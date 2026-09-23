Ultimele clipe din viața lui Arnaud Denis, actorul care a cerut să fie eutanasiat. Cine i-a fost alături până la final

Ultimele clipe din viața lui Arnaud Denis, actorul care a cerut să fie eutanasiat. Cine i-a fost alături până la final
Galerie Foto 6
Sursa foto: Instagram Arnaud Denis
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis, a murit marți, 22 septembrie, după ce a decis să fie eutanasiat. Acesta avea probleme serioase de sănătate, din cauza cărora viața sa se stingea treptat. O apropiată a bărbatului a vorbit despre ultimele sale clipe. 

Arnaud Denis a recurs la eutanasie la vârsta de doar 43 de ani. Totul a pornit de la o intervenție chirurgicală pe care a efectuat-o în anul 2023 pentru hernie inghinală.

Actorul avea dureri groanzice, iar în cele din urmă a discutat cu trei medici despre procedura care i-a adus sfârșitul. În ultimele sale clipe, i-a fost alături și actrița Delphine Depardieu. Femeia a făcut declarații despre fostul ei coleg de scenă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ultimele clipe din viața lui Arnaud Denis

Arnaud Denis a decedat la Namur, în Belgia, iar în ultimele sale clipe de viață i-au fost familia și cei apropiați. Printre cei care au fost la căpătâiul său se numără actrița Delphine Depardieu.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Ea a prezentat momentul final drept o ușurare și eliberare. Totodată, a precizat că deși regizorul a plecat parcă cu un zâmbet pe față, pentru cei din jur a fost și este un șoc puternic.

„A plecat ușurat, aproape cu un zâmbet pe chip. Dar este un șoc teribil…”, a declarat Delphine Depardieu pentru publicația le parisien.

Legătura specială dintre Delphine Depardieu și Arnaud Denis

Dincolo de legătura profesională pe care o aveau cei doi artiști, Delphine Depardieu și Arnaud Denis au fost extrem de apropiați. În anul 2025, la cea de-a 36-a ediție a Premiilor Molière, spectacolul „Les Liaisons Dangereuses”, regizat de Arnaud Denis, a avut numeroase nominalizări la categoriile majore dedicate teatrului privat.

Pe de altă parte, actrița a obținut în aceeași seară prestigiosul trofeu Molière pentru cea mai bună actriță. Astfel, colaborarea lor teatrală a ajuns la cea mai înaltă treaptă.

Denis Arnaud/ sursa foto: social media

Denis Arnaud/ sursa foto: social media

Ce probleme avea actorul

Problemele pentru actor au început în 2023, atunci când medicii l-au diagnosticat cu o hernie inghinală. El a fost supus unei operații prin care i s-a implantat o proteză.

Cadrele medicale l-au anunțat doar cu privire la durerile cronice, însă starea sa s-a agravat. Încă din luna ianuarie a acestui an, Arnaud Denis și-a exprimat dorința de a fi eutanasiat. Acesta a lăsat în urmă o carieră de succes.

VEZI ȘI: Povestea dramatică a adolescentei care a cerut eutanasia. Durerea părinților este fără margini

Ioana Ginghină, apel către public! Actorul Ionuț Antonie a murit și colegii lui îi caută disperați familia pentru a-l înmormânta

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cauza oficială a morții lui Hayden Panettiere a fost stabilită. Ce au descoperit medicii legiști
Cauza oficială a morții lui Hayden Panettiere a fost stabilită. Ce au descoperit medicii legiști
Kate Middleton și Prințul William, alături de Tom Cruise și familia Beckham la premiera „Digger”. Covor roșu plin de vedete la Londra
Kate Middleton și Prințul William, alături de Tom Cruise și familia Beckham la premiera „Digger”. Covor roșu plin de vedete la Londra
Regina Elisabeta ar fi vrut să-i opereze urechile Regelui Charles. Dezvăluirea făcută de fratele Prințesei Diana
Regina Elisabeta ar fi vrut să-i opereze urechile Regelui Charles. Dezvăluirea făcută de fratele Prințesei Diana
Lewis Hamilton dezvăluie cum arată întâlnirile romantice cu Kim Kardashian. De la cinema în aer liber la șampanie pe Sena
Lewis Hamilton dezvăluie cum arată întâlnirile romantice cu Kim Kardashian. De la cinema în aer liber la șampanie pe Sena
Melissa McCarthy, dezvăluiri despre culisele „Gilmore Girls”. De ce spune că filmările au fost „foarte dificile”
Melissa McCarthy, dezvăluiri despre culisele „Gilmore Girls”. De ce spune că filmările au fost „foarte dificile”
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
Mediafax
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand”
Gandul.ro
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand”
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
De ce respingem oameni care ne plac, deși ne dorim o relație. Cum ne dăm seama când merită să acordăm timp unei persoane
Adevarul
De ce respingem oameni care ne plac, deși ne dorim o relație. Cum ne dăm seama când merită să acordăm timp unei persoane
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Digi24
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport.ro
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți”
Click.ro
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți”
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Digi 24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
go4it.ro
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand”
Gandul.ro
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand”
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
Mediafax Italia
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Mediafax Spania
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.