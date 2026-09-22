George Zănoagă nu s-a abținut! Replica tăioasă pentru Eric Berinde după dezvăluirile despre soția lui

George Zănoagă nu s-a putut abține și i-a transmis o replică acidă lui Eric Berinde, după ce fosta ispită de la Insula Iubirii a povestit public cum și-a cunoscut soția. Declarațiile bărbatului au ajuns în atenția fostului concurent de la Puterea Dragostei, care a reacționat imediat în mediul online și i-a lăsat un mesaj cu subînțeles.

Totul a pornit după ce Eric Berinde, fostă ispită în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, a vorbit despre relația cu Eliana, femeia alături de care și-a oficializat căsnicia pe 3 septembrie. Invitat în cadrul emisiunii CANCAN pe Insulă, acesta a dezvăluit detalii despre începutul poveștii lor de dragoste.

Eric a povestit că a cunoscut-o pe Eliana într-un moment în care tânăra se afla încă într-o relație. El ajunsese să se întâlnească cu ea pentru a cumpăra o mașină pe care aceasta voia să o vândă. Planul inițial nu s-a concretizat, însă întâlnirea avea să schimbe complet lucrurile pentru amândoi.

Potrivit lui Eric, relația în care se afla Eliana la acel moment era deja una problematică și nu se mai înțelegeau de o perioadă. Ulterior, cei doi au început o poveste de iubire care a durat aproximativ doi ani și care a culminat cu căsătoria.

„Ea era într-o relație când am cunoscut-o. M-am dus să îi cumpăr mașina, pentru că voia să și-o vândă și era cu fostul ei. Când a coborât fostul ei, a coborât și ea. Eu nu i-am mai cumpărat mașina, dar i-am luat femeia omului, cum ar veni. Ei nu se mai înțelegeau de multă vreme, aveau o relație toxică. Sunt cu ea de doi ani.”, a spus Eric Berinde la CANCAN pe insulă.

Ce i-a spus George Zănoagă lui Eric Berinde

Felul în care fostul concurent de la Insula Iubirii a descris începutul relației sale i-a atras atenția lui George Zănoagă. Fostul participant de la Puterea Dragostei a intervenit în secțiunea de comentarii și i-a transmis lui Eric o replică scurtă, dar cu subînțeles, făcând referire chiar la situația în care acesta s-a aflat atunci când și-a cunoscut soția.

„Stai liniștit că vine și rândul tău să „vinzi” mașina”, i-a scris George Zănoagă.

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