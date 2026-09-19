Lora, sinceră despre viața de cuplu cu Ionuț Ghenu! Ce se întâmplă în căsnicia lor

Lora, sinceră despre viața de cuplu cu Ionuț Ghenu! Ce se întâmplă în căsnicia lor
Galerie Foto 7
Lora și Ionuț Ghenu/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de aproximativ 11 ani. Odată cu trecerea timpului, în spațiul public au apărut zvonuri conform cărora mariajul lor ar fi pe butuci, însă artista a pus capăt tuturor speculațiilor și a vorbit deschis despre cum gestionează perioadele delicate din căsnicie. 

Lora și Ionuț Chenu formează un cuplu de aproximativ 11 ani și sunt căsătoriți de doi ani. Dincolo de momentele frumoase pe care au ales să le expună public, în relația lor au existat și momente de cumpănă, certuri și griji. Însă, îndiferent de obstacole, obiectivul amândurora a fost unul sigur: o viață trăită în doi, până la capăt.

Lora și Ionuț Ghenu/ sursă foto: social media

În cadrul unui interviu, artista a recunoscut că, la fel cum momentele frumoase își au rostul lor, și certurile și micile neînțelegeri vin cu un anumit farmec. Cele mai multe discuții în contradictoriu apar atunci când planul personal se suprapune cu cel profesional și invers. Cu toate acestea, în momentele cu adevărat critice, cei doi reușesc să găsească o cale de mijloc cu maturitate, comunicând deschis, cu argumente solide și soluții la fiecare problemă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

”Ne certăm cu argumente și… Avem același scop: să fim împreună. Și asta e. suntem doi oameni care ne-am luat de mână și: „Hai să vedem cât de departe putem ajunge’. Cam asta. Fără presiune pe relație. Vai de mine, trebuie să facem, trebuie să… nu! Fiecare zi are farmecul ei, are problemele ei și tot așa. e acolo sunt tot felul de tensiuni și certuri și…

Pentru că nu vedem tot timpul lucrurile la fel și e absolut normal, suntem doi oameni diferiți. Dar am învățat să comunicăm cu argumente. Puterea exemplului. Dacă avem o problemă cu ceva, trebuie să venim și cu soluția la problemă. Nu doar să spunem că e o problemă undeva. Și așa ne învățăm unul pe altul să fim potriviți unul pentru celălalt”, a spus Lora pentru Unica.

Lora: „Ne spunem multe și nu doar frumoase sau ușor de digerat”

Sâmbătă, 19 septembrie, a fost o zi importantă pentru Lora și Ionuț Ghenu. Au împlinit doi ani de când au spus cel mai important „DA” din viața lor, iar artista nu a lăsat ziua să treacă fără să nu-i dedice soțului ei o declarație de dragoste.

„Acum doi ani ne spuneam „DA!”. Bine… ne spunem da de vreo 11 ani. Ne spunem multe și nu doar frumoase sau ușor de digerat. Pentru că viața asta pe care am ales să ne-o petrecem de mână ne-a provocat și ne provoacă des. Îți mulțumesc că nu te-a speriat nimic și că mă adori când începe furtuna. Te iubesc”, a fost mesajul Lorei pentru Ionuț Ghenu.

Declarația de dragoste pe care Ghenu i-a făcut-o Lorei/ sursă foto: Instagram

Nici Ionuț Ghenu nu s-a lăsat mai prejos. I-a pregătit soției sale un buchet de flori și o felicitare emoționantă:

„Au trecut doi ani de când ne-am promis o viață împreună, iar astăzi știu și mai sigur că tu ești omul alături de care vreau să-mi trăiesc fiecare zi, fiecare bucurie și fiecare încercare. Te-aș alege din nou, în fiecare zi. La mulți ani nouă, iubirea mea”, a fost mesajul lui Ghenu pentru Lora.

CITEȘTE ȘI: Lora, după doi ani de chin. Artista dezvăluie cu ce se confruntă și ce măsuri a fost nevoită să ia: „Trebuie să scap de datorie!”

Probleme de sănătate pentru Lora! Diagnosticul primit din parte medicilor: „Fata intră la terapie și se ține de data asta”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andrei Bordeianu, noi dezvăluiri despre rănile grave suferite în accident: „Am o mică pareză”
Andrei Bordeianu, noi dezvăluiri despre rănile grave suferite în accident: „Am o mică pareză”
Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian! Cum arată acum mormântul său
Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian! Cum arată acum mormântul său
Marcel Pavel, mesaj special de ziua lui Sasha! Fiul artistului a împlinit 28 de ani
Marcel Pavel, mesaj special de ziua lui Sasha! Fiul artistului a împlinit 28 de ani
Ce se întâmplă cu Alina Pușcău. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător în drum spre tratament
Ce se întâmplă cu Alina Pușcău. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător în drum spre tratament
Aris, dezvăluiri despre Andreea Esca. Ce îl scoate din sărite la celebra lui mamă
Aris, dezvăluiri despre Andreea Esca. Ce îl scoate din sărite la celebra lui mamă
Fotbalistele din SPANIA își vor congela GRATIS ovulele. Motivul INCREDIBIL
Mediafax
Fotbalistele din SPANIA își vor congela GRATIS ovulele. Motivul INCREDIBIL
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
Gandul.ro
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Digi24
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Schimbare uriași în sport: Cu cine a bătut palma Kylian Mbappé
Mediafax
Schimbare uriași în sport: Cu cine a bătut palma Kylian Mbappé
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului
Click.ro
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Digi 24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Digi24
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Ai puțin peste 5.000 de euro? Două mașini din 2019 sunt scoase la vânzare de BT Leasing
Promotor.ro
Ai puțin peste 5.000 de euro? Două mașini din 2019 sunt scoase la vânzare de BT Leasing
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Lidl lansează o carne hibridă „unică” ca răspuns la cererea online
go4it.ro
Lidl lansează o carne hibridă „unică” ca răspuns la cererea online
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
Gandul.ro
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Mediafax Italia
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Mediafax Spania
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.