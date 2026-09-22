George Zănoagă nu s-a abținut! Replica tăioasă pentru Eric Berinde după dezvăluirile despre soția lui

George Zănoagă nu s-a abținut! Replica tăioasă pentru Eric Berinde după dezvăluirile despre soția lui
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Ce i-a spus George Zănoagă lui Eric Berinde
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George Zănoagă nu s-a putut abține și i-a transmis o replică acidă lui Eric Berinde, după ce fosta ispită de la Insula Iubirii a povestit public cum și-a cunoscut soția. Declarațiile bărbatului au ajuns în atenția fostului concurent de la Puterea Dragostei, care a reacționat imediat în mediul online și i-a lăsat un mesaj cu subînțeles.

Totul a pornit după ce Eric Berinde, fostă ispită în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, a vorbit despre relația cu Eliana, femeia alături de care și-a oficializat căsnicia pe 3 septembrie. Invitat în cadrul emisiunii CANCAN pe Insulă, acesta a dezvăluit detalii despre începutul poveștii lor de dragoste.

Eric a povestit că a cunoscut-o pe Eliana într-un moment în care tânăra se afla încă într-o relație. El ajunsese să se întâlnească cu ea pentru a cumpăra o mașină pe care aceasta voia să o vândă. Planul inițial nu s-a concretizat, însă întâlnirea avea să schimbe complet lucrurile pentru amândoi.

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Potrivit lui Eric, relația în care se afla Eliana la acel moment era deja una problematică și nu se mai înțelegeau de o perioadă. Ulterior, cei doi au început o poveste de iubire care a durat aproximativ doi ani și care a culminat cu căsătoria.

„Ea era într-o relație când am cunoscut-o. M-am dus să îi cumpăr mașina, pentru că voia să și-o vândă și era cu fostul ei. Când a coborât fostul ei, a coborât și ea. Eu nu i-am mai cumpărat mașina, dar i-am luat femeia omului, cum ar veni. Ei nu se mai înțelegeau de multă vreme, aveau o relație toxică. Sunt cu ea de doi ani.”, a spus Eric Berinde la CANCAN pe insulă.

Ce i-a spus George Zănoagă lui Eric Berinde

Felul în care fostul concurent de la Insula Iubirii a descris începutul relației sale i-a atras atenția lui George Zănoagă. Fostul participant de la Puterea Dragostei a intervenit în secțiunea de comentarii și i-a transmis lui Eric o replică scurtă, dar cu subînțeles, făcând referire chiar la situația în care acesta s-a aflat atunci când și-a cunoscut soția.

„Stai liniștit că vine și rândul tău să „vinzi” mașina”, i-a scris George Zănoagă.

Sursa foto: Captură Instagram

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