Ce urmează în această seară la Insula Iubirii! Surprize pentru fete și imagini care îi pun pe băieți pe jar

Ce urmează în această seară la Insula Iubirii! Surprize pentru fete și imagini care îi pun pe băieți pe jar
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Radu Vâncan, prezentatorul Insula iubirii/ sursă foto: Antena 1
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Insula iubirii continuă să îi surprindă pe concurenți, dar și pe telespectatori. În ediția de sâmbătă, 19 septembrie, are loc continuarea primului bonfire al băieților, în timp ce pe insula fetelor tensiunile și adrenalina ating cote maxime, după ce cutia cu surprize răsună pentru a doua oară. 

În ediția de sâmbătă, 19 septembrie, Radu Vâlcan merge val-vârtej în casa băieților și îi convoacă la o adunare generală. Cu tableta în mână, în doar câteva minunte, el reușește să „strice” distracție concurenților, care vor viziona cele mai recente și incendiare imagini cu partenerele lor.

Jaguarul este pus în fața unei situații delicate, fiind nevoit să recunoască faptul că a auzit cele mai grele cuvinte, în timp ce tensiunile ating cote maxime pe insula fetelor, la auzul dezvăluirilor pe care cutia cu surprize le are de făcut.

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Concurenții în drumul spre primul bonfire/sursă foto: Antena 1

Cum a decurs primul bonfire al băieților

Cu o seară înainte, după ce și-au ales ispitele pentru cel de-al doilea date, băieții au ajuns la primul lor bonfire de pe insulă. Încrezători în partenerele lor, emoționați, cu sufletul la gură, dar și dornici să își revadă iubitele, concurenții au pășit cu încredere pe celebrul „pod al suspinelor”, apoi în fața lui Radu Vâlcan. Remi Dobre a vorbit deschis despre relația cu Bianca Iotu, ajungând la concluzia că este posibil ca el să fie bărbatul care ține locul ocupat în viața iubitei sale, în contextul în care ei nu își doresc un viitor comun.

”Chiar sunt curios de câte ori am fost eu cel care ținea locul ocupat și de câte ori a fost ea cea care îl ținea ocupat. Tocmai din faptul că țin așa mult la ea, de multe ori, am considerat că distanța de mine îi va face bine și am încercat… Bianca pentru mine înseamnă foarte mult. Așa de mult înseamnă, încât, uneori, îmi permit să privesc obiectiv situația și să spun că poate nu sunt eu ce are ea nevoie”, a spus Remi la prima ceremonie a focului.

Complet diferit în gândire și cu planuri bine definite, Prințul Marco, soțul Biancăi Ghiurcă, rămâne la fel de asumat și responsabil de faptele sale la prima ceremonie a focului. El a vorbit deschis despre problemele din căsnicia sa, mărturisind că a venit la Insula iubirii special pentru a-i demonstra partenerei sale, extrem de geloasă, că îi poate rămâne fidel chiar dacă este înconjurat de ispite feminine.

„Doar prin durere se poate vindeca. Vreau să rezolvăm o probleme. Îmi lipsește libertatea. Mă simt sufocat în relație. Ea e super geloasă, face crize din foarte multe lucruri. Dacă eu trebuie să merg la cină cu prietenii, ea alege restaurantul, eu nu am voie. Mi se pare exagerat. Mă face să mă simt sufocat. Chestia asta mă frustrează. Am locația activată pe telefon, mă simt foarte controlat. Este o gelozie toxică”, a spus Prințul Marco la ceremonia focului.

CITEȘTE ȘI: Prințul Marco a râs de propria soție la Insula Iubirii. Ce i-a confirmat lui Radu Vâlcan despre Bianca Ghiurcă

Ce spune Remi Dobre despre iubita lui, Bianca Iotu. Concurentul de la Insula Iubirii susține că partenera lui „ține locul ocupat”

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