Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu

Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
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 „Toate femeile din viața lui au trecut prin același tipar”.CANCAN.RO are, în exclusivitate, declarațiile unei apropiate a cuplului Mădălina Apostol – Cătălin Grozavu, care face noi dezvăluiri despre relația celor doi, dar și despre ceea ce susține că s-ar fi întâmplat de-a lungul timpului în relațiile lui Cătălin Grozavu cu femeile din viața sa.

Potrivit femeii, relațiile lui Cătălin Grozavu ar fi început, de fiecare dată, într-o atmosferă în care totul era „lapte și miere”, însă lucrurile s-ar fi schimbat ulterior. Sursa susține că problemele acestuia cu alcoolul ar fi dus la schimbări de comportament, inclusiv la episoade de violență.

„Şi prima lui nevastă a luat pastile să se omoare”

În cazul Mădălinei Apostol, femeia vorbește și despre o acuzație de tentativă de omor formulată de aceasta la adresa lui Cătălin Grozavu, tatăl fiicei sale. Potrivit informațiilor oferite de sursă, în acest caz s-ar fi dispus neînceperea urmăririi penale.

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Mădălina Apostol s-a stins din viața la doar 40 de ani

Mădălina a avut parte de acelaşi tipar de comportament

Apropiata susține că, de-a lungul timpului, Cătălin Grozavu și-ar fi înșelat partenerele, inclusiv pe mamele copiilor săi. „Pe fiecare dintre ele, pe mamele copiilor, le-a tot înșelat de-a lungul timpului. Pe prima nevastă a înșelat-o cu Mădălina, pe Mădălina cu alta și tot așa”.

Potrivit acesteia, infidelitatea ar fi fost însoțită, în unele situații, de episoade de gelozie. Sursa susține că, inclusiv în discuțiile despre recunoașterea copiilor, Cătălin Grozavu ar fi făcut uneori afirmații prin care își punea la îndoială paternitatea. „Stai, că nu știu dacă ăsta este al meu”

Femeia povestește și despre perioada în care Mădălina Apostol era plecată din țară. Potrivit ei, aceasta îl avea pe Cătălin Grozavu blocat și îl mai debloca din când în când pentru a-i trimite fotografii cu fiica lor.

Cătălin Grozavu spune că mereu s-a preocupat de fiica lui

Noi acuzaţii la adresa lui Cătălin Grozavu

Apropiata susține că, după despărțiri, Cătălin Grozavu le-ar fi oferit fostelor partenere bani pentru creșterea copiilor, însă ar fi impus anumite condiții. Potrivit acesteia, unele dintre ele ar fi avut inclusiv o componentă sexuală. Sursa mai afirmă că femeile ar fi ajuns în situații financiare dificile după despărțire.

„Pe fiecare dintre ele, pe mamele copiilor, le-a tot înșelat de-a lungul timpului.”

Deși Cătălin Grozavu ar fi suportat cheltuielile pentru funeralii nu ar însemna că aceasta ar fi primit sprijinul de care avea nevoie în timpul vieții, crede femeia. „Degeaba se dă el mare că a plătit înmormântarea, dacă pe ea nu a ajutat-o cât era în viață și avea nevoie” Aceasta afirmă şi faptul că bărbații prezenți la înmormântare nu ar fi ajutat-o pe Mădălina în viața de zi cu zi înainte de moarte, „nici măcar cu o cană de apă”.

Aceaşi saursă afirmă că prima soție ar fi luat şi ea pastile într-un episod în care ar fi vrut să își ia viața.  În ceea ce o privește pe Mădălina Apostol, sursa spune că aceasta avea episoade de depresie și că, din ceea ce știe ea, aceste perioade s-ar fi accentuat după despărțirea de Cătălin Grozavu.  Înainte de moartea Mădălinei, Cătălin Grozavu le-ar fi chemat la curtea mamei sale pe toate mamele copiilor săi. Motivul ar fi fost organizarea unei petreceri, unde urma să fie tăiat porcul.
„Toate femeile din viața lui au avut parte de violență, inclusiv Mădălina. La toate a fost același tipar”, încheie apropiata.

NU RATA: Nick Rădoi s-a oferit să plătească înmormântarea Mădălinei Apostol. Motivul pentru care a fost refuzat vehement

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