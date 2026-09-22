Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau

Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau
Gestul făcut de o femeie de serviciu / Sursa foto: Antena 1
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Insula Iubirii continuă să fie una dintre cele mai urmărite emisiuni, iar sezonul actual se bucură de un succes uriaș în rândul telespectatorilor. Cele cinci cupluri care au mers în Thailanda pentru a-și testa relațiile trăiesc momente intense, însă nu toate situațiile surprinse de camere sunt pe placul publicului. De această dată, atenția s-a îndreptat către o femeie de serviciu din resort, după ce s-a văzut ce făcea în timp ce Bianca Iotu și Nattasha Black erau la masă.

Deși atmosfera din resort ar trebui să fie una relaxantă, nu toate momentele sunt lipsite de controverse. Un gest făcut de o angajată a resortului a atras atenția în timp ce Bianca Iotu și Nattasha Black se aflau la masă și luau micul-dejun.

Ce făcea femeia de serviciu în timp ce Bianca și Nattasha mâncau

În timp ce cele două concurente de la Insula Iubirii își luau micul-dejun, o femeie de serviciu din resort a început să măture chiar în apropierea mesei la care acestea se aflau. Momentul a fost surprins de camerele de filmat și a atras atenția, mai ales din cauza proximității dintre activitatea de curățenie și locul în care concurentele luau masa.

Gestul poate ridica semne de întrebare în ceea ce privește igiena, având în vedere că praful și particulele de murdărie pot ajunge în apropierea alimentelor. Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât femeia a continuat să facă ordine chiar lângă masă, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau.

Sursa foto: Antena 1

Programul de la Antena 1 vine cu o modificare pentru telespectatorii care urmăresc Insula Iubirii. Reality show-ul este difuzat în mod obișnuit vinerea și sâmbăta, atât la televizor, cât și pe AntenaPLAY, însă ediția programată pentru 25 septembrie nu se va mai regăsi în grila postului.

Motivul este legat de programul sportiv al postului, Antena 1 urmând să transmită în acea seară meciul dintre România și Suedia.. Astfel, fanii emisiunii vor trebui să aștepte până la următoarea difuzare pentru a vedea continuarea poveștilor celor cinci cupluri aflate în Thailanda.

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