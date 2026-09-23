Cătălin Grozavu, acuzații la adresa Florinei. De ce a părăsit-o, de fapt: „Zicea că n-o să mai meargă unde mergea ea”

După imaginile în care Cătălin Grozavu își agresează soția, acesta a avut o primă reacție publică. La Dan Capatos Show, Cătălin a vorbit despre acuzațiile Florinei și despre imaginile ajunse în spațiul public. Acesta susține că nu încearcă să-și găsească scuze pentru comportamentul surprins de camerele de supraveghere. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cătălin Grozavu, acuzații la adresa Florinei

Cătălin a explicat că relația cu Florina ar fi fost una complicată, cu episoade repetate de conflict. Potrivit declarațiilor sale, Florina îi spunea că lucrurile se vor schimba, însă el susține că situația continua. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu vreau să-mi caut vreo scuză. Ea zicea că se schimbă, ea zicea că n-o să mai facă, că n-o să mai meargă unde mergea ea. Că o să-și revină, că nu o să mai facă. Și ea tot se ducea și ea tot făcea. Tocmai de aia am și plecat. După trei ani și jumătate, eu am ales să plec de lângă băieții mei, de lângă sufletele mele, de lângă inimile mele. Să las o femeie pe care am iubit-o foarte mult și să mă duc. Asta e realitatea.”

Discuția a ajuns și la frecvența episoadelor violente reclamate de Florina. Cătălin respinge ideea că aceasta ar fi fost bătută zilnic. El spune că a existat violență, însă contestă imaginea unei agresiuni permanente în relația lor.

„Cum nu ține minte bătăile? Adică ce, era bătută zilnic? Ca la lagăr, cum era? Eu sunt, într-adevăr, am fost mai iubăreț la viața mea. Nu contează treaba asta. Așa s-a întâmplat. Nu vreau încă o dată să intrăm în amănunte proaste, că e mama copiilor mei și nu-mi doresc treaba asta.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Imagini de neprivit. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box

„Rivala” Mădălinei Apostol, victimă a lui Cătălin Grozavu. Ce spunea Florina la preselecțiile pentru Masterchef România