Cât de des ar trebui schimbată lenjeria de pat. Situațiile în care o dată pe săptămână nu este suficient

Lenjeria de pat poate părea curată chiar și după mai multe nopți de utilizare, însă în țesături se acumulează transpirație, sebum, celule moarte ale pielii și microorganisme. Specialiștii recomandă, în general, ca cearșafurile și fețele de pernă să fie schimbate și spălate o dată pe săptămână.

Microbiologul Primrose Freestone, de la University of Leicester, explică pentru The Independent că patul oferă condiții favorabile acumulării unor microorganisme și alergeni, mai ales din cauza căldurii și umidității.

Celulele moarte ale pielii pe care le pierdem în timpul nopții reprezintă, de asemenea, hrană pentru acarieni. Aceștia nu sunt în sine periculoși, însă reziduurile produse de ei pot agrava probleme precum astmul, eczema sau rinita alergică.

Când trebuie schimbată lenjeria mai des

Recomandarea generală este spălarea săptămânală a cearșafurilor și fețelor de pernă, însă există situații în care intervalul ar trebui redus.

Freestone recomandă schimbarea acestora la aproximativ trei-patru zile dacă ai fost bolnav, transpiri abundent în timpul nopții sau dormi împreună cu animale de companie. Acestea din urmă pot aduce în pat păr, mătreață, murdărie și microorganisme suplimentare.

Și temperaturile ridicate pot face necesară schimbarea mai frecventă a lenjeriei, deoarece organismul transpiră mai mult.

Persoanele care suferă de alergii sau astm pot beneficia, de asemenea, de spălarea mai frecventă a așternuturilor, pentru a reduce cantitatea de alergeni acumulată.

La ce temperatură trebuie spălată lenjeria

Microbiologul recomandă spălarea cearșafurilor și fețelor de pernă la 60 de grade Celsius sau mai mult atunci când este necesară eliminarea cât mai eficientă a bacteriilor și acarienilor.

Nu toate situațiile necesită însă o temperatură atât de ridicată, iar instrucțiunile de pe eticheta lenjeriei trebuie respectate pentru a evita deteriorarea materialului.

La fel de importantă este uscarea completă a așternuturilor înainte de a fi puse din nou pe pat, deoarece umezeala favorizează dezvoltarea microorganismelor.

Pernele propriu-zise nu trebuie spălate la fel de frecvent precum fețele de pernă. Potrivit recomandărilor citate de The Independent, acestea pot fi curățate aproximativ la fiecare patru până la șase luni, în funcție de material și de instrucțiunile producătorului.

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