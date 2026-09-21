Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul

Sfârșitul abrupt și tragic al generalului Dorin Ioniță a stârnit o adevărată furtună. În urma fostului militare rămân multe lucruri nerezolvate, mistere și incertitudini. Imediat după tragicul eveniment petrecut la Păulești, amanta generalului „s-a evaporat”. Sinuciderea lui Ioniță pare să fie în strânsă legătură cu relația extraconjugală pe care o avea. Așa se explică și decizia soției din acte a generalului, care ar încerca, prin toate mijloacele, să o aducă pe amanta Alice în fața justiției.

Sursele CANCAN.RO confirmă faptul că Genoveva, nevasta lui Ioniță, a apelat la câteva case de avocatură pentru a fi inițiată o acțiune în instanță împotriva amantei.

Amanta generalului Ioniță, ținta principală a soției defunctului

Acuzațiile? Constrângere prin amenințare sau violență. și conform codului penal, fapta se încadrează la santaj: „Doamna Ioniță știa de multă vreme de aceasta femeie, dar a întors capul pentru ca nu avea ce sa facă. După atâția ani de căsnicie, când la mijloc avem o asemenea avere, dar si copii, mai închizi ochii. Lucrurile au început sa se precipite in momentul in care amanta Alice ar fi contactat-o direct pe soție. Nu mai voia sa fie sub nicio forma cealaltă femeie, așa ca a decis sa rezolve singura situația. Ce-i drept, si generalul o mintea de ani întregi ca o să pună capăt mariajului existent și o să o facă pe Alice doamna Ioniță. Realitatea este că nu a intenționat niciodată, nici măcar pentru o clipă, să își părăsească soția. Pur si simplu trăgea de timp”, au declarat surse din apropierea familiei, pentru CANCAN.RO.

Iureșul s-a declanșat în familia lui Dorin Ioniță

Prima discuție dintre cele două femei ar fi fost una pașnică, in soția lui Dorin Ioniță i-ar fi explicat rivalei sale că nu intenționează sa se despartă de soțul său. Ba mai mult, ar fi rugat-o pe Alice să nu o mai contacteze, pentru că nu este interesată de niciun fel de dialog. Acela ar fi fost momentul in care amanta ar fi văzut negru in fața ochilor și ar fi recurs la amenințari: „Alice a considerat mereu ca ea merita titulatura de soție, după atâția ani in care a fost amanta generalului. Soția nu s a lăsat deloc impresionată de povestea intensă de dragoste cu care amanta se lauda la telefon, ba chiar a fost total dezinteresată, indiferență. Din acel moment, a început teroarea, iar doamna Ioniță a trăit un coșmar. Telefoane peste telefoane in care era amenințată ca daca nu își părăsește soțul, va folosi mass media pentru a divulga detalii secrete despre afacerile familiei, dar si informații personale, care nu i-ar fi adus cinste generalului”, spun aceleași surse.

Informațiile nu se opresc aici. Alice ar fi urmărit-o pe Genoveva zile întregi, până când s a postat in fața ei: “Doamna Ioniță a dat dovada de un mare caracter, nu a permis ca situația să se transforme într-un circ în mijlocul străzii. A încercat să nu o provoace pe amanta și să evite confruntarea. Amenințările si intimidările au continuat, până când soția i-a spus generalului că nu mai suportă și să rezolve situația sau va merge la poliție să depună plângere și să ceară ordin de protecție. De acolo știm ce s-a întâmplat, întreaga situație s-a terminat cu o dramă. El nu era un om violent, a lovit-o pentru că ajunsese la capătul puterilor cu scandalurile, amenințările. Era conștient de cât de mult rău îi făcuse familiei sale, dar era prea târziu pentru a îndrepta situația. Se temea de umilință publică, era îngrozit. Cu asta il amenința constant amanta. Acum, doamna Ioniță vrea ca Alice sa plătească pentru tot răul pe care l-a făcut, indiferent de consectinte”

Câți ani de închisoare riscă amanta dacă este găsită vinovată

Conform Codului Penal, fapta de care este amenințată soția se încadrează la santaj pentru folos nepatrimonial (favoruri,decizii, acțiuni) si se pedepsește cu închisoare cu executare. Daca va fi găsită vinovata, Alice ar putea petrece după gratii de la 1 la 5 ani.

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