Lewis Hamilton dezvăluie cum arată întâlnirile romantice cu Kim Kardashian. De la cinema în aer liber la șampanie pe Sena

Lewis Hamilton dezvăluie cum arată întâlnirile romantice cu Kim Kardashian. De la cinema în aer liber la șampanie pe Sena
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Foto: Colaj CANCAN
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Lewis Hamilton le-a oferit fanilor o nouă perspectivă asupra relației sale cu Kim Kardashian. Pilotul de Formula 1 a publicat mai multe fotografii din timpul întâlnirilor romantice cu vedeta americană, dezvăluind câteva dintre surprizele elaborate de care s-au bucurat împreună.

Lewis Hamilton, în vârstă de 41 de ani, a publicat marți, pe Instagram, o serie de imagini surprinse în ultima perioadă, printre care se numără și mai multe fotografii alături de Kim Kardashian, potrivit PEOPLE.

„Câte puțin din asta, câte puțin din cealaltă”, a scris pilotul în dreptul imaginilor.

 

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A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton)

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Cum arată întâlnirile romantice dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian

Una dintre fotografii arată o seară de film organizată în aer liber. Cei doi au avut la dispoziție un ecran de mari dimensiuni și un spațiu special amenajat pentru picnic, cu pături și perne, dar și un cărucior cu dulciuri și deserturi.

Într-o altă imagine, Kim Kardashian și Lewis Hamilton apar în timpul unei plimbări cu barca pe Sena, la Paris. Cei doi au admirat apusul și au băut șampanie, în timp ce în fundal putea fi văzut Turnul Eiffel.

Hamilton a publicat și o fotografie în care el și Kim se plimbă cu bicicletele, precum și o imagine realizată înaintea unei alte ieșiri. În aceasta, vedeta apare într-o rochie aurie lungă, în timp ce pilotul britanic poartă o ținută neagră.

Postarea oferă una dintre cele mai ample incursiuni de până acum în relația celor doi, care au preferat inițial să păstreze discreția în privința vieții lor sentimentale.

Sursa foto: Instagram

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la un eveniment din Los Angeles

Cu doar câteva zile înaintea postării, Kim Kardashian și Lewis Hamilton au participat la deschiderea Lucas Museum of Narrative Art din Los Angeles, pe 19 septembrie.

Cei doi nu au pozat împreună pe covorul roșu, însă în interiorul evenimentului au fost văzuți ținându-se de mână și îmbrățișându-se.

Kim și Hamilton se cunosc de mai bine de un deceniu. De-a lungul anilor, cei doi au fost fotografiați la aceleași evenimente, iar pilotul îl cunoștea inclusiv pe fostul soț al vedetei, Kanye West.

Primele informații potrivit cărora relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton ar fi devenit una romantică au apărut la începutul anului 2026. În februarie, cei doi au fost văzuți împreună la Londra și Paris, iar în lunile următoare au început să apară tot mai des împreună în public.

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