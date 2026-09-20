Naba, l-ai uitat pe Cătălin? Fosta ispită de la Insula Iubirii, sărut pătimaș cu Ludwig, un misterios cetățean de naționalitate germană

Naba, l-ai uitat pe Cătălin? Fosta ispită de la Insula Iubirii, sărut pătimaș cu Ludwig, un misterios cetățean de naționalitate germană
Galerie Foto 9
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Naba, surprinsă în tandrețuri cu un cetățean de naționalitate germană! Dar ce se întâmplă cu ispita Cătălin Branză? CANCAN.RO vă prezintă detaliile unei întâlniri care a atras atenția, mai ales în contextul zvonurilor apărute în ultima perioadă în jurul vieții amoroase a concurentei de la Insula Iubirii.

Participarea la „Insula Iubirii” a pus-o pe Naba în centrul atenției, într-unul dintre cele mai urmărite formate de televiziune dedicate relațiilor și tentațiilor. Pe parcursul sezonului, aparițiile sale și interacțiunile cu ceilalți participanți au alimentat curiozitatea telespectatorilor, iar numele ei se bucură azi de notorietate în lumea mondenă.

O fotografie „scăpată” pe rețelele de socializare a dat-o de gol pe Naba!

În ultima perioadă, viața amoroasă a Nabei a trecut prin mai multe schimbări. După o logodnă care părea să ducă spre altar și o relație cu Cătălin Brînză, povestea de iubire dintre cei doi a ajuns, în cele din urmă, la final. Deși, la un moment dat, Naba vorbea despre relația cu Cătălin și despre apropierea dintre ei, în prezent, lucrurile par să fi luat o altă turnură.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Naba şi germanul Ludwing par destul de apropiați

Recent, bruneta a fost imortalizată în compania unui cetățean de naționalitate germană, pe nume Ludwig, iar imaginile surprinse între cei doi par să spună mai mult decât o simplă prietenie. Naba și Ludwig au fost fotografiați în timp ce se sărutau. Și momentul de tandrețe nu a trecut neobservat.
Scena a fost imortalizată și postată de către unul dintre prietenii lui Ludwig, în timp ce toți luau masa în oraș. Gurile rele mai susțin că ar fi o prietenie apropiată, dar cu beneficii de ambele părți.

De la ispită la fată de casă: Naba pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții sale

Din greșeală sau nu, fotografia a ajuns ulterior chiar pe conturile de socializare ale amicului lui Ludwig, făcând astfel ca momentul dintre Naba și german să ajungă în atenția publicului.
Rămâne de văzut dacă este doar o apropiere de moment sau dacă între cei doi se conturează ceva mai mult. Noi nu putem decât să sperăm că este de bun augur și că vom auzi numai de bine!

NU RATA: Orice ispită are ispitele ei. La ce a cedat Naba Salem? A ieșit la o cafea cu „brigada mondenă” și a renunțat la inhibiții

CITEŞTE ŞI: Adevărul despre mașina cu care Ahmed, fratele Nabei Salem, se laudă la Casa Iubirii. Cine a plătit-o, de fapt

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sora Georgianei Lobonț, jignită pe nedrept! Ramona și Marian Pavel și-au dezvăluit secretele la Cancan Exclusiv
Sora Georgianei Lobonț, jignită pe nedrept! Ramona și Marian Pavel și-au dezvăluit secretele la Cancan Exclusiv
Anamaria Ferentz, în pragul colapsului: „Nu credeam că o să supraviețuiesc”+ Dezvăluiri dureroase ale vedetei
Anamaria Ferentz, în pragul colapsului: „Nu credeam că o să supraviețuiesc”+ Dezvăluiri dureroase ale vedetei
Lorenzo, iubitul Nattashei, mărturisiri sincere, cu ochii în lacrimi: „Sunt un om divorțat, am trei copii”
Lorenzo, iubitul Nattashei, mărturisiri sincere, cu ochii în lacrimi: „Sunt un om divorțat, am trei copii”
Bătălia salariilor dintre Antena 1 și Pro Tv. Un cameraman la Asia Express poate câștiga mii de euro într-un sezon
Bătălia salariilor dintre Antena 1 și Pro Tv. Un cameraman la Asia Express poate câștiga mii de euro într-un sezon
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Mediafax
În sfârșit! SE DESCHIDE tronsonul de autostradă pe care ÎL AȘTEPTĂM DE 22 DE ANI!
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
Digi24
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
ULUITOR! Meteorologii anunță NINSOARE LA MUNTE! Se schimbă vremea în România
Mediafax
ULUITOR! Meteorologii anunță NINSOARE LA MUNTE! Se schimbă vremea în România
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut”
Click.ro
Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut”
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Digi 24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Digi24
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
go4it.ro
Alertă pentru șoferi la Lidl: Produsul 4 în 1 anti-pană care se va vinde rapid
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Mediafax Italia
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Mediafax Spania
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.