Piers Morgan vrea să-l dea în judecată pe fratele Prințesei Diana. „A scris minciuni despre mine și o pot demonstra”

Piers Morgan vrea să-l dea în judecată pe Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, după apariția noii cărți a acestuia. Jurnalistul susține că volumul conține informații false despre el și afirmă că poate demonstra cu ușurință că acestea sunt false, motiv pentru care și-a pus deja avocații să ia legătura cu editura.

Conflictul a izbucnit odată cu lansarea cărții „Swan Song: Diana, My Sister”, în care Charles Spencer face o serie de dezvăluiri despre sora sa, Prințesa Diana, Familia Regală și relația acesteia cu presa britanică.

Piers Morgan contestă însă vehement pasajele în care este menționat și a anunțat că intenționează să ia măsuri legale împotriva autorului și a editurii, potrivit Sky News.

„Iau măsuri legale împotriva Contelui Spencer și a editorilor săi pentru minciunile pe care le-a scris despre mine în noua sa carte și pe care le pot demonta, minciuni care îi pun la îndoială credibilitatea de presupus «istoric»”, a transmis Morgan.

Ce a scris Charles Spencer despre Piers Morgan

Unul dintre episoadele contestate are legătură cu o serie de fotografii cu Prințesa Diana realizate pe ascuns în timp ce aceasta făcea exerciții într-o sală de fitness.

Imaginile, în care Diana apărea îmbrăcată în echipament sport, au fost publicate de Sunday Mirror în noiembrie 1993.

În carte, Spencer relatează și un episod petrecut înaintea funeraliilor surorii sale, în 1997. Acesta susține că a aflat că mai mulți editori de tabloide fuseseră invitați la ceremonie și a decis să îi contacteze personal pentru a le spune că nu mai sunt bineveniți.

Potrivit lui Spencer, Piers Morgan ar fi fost singurul care a reacționat ostil. El scrie că Morgan ar fi vorbit pe un ton iritat înainte să închidă telefonul și sugerează că reacția sa ar fi putut avea legătură cu un sentiment de vinovăție provocat de publicarea fotografiilor Dianei la sala de fitness.

Morgan susține însă că există o problemă fundamentală în această relatare: el nu lucra pentru Mirror atunci când fotografiile au fost publicate.

Piers Morgan: „Se înșală 100%”

Piers Morgan a explicat că imaginile au apărut în Sunday Mirror în noiembrie 1993, în timp ce el s-a alăturat publicației abia în octombrie 1995.

În perioada în care fotografiile au fost publicate, Morgan lucra pentru The Sun, unul dintre principalii rivali ai publicației Mirror. Din acest motiv, jurnalistul susține că nu putea avea nicio responsabilitate pentru apariția imaginilor respective.

„La momentul fotografiilor de la sală, scriam o rubrică de showbiz pentru marele rival al Mirror, The Sun. Eram cât se poate de departe de orice responsabilitate pentru acea exclusivitate”, a explicat el.

Morgan a recunoscut că de-a lungul carierei sale poate fi criticat pentru numeroase lucruri, dar insistă că, în acest caz, afirmațiile lui Spencer sunt false.

„Nu pretind că sunt un înger al jurnalismului, dar în privința acestui lucru pe care îl spune despre mine, se înșală 100%.”

Jurnalistul susține că discrepanța este atât de evidentă încât ridică semne de întrebare și asupra celorlalte relatări din carte.

Ce îi cere Piers Morgan fratelui Prințesei Diana

Morgan a anunțat că avocații săi vor lua legătura cu Charles Spencer și cu editura care a publicat volumul.

El cere ca pasajul pe care îl consideră fals să fie eliminat din carte. În plus, jurnalistul vrea ca o sumă de bani să fie donată organizației caritabile King’s Trust pentru prejudiciul pe care susține că i l-au provocat afirmațiile respective.

Cartea lui Charles Spencer a fost lansată marți, 22 septembrie, și a provocat deja mai multe controverse. Fratele Prințesei Diana face în volum inclusiv o serie de acuzații la adresa Regelui Charles, iar Palatul Buckingham a intervenit public pentru a contesta unele dintre afirmațiile sale.

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