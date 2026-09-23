Ultimele clipe din viața lui Arnaud Denis, actorul care a cerut să fie eutanasiat. Cine i-a fost alături până la final

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis, a murit marți, 22 septembrie, după ce a decis să fie eutanasiat. Acesta avea probleme serioase de sănătate, din cauza cărora viața sa se stingea treptat. O apropiată a bărbatului a vorbit despre ultimele sale clipe.

Arnaud Denis a recurs la eutanasie la vârsta de doar 43 de ani. Totul a pornit de la o intervenție chirurgicală pe care a efectuat-o în anul 2023 pentru hernie inghinală.

Actorul avea dureri groanzice, iar în cele din urmă a discutat cu trei medici despre procedura care i-a adus sfârșitul. În ultimele sale clipe, i-a fost alături și actrița Delphine Depardieu. Femeia a făcut declarații despre fostul ei coleg de scenă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ultimele clipe din viața lui Arnaud Denis

Arnaud Denis a decedat la Namur, în Belgia, iar în ultimele sale clipe de viață i-au fost familia și cei apropiați. Printre cei care au fost la căpătâiul său se numără actrița Delphine Depardieu.

Ea a prezentat momentul final drept o ușurare și eliberare. Totodată, a precizat că deși regizorul a plecat parcă cu un zâmbet pe față, pentru cei din jur a fost și este un șoc puternic.

„A plecat ușurat, aproape cu un zâmbet pe chip. Dar este un șoc teribil…”, a declarat Delphine Depardieu pentru publicația le parisien.

Legătura specială dintre Delphine Depardieu și Arnaud Denis

Dincolo de legătura profesională pe care o aveau cei doi artiști, Delphine Depardieu și Arnaud Denis au fost extrem de apropiați. În anul 2025, la cea de-a 36-a ediție a Premiilor Molière, spectacolul „Les Liaisons Dangereuses”, regizat de Arnaud Denis, a avut numeroase nominalizări la categoriile majore dedicate teatrului privat.

Pe de altă parte, actrița a obținut în aceeași seară prestigiosul trofeu Molière pentru cea mai bună actriță. Astfel, colaborarea lor teatrală a ajuns la cea mai înaltă treaptă.

Ce probleme avea actorul

Problemele pentru actor au început în 2023, atunci când medicii l-au diagnosticat cu o hernie inghinală. El a fost supus unei operații prin care i s-a implantat o proteză.

Cadrele medicale l-au anunțat doar cu privire la durerile cronice, însă starea sa s-a agravat. Încă din luna ianuarie a acestui an, Arnaud Denis și-a exprimat dorința de a fi eutanasiat. Acesta a lăsat în urmă o carieră de succes.

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