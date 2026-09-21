Bianca Iotu s-a iubit cu un irlandez bogat! De ce a decis să renunțe la relație, după 7 ani de iubire

Bianca Iotu s-a iubit cu un irlandez bogat! De ce a decis să renunțe la relație, după 7 ani de iubire
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Ce a spus Remi despre relația lui / Sursa foto: Antena 1
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Cu cât emisiunea Insula Iubirii înaintează, cu atât ies la suprafață detalii importante despre concurenții sezonului X. Bianca Iotu s-a deschis în fața Nattashei și i-a povestit despre fosta relație pe care a avut-o înainte să-l cunoască pe Remi Dobre. Aceasta a explicat că a fost împreună cu un irlandez care avea o situație financiară bună. Totuși, ea este cea care a decis să pună punct poveștii de iubire.

În imaginile nedifuzate din vila fetelor, Bianca Iotu face o dezvăluire uluitoare. Aceasta a avut o relație timp de șapte ani cu un irlandez înstărit. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când blondina locuia la Londra, însă în final au mers pe drumuri separate.

Iubita lui Remi Dobre i-a explicat dominatoarei, în cadrul unei conversații cât se poate de sincere, că a decis să pună punct poveștii de dragoste, pentru că se simțea constrânsă de el să aibă o viață mai rezervată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Bianca Iotu s-a iubit cu un irlandez bogat

Concurenta în vârstă de 36 de ani a avut un trecut foarte interesant. Aceasta a mărturisit că în adolecență a fost o fire liniștită, chiar și atunci când și-a luat viața în propriile mâini. Numai că odată ajunsă în Londra, blondina a vrut să experimenteze cluburile și petrecerile alături de prieteni. Întâmplarea face să cunoască un bărbat, de origine irlandez, iar partea cea mai bună vine abia acum: iubărețul provenea dintr-o familie foarte bogată.

Bianca Iotu/ sursa foto: social media

Bianca Iotu/ sursa foto: social media

Relația lor părea să fie una armonioasă, mai ales că și-au cunoscut familiile și se înțelegeau de minune. După șapte ani de iubire, Bianca Iotu a decis să se despartă de el. Motivul? Se simțea mereu constrânsă de el, astfel că, în timp ce ea își dorea libertate, bărbatul părea să își dorească ceva mai serios.

„Am ieșit cu irlandezul ăsta șapte ani de zile. Ieșeam, călătoream foarte mult, dar el venea dintr-o familie foarte bogată. Nu eram eu, în sensul că mă abțineam așa, nu eram super deschisă. Ei erau foarte așa, nu neapărat serioși, dar să nu judece, să fie mai pe chill.

Cu el eram super ok, dar când ieșeam și cu familia sau cu prietenii îmi zicea «hai să nu mai povestești ce făceai prin tinerețe». A fost o chestie, eu și prietena mea cea mai bună, ce experimentam noi, cluburi, fumat și «A domne, că nu dă bine, că o să-și facă alte gânduri, că o să judece» și eram mai serioasă”, a declarat Bianca Iotu la Insula Iubirii.

VEZI ȘI: Remi Dobre nu i-a spus niciodată Biancăi Iotu că o iubește. „Cu termenul ăsta sunt foarte atent”

Ce spune Remi Dobre despre iubita lui, Bianca Iotu. Concurentul de la Insula Iubirii susține că partenera lui „ține locul ocupat”

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