegii și profesorii celor doi frați au transmis mesaje de condoleanțe. Vlad urma să intre în clasa a X-a la Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad, iar Ionuț absolvise recent cele 12 clase. Conducerea liceului a transmis:

„Cu profundă durere și nemărginită tristețe, ne luăm rămas-bun de la doi dintre elevii noștri, frații Sava Vlad și Sava Ionuț Valentin… Drum lin spre lumină, Vlad și Ionuț Valentin!”

Și Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” din Dodești a transmis un mesaj de solidaritate, subliniind impactul tragediei asupra comunității și amintind că cei doi frați erau cunoscuți ca tineri harnici și respectuoși.

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