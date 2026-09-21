Elena Ionescu dă cărțile pe față în relația cu Alex Enache: „Amândoi ne căutam relații stabile”

Elena Ionescu este o mamă fericită și o artistă cunoscută, dar viața ei nu a fost una simplă. De la 6 ani pe scenă, frumoasa solistă recunoaște că acum, alături de fiul ei Răzvan, își trăiește, cu adevărat, copilăria. Câștigătoarea de la Survivor își aduce aminte de cea mai grea întrebare pe care i-a pus-o băiatul ei și recunoaște că „m-am speriat la început crezând că o să fie greu să ai un copil singură, să-l crești singură”. Fosta solistă de la Mandinga trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de fotbalistul Alex Enache și declară, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că s-au întâlnit într-un moment în care amândoi își căutau relații stabile. Alex Enache se „implică foarte frumos în viața lui Răzvan” și este de părere că a apărut într-un moment în care nu se aștepta, nu mai avea încredere nici în bărbați, nici în iubire.

Elena Ionescu își aduce aminte fix pe ce a cheltuit, acum 25 de ani, primii bani căștigați și aflăm ce preț a trebuit să plătească pentru celebritate. O rebelă declarată, o artistă care, de 20 de ani își trăiește viața pe scenă, câștigătoarea de la ‘Survivor’ recunoaște că „în ultimii 10 ani eu mi-am trăit copilăria”. Chiar dacă pentru majoritatea artiștilor perioada pandemiei a fost una grea, Elena Ionescu spune că, pentru ea, a fost cea mai bună. Mărturisește că, dacă nu ar fi făcut greșeli în viață, nu ar fi devenit omul de azi și crede că frumusețea ei n-a ajutat-o de fiecare data, stărnind invidii și răutăți.

CANCAN.RO: Mamă de băiat, asta nu e ușor deloc. Cum reziști, cum reușeșți să te faci auzită?

Elena Ionescu: Neavând un reper în 3, pentru că eu m-am despărțit încă de la început de tatăl copilului, mi s-a părut că fiind o normalitate. Răzvan a fost un copil foarte, foarte liniștit, cuminte și ascultător, am avut mare noroc. Un îngeraș, așa cum îi spun eu. Cu toate ne obișnuim și toate ne vin atunci când trebuie și cu un scop anume. Menirea lui a fost ca eu să învăț lucruri și să mă adaptez, iar atunci când cresc e ușor. Atunci când iubeșți și îți doreșți un copil lucrurile se așează singure sau, cel puțin, înțelegi rostul lor și nimic nu este greu.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai grea întrebare pe care ți-a pus-o Răzvanel?

Elena Ionescu: De ce m-am despărțit de tatăl lui, ceea ce e logic. Iar eu, într-o formă sau alta a trebuit să-i explic care au fost conjuncturile, de la început. Că atunci când doi oameni nu se înțeleg sau nu merg în aceeași direcție e mai bine să se despartă. Pentru ca un copil să fie fericit trebuie ca părinții să fie fericiți în primul rând și că de aceea am ales acest lucru pentru amândoi. A fost mult mai simplu după ce a primit răspuns la această întrebare pentru că ne-a văzut separați încă de la început. Chiar dacă a părut grea, până și întrebarea asta a fost ușoară, până la urmă.

CANCAN.RO: Ești mămica persmisivă sau mămica severă?

Elena Ionescu: Și severă și permisivă, în funcție de situații, mai ales dacă am avut dublu rol de mamă și de tată. A trebuit să creez anumite reguli, să le urmăm și să conștientizăm că nimic nu merge fără muncă și fără perseverență, corectitudine, sport, disciplină. Am impus niște principii de la început și atunci când ele sunt încălcate sunt și severă. Dar am un copil liniștit și cuminte, nu mi-a creat probleme.

Elena Ionescu își amintește:„M-am speriat la început crezând că o să fie greu să ai un copil singură, să-l crești singură”

CANCAN.RO: Cât de mult ți s-a schimbat viața de când a apărut fiul tău?

Elena Ionescu: M-a maturizat, m-a responsabilizat. Eu, care eram mai rebelă și care aveam o viață nebună alături de colegii de trupă, am devenit mult mai prezentă în viața mea când a venit Răzvănel. Cumva îmi place asta și consider că nu mi-am pierdut latura copilărească pe care o trăiesc și alături de fiul meu. Încerc să mă cobor la nivelul lui ca să aibă o mamă cât mai cool. Fiind o rebelă, m-am speriat la început crezând că o să fie greu să ai un copil singură, să-l crești singură, dar viața a făcut ca eu să am oameni frumoși pe lângă mine și acest pachet m-a ajutat. Nimic nu e greu când Dumnezeu îți da niște lucruri când ești pregătit și le poți înfrunta.

CANCAN.RO: Care sunt felurile de mâncare preferate pe care mami i le face mereu?

Elena Ionescu: Dimineață ouă obligatoriu iar la prânz sau după amiază o tocăniță sau ciorbiță. Meniurile astea sunt obligatorii. Dacă mai scăpăm un desert înainte de antrenament bine, dar de cele mai multe ori un fruct sau o legumă. Am încercat să fiu o mămică cât mai responsabilă pe partea asta.

CANCAN.RO: Răzvan este portar la FCSB, la juniori. Tu l-ai îndemnat sau el a avut, din start, talent?

Elena Ionescu: Îmi doream de la început să facă mișcare. Nu mi-am dorit neapărat să facă performanță sau un anumit sport. Lui îi plăcea foarte mult să se joace cu mingea când eram mic și am considerat că un băiețel trebuie dus la fotbal. După aceea, faptul că a început să facă performanță a fost, pentru mine, o bucurie. Vine cu un talent la pachet, pentru că, de anul trecut, face performanță juniori. E talentat, e clar. Și nu o zic eu, ca mamă. Răzvanel este un exemplu de urmat și între copiii cu care el se joacă, toți vor să fie că el. Probabil calcă pe urmele mamei (râde, n.red.).

Răzvan și Alex Enache împărtășesc aceeași pasiune: „Alex se implică foarte frumos în viața lui Răzvan”

CANCAN.RO: Iubitul tău, Alex Enache, este un idol pentru fiul tău?

Elena Ionescu: Cred că este, cumva, sau a venit ca o completare frumoasă. Amândoi sunt la fotbal, mergem la meciuri și antrenamente împreună. Alex se implică foarte frumos în viața lui Răzvan și asta mă bucură enorm de mult, că au această latură comună. Văd că are mai multă motivație și văd că atât Răzvan cât și Alex își arată, unul altuia, performanțele.

CANCAN.RO: Sunteți la fel de bine ca la începutul anului, sau mult mai bine?

Elena Ionescu: Suntem constanți și mă bucur că ne-am întâlnit într-un moment în care amândoi ne căutam relație stabile. E frumos, liniște, cum îmi place mie.

CANCAN.RO: Ce trebuie să se întâmple și ce nu ca doi oameni să poată trăi în armonie?

Elena Ionescu: Cred că respectul este extrem de important, ca și fidelitatea. Credința, apoi principiile. Compatibilitatea între oameni, gândirea. La persoana la care nu te aștepți acolo găsești înțelegere și pentru mine a fost o surpriză totală. Dar lucrurile funcționează și se întâmplă atunci când ești pregătit pentru ele.

Elena Ionescu vorbește despre Alex Enache: „El a venit ca un pansament”

CANCAN.RO: Sincer acum, care din voi este vulcanicul și care este cel calm?

Elena Ionescu: Este foarte evident că eu sunt vulcanul, dar dacă ști să ții vulcanul sub control el nu erupe (râde, n.red.). Alex a reușit să mă calmeze. Îmi pierdusem încrederea în oameni, în bărbați sau speranța legată de bărbați. El a venit ca un pansament, să-mi arate că lucrurile nu sunt așa. Am apreciat răbdarea, calmul și toleranța lui pentru că, așa e, când treci prin prea multe în viață stai cu sabia deasupra capului (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Elena Ionescu: Nu prea am făcut el, am lăsat bărbații să facă. Consider că ei trebuie să mă cucerească, că-și doresc să fie cu mine. Am considerat de cuviință că o femeie trebuie să vădă aceste lucruri nebunești din partea unui bărbat, nu să le facă ea.

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Elena Ionescu: Da, infidelitatea, schimbarea bruscă de comportament. Un om care face schimbări radicale și nu mai petrece la fel de mult timp ca să-ți arate cât de mult contezi pentru el. Și de aici cred că pleacă toate. Aș părăsi locația, relația.

CANCAN.RO: Ce te face să râzi cu adevărat? Dar să plângi?

Elena Ionescu: Sunt un om foarte pozitiv și râd mereu, nu știu din ce anume. Încerc că văd mereu lucrurile bune, să mă bucur de viață, să zâmbesc mereu. Ca să plâng e foarte simplu pentru că am devenit mai sensibilă, odată cu trecerea anilor. Orice lucru mă afectează, de la un om de pe stradă, de la suferință, e foarte simplu să plâng. Am devenit mult mai emotivă de când îl am pe Răzvan și cred că vine natural asta, înseamnă că empatizez. E un lucru sănătos cred.

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

Elena Ionescu: Au fost în cei 20 de ani de carieră. De la a uita versurile pe scenă și a improviza până la a-mi rupe pantalonii între picioare. M-am împiedicat de cabluri pe scenă, am uitat în ce locație din țară sunt.

CANCAN.RO: Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

Elena Ionescu: Era un festival de muzică ușoară la Năvodari, ‘Steluțele marii’ se numea. Câștigasem locul 3, țin minte asta de acum 25 de ani. Premiul era de 300 de euro și i-am cheltuit cu familia la mare. Am fost la restaurant, ne-am cazat două nopți, am fost fericită că am putut să-i țin la mare pe banii mei.

Elena Ionescu recunoaște: „Prețul a fost copilăria”

CANCAN.RO: După atâția ani de carieră, de nopți pierdute, crezi că a existat un preț al succesului pe care a trebuit să-l plătești?

Elena Ionescu: Normal, prețul a fost copilăria, în cazul meu. Eu de 20 de ani sunt în industria muzicală, de la 6 ani sunt pe scenă. Copilăria mi-am trăit-o acum, alături de copilul meu. Acum sunt mai copilăroasă și poate de aceea, în trecut, eram rebelă. Această lipsă, însă, a compensate cu altele. Am fost un om care a reușit să facă foarte multe lucruri în viață, să fie polivalent. Am câștigat ’Survivor’ și am realizat că poți câștiga un show fără să ai niciun fel de experiență. La ‘Splash’ la fel, am ajuns în finală și mi-am arătat abilitatea de a sări de la mare înălțime. În ultimii 10 ani eu mi-am trăit copilăria.

CANCAN.RO: Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

Elena Ionescu: Cel mai bine a fost în pandemie și după pandemie. Când am câștigat ‘Survivor’ și după aceea concertele veneau ca un bonus. Lumea mă chema doar să mă vădă, la evenimente. Acel concurs a fost un moment când am simțit că toate s-au așezat. Anul asta a fost mai greu că niciodată însă. Ca spectacole si evenimente, a fost mult mai greu ca în anii precedenți. Cred că așa a fost pentru toată lumea, sperăm să se remedieze treaba.

CANCAN.RO: Lumea muzicii nu e roz. De câte ori te-ai izbit de invidie, de răutate?

Elena Ionescu: Nu e roz, dar mereu am condiserat că există loc sub soare pentru toată lumea. Nu pot să spun că am avut divergențe cu diverși oameni sau că mi-a creat cineva un disconfort total. Am încercat să nu deranjez pe nimeni, niciodată. Am pus alte lucruri pe primul loc, încerc să vad lucrurile bune, pentru că toți avem defecte și facem greșeli. Că poate și eu, de cele mai multe ori, am greșit.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, ai renunța la ceva?

Elena Ionescu: Nu aș vrea să șterg nimic, consider că toate au venit ca o lecție. Dacă nu le-aș fi trăit nu aș fi ajuns aici. Trebuie să trecem prin experiențe ca să evoluăm. Fiecare greșeală te învață lucruri. Nu aș renunța la nimic, știu că am făcut greșeli, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-am primit ca să fiu omul de astăzi.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Elena Ionescu: Nu există moment greu în viața mea când am familia lângă mine. Sunt încercări, trebuie să le trăim ca să înțelegem de ce ni s-au dat. Tot ce-a fost greu a venit și cu ceva bun, să-mi arate că din momentele alea trebuia să învăț ceva.

O artistă sinceră:„Am stârnit niște invidii, răutăți”

CANCAN.RO: Ești o femeie foarte frumoasă. Te-a ajutat acest lucru în viață sau te-a mai și încurcat uneori?

Elena Ionescu: M-a ajutat și nu m-a ajutat, pentru că frumusețea vine la pachet cu felul tău de a fi. Lumea mă cataloga greșit pe premiza ‘e frumoasă, dar nu știm cum e ca om’. De multe ori am avut de câștigat, dar uneori am stârnit niște invidii, răutăți. Cred că frumusețea este relativă. Nu există oameni urați ci doar oameni care nu se comportă adecvat. Toți oamenii sunt frumoși.

CANCAN.RO: Dacă te-ai întâlni acum cu Elena cea mică, ce sfat i-ai da?

Elena Ionescu: I-aș spune să nu mai fie credulă, să aiba mai multă încredere în ea și să nu uite niciodată de unde a plecat. Să încerce să rămână om, că e mare lucru. Dacă ești om bun, toate lucrurile se așează la un moment dat.

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