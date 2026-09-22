Cindy Crawford, „de neconsolat” după moartea fiului său. „Este cel mai mare coșmar al oricărui părinte”

Cindy Crawford este devastată după moartea fiului său, Presley Gerber, la doar 27 de ani. Surse apropiate familiei susțin că fostul supermodel este „de neconsolat” și încearcă, alături de cei dragi, să proceseze pierderea.

Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit duminică, 20 septembrie, în timp ce se afla într-un centru de recuperare din California.

La scurt timp după tragedie, persoane apropiate familiei au vorbit despre starea în care se află Cindy Crawford și despre relația foarte strânsă pe care aceasta o avea cu fiul său, potrivit Page Six.

„Cindy este de neconsolat. Este absolut devastată”, a declarat o sursă.

Aceasta a descris pierderea lui Presley drept o tragedie pe care familia încă încearcă să o înțeleagă.

„Este cel mai mare coșmar al oricărui părinte, iar familia încă încearcă să proceseze tot ceea ce s-a întâmplat”, a adăugat persoana.

Cindy Crawford și Presley Gerber au avut o relație foarte apropiată

O altă sursă a vorbit despre legătura dintre Cindy Crawford și fiul său și a precizat că apropierea dintre membrii familiei Gerber nu era doar o imagine afișată în public.

„Erau foarte apropiați. Ceea ce vedeai online și în presă nu era doar de fațadă. Erau o familie foarte unită, iar Kaia și Presley erau mai mult decât simpli frați. Cindy trebuie să fie complet distrusă”, a spus sursa.

Potrivit apropiaților, Cindy Crawford a fost foarte implicată în viața celor doi copii ai săi, Presley și Kaia, încă de când aceștia erau mici.

O sursă a descris-o drept o mamă extrem de prezentă, care participa la activitățile copiilor și încerca să știe în permanență ce se întâmplă în viețile lor.

Această apropiere a continuat și după ce Presley și Kaia au devenit adulți. Cindy și Rande și-au sprijinit fiul inclusiv în perioadele în care acesta s-a confruntat cu probleme legate de sănătatea mintală și consumul de substanțe.

Familia lui Presley Gerber a cerut să îi fie respectată intimitatea

Moartea lui Presley Gerber a fost confirmată de un reprezentant al familiei, care a transmis că apropiații tânărului doresc să își trăiască durerea departe de atenția publicului.

„Familia cere să îi fie respectată intimitatea în această perioadă foarte dificilă și dureroasă”, a transmis acesta.

Presley a murit la vârsta de 27 de ani într-un centru de recuperare. Biroul Medicului Legist din Los Angeles a confirmat decesul, însă cauza acestuia nu a fost încă stabilită. Examinarea a fost efectuată, iar autoritățile așteaptă rezultatele unor investigații suplimentare.

Presley era primul copil al lui Cindy Crawford și Rande Gerber. Cei doi, căsătoriți din 1998, mai au o fiică, modelul și actrița Kaia Gerber, în vârstă de 24 de ani.

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