Fosta iubită a lui Presley Gerber, devastată după moartea sa. „O parte din mine te va iubi mereu”

Charlotte D’Alessio, fosta iubită a lui Presley Gerber, a transmis un mesaj emoționant după moartea fiului lui Cindy Crawford și al lui Rande Gerber, la doar 27 de ani. Tânăra a publicat mai multe fotografii și filmări din perioada în care formau un cuplu și a mărturisit că încă îi este greu să accepte dispariția acestuia.

Charlotte D’Alessio, care a avut o relație de aproximativ doi ani cu Presley Gerber, i-a adus un omagiu fostului său iubit prin intermediul mai multor postări publicate pe Instagram Stories, potrivit PEOPLE.

Modelul a distribuit imagini din perioada petrecută împreună, precum și fotografii mai recente cu Presley. În mesajul său, Charlotte a vorbit despre durerea și furia pe care le simte după moartea acestuia.

„Sunt atât de furioasă că nu ai avut mai mult timp. Sunt furioasă pentru toate lucrurile pe care nu vei avea ocazia să le faci și pentru toți oamenii pe care nu vei avea ocazia să-i întâlnești”, a scris ea.

„O parte din mine te va iubi mereu”

Charlotte și Presley au început să formeze un cuplu în 2018, iar relația lor a durat aproximativ doi ani. Chiar dacă drumurile lor s-au separat ulterior, tânăra a explicat că perioada petrecută alături de el a rămas una importantă în viața sa.

„Te-am iubit atunci și o parte din mine te va iubi mereu”, a scris Charlotte.

Într-un alt mesaj, aceasta a vorbit despre impactul pe care Presley l-a avut asupra vieții sale și despre amintirile pe care le păstrează din timpul relației lor.

D’Alessio a publicat și o înregistrare video cu Presley, alături de alte imagini personale, unele dintre ele surprinse în perioada în care cei doi erau împreună.

Presley Gerber a murit la doar 27 de ani

Presley Gerber a murit pe 20 septembrie, la vârsta de 27 de ani. Acesta se afla într-un centru de recuperare din California înainte de a muri.

Familia a confirmat vestea printr-o declarație în care a cerut intimitate și le-a mulțumit celor care le-au fost alături în aceste momente.

Cauza oficială a morții nu a fost încă stabilită. Biroul medicului legist din Los Angeles a amânat stabilirea cauzei și a modului decesului, în așteptarea unor teste suplimentare.

Înainte de moarte, Presley vorbise public despre perioade dificile din viața sa, inclusiv despre problemele cu care s-a confruntat de-a lungul anilor. Familia sa nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele decesului.

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