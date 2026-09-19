Lora, sinceră despre viața de cuplu cu Ionuț Ghenu! Ce se întâmplă în căsnicia lor

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de aproximativ 11 ani. Odată cu trecerea timpului, în spațiul public au apărut zvonuri conform cărora mariajul lor ar fi pe butuci, însă artista a pus capăt tuturor speculațiilor și a vorbit deschis despre cum gestionează perioadele delicate din căsnicie.

Lora și Ionuț Chenu formează un cuplu de aproximativ 11 ani și sunt căsătoriți de doi ani. Dincolo de momentele frumoase pe care au ales să le expună public, în relația lor au existat și momente de cumpănă, certuri și griji. Însă, îndiferent de obstacole, obiectivul amândurora a fost unul sigur: o viață trăită în doi, până la capăt.

În cadrul unui interviu, artista a recunoscut că, la fel cum momentele frumoase își au rostul lor, și certurile și micile neînțelegeri vin cu un anumit farmec. Cele mai multe discuții în contradictoriu apar atunci când planul personal se suprapune cu cel profesional și invers. Cu toate acestea, în momentele cu adevărat critice, cei doi reușesc să găsească o cale de mijloc cu maturitate, comunicând deschis, cu argumente solide și soluții la fiecare problemă.

”Ne certăm cu argumente și… Avem același scop: să fim împreună. Și asta e. suntem doi oameni care ne-am luat de mână și: „Hai să vedem cât de departe putem ajunge’. Cam asta. Fără presiune pe relație. Vai de mine, trebuie să facem, trebuie să… nu! Fiecare zi are farmecul ei, are problemele ei și tot așa. e acolo sunt tot felul de tensiuni și certuri și… Pentru că nu vedem tot timpul lucrurile la fel și e absolut normal, suntem doi oameni diferiți. Dar am învățat să comunicăm cu argumente. Puterea exemplului. Dacă avem o problemă cu ceva, trebuie să venim și cu soluția la problemă. Nu doar să spunem că e o problemă undeva. Și așa ne învățăm unul pe altul să fim potriviți unul pentru celălalt”, a spus Lora pentru Unica.

Lora: „Ne spunem multe și nu doar frumoase sau ușor de digerat”

Sâmbătă, 19 septembrie, a fost o zi importantă pentru Lora și Ionuț Ghenu. Au împlinit doi ani de când au spus cel mai important „DA” din viața lor, iar artista nu a lăsat ziua să treacă fără să nu-i dedice soțului ei o declarație de dragoste.

„Acum doi ani ne spuneam „DA!”. Bine… ne spunem da de vreo 11 ani. Ne spunem multe și nu doar frumoase sau ușor de digerat. Pentru că viața asta pe care am ales să ne-o petrecem de mână ne-a provocat și ne provoacă des. Îți mulțumesc că nu te-a speriat nimic și că mă adori când începe furtuna. Te iubesc”, a fost mesajul Lorei pentru Ionuț Ghenu.

Nici Ionuț Ghenu nu s-a lăsat mai prejos. I-a pregătit soției sale un buchet de flori și o felicitare emoționantă:

„Au trecut doi ani de când ne-am promis o viață împreună, iar astăzi știu și mai sigur că tu ești omul alături de care vreau să-mi trăiesc fiecare zi, fiecare bucurie și fiecare încercare. Te-aș alege din nou, în fiecare zi. La mulți ani nouă, iubirea mea”, a fost mesajul lui Ghenu pentru Lora.

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