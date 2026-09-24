Cât de des ar trebui schimbate prosoapele de baie. După câte utilizări trebuie puse la spălat

Prosoapele de baie pot părea curate chiar și după mai multe folosiri, însă faptul că intră în contact cu pielea proaspăt spălată nu înseamnă că rămân lipsite de microorganisme. Experții recomandă, în general, spălarea lor după aproximativ trei până la cinci utilizări, iar modul în care sunt uscate între folosiri este la fel de important.

Un prosop de baie absoarbe apă de fiecare dată când este folosit, dar pe fibrele sale ajung și celule moarte ale pielii, sebum și diferite microorganisme. Mediul umed poate favoriza înmulțirea bacteriilor și dezvoltarea mucegaiului, mai ales atunci când prosopul nu are posibilitatea să se usuce complet.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca prosoapele de baie să fie spălate după aproximativ trei până la cinci utilizări, potrivit Consumer Reports.

Dar aceasta nu este o regulă absolută. Un prosop care rămâne umed mult timp sau începe să capete un miros neplăcut ar trebui pus la spălat mai repede.

De ce nu trebuie lăsat prosopul umed

Una dintre cele mai importante reguli este uscarea completă a prosopului între utilizări. După duș, acesta ar trebui întins astfel încât aerul să poată circula în jurul lui.

Lăsarea prosopului mototolit pe podea, într-un coș sau agățat astfel încât o mare parte din suprafață să rămână umedă prelungește timpul de uscare. Iar umezeala persistentă creează condiții favorabile pentru dezvoltarea microorganismelor.

Situația poate deveni și mai problematică într-o baie cu ventilație slabă sau cu un nivel ridicat de umiditate. În asemenea condiții, prosoapele pot necesita spălări mai frecvente.

De asemenea, dacă prosopul este folosit după un antrenament, dacă intră în contact cu transpirația sau dacă persoana are o infecție a pielii, este prudent ca acesta să fie schimbat mai des.

Prosoapele nu ar trebui împărțite cu alte persoane

Experții recomandă și ca fiecare membru al familiei să aibă propriul prosop. Folosirea aceluiași prosop de către mai multe persoane poate facilita transferul microorganismelor de la o persoană la alta.

În cazul prosoapelor pentru mâini, frecvența spălării poate fi chiar mai mare, deoarece acestea sunt utilizate de mai multe ori pe parcursul unei zile și, în multe locuințe, sunt folosite de mai multe persoane.

Prosoapele noi ar trebui, de asemenea, spălate înainte de prima utilizare. Pe lângă eliminarea eventualelor reziduuri rămase în urma procesului de fabricație și transportului, prima spălare poate ajuta și la îmbunătățirea capacității lor de absorbție.

La spălare trebuie respectate instrucțiunile de pe etichetă, iar prosoapele trebuie uscate complet înainte de a fi puse în dulap. Depozitarea lor cât timp sunt încă umede poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute și a mucegaiului.

CITEȘTE ȘI:

Ce se întâmplă dacă pui prea mult detergent în mașina de spălat. Rufele pot ieși mai puțin curate

De ce hainele negre își pierd culoarea atât de repede. Greșelile pe care le facem atunci când le spălăm