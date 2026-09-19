Se strânge lațul în jurul magnatului Lișinschi! Milioane de euro revendicate, 84 de apartamente în litigiu și un dosar penal care se complică

Scandalul care părea, la început, doar o reglare de conturi între milionarul Andrei Lișinschi și un fostul său project-manager începe să arate ca un adevărat război imobiliar, cu zeci de apartamente, milioane de euro și procese care se țin lanț. CANCAN.RO a intrat în posesia unor noi detalii din dosarul în care AL SIN MANAGEMENT, compania lui Andrei Lișinschi, a încercat să obțină suspendarea efectelor unor litigii notate în cărțile funciare ale apartamentelor dintr-un ansamblu rezidențial din Voluntari. Miza? Una uriașă!

Povestea este aceeași care, în urmă cu câteva luni, a degenerat spectaculos la sediul firmei (detalii AICI). Atunci, Lișinschi ceruse ordin de protecție împotriva unui fostului project-manager, susținând că acesta ar fi venit însoțit de bodyguarzi și ar fi provocat scandal. Numai că, potrivit celor consemnate în dosarul de atunci, chiar milionarul a fost cel care a folosit spray lacrimogen, iar adversarul său a ajuns ulterior la IML.

Scandalul cu spray-ul era doar vârful aisbergului. Adevărata bătălie se dădea de fapt pe milioane de euro și zeci de apartamente.

Firma aflată în război cu AL SIN MANAGEMENT, compania lui Andrei Lișinschi, susține în instanță că are de recuperat o creanță contractuală și a cerut o hotărâre care să țină loc de act de vânzare-cumpărare pentru 84 de apartamente din ansamblul rezidențial. În proces este indicată o creanță de 5 milioane de euro, iar litigiul a fost notat în 81 de cărți funciare.

Litigiul care stă în coasta lui Lișinschi

Iar asta l-ar fi lovit pe milionar exact unde doare mai tare un dezvoltator: la vânzări.

„Lișinschi a încercat să deblocheze vânzările. Mare parte dintre clienți nu vor să cumpere cu litigiu pe cartea funciară”, a declarat B.S.I., fost colaborator și partener contractual al companiei lui Andrei Lișinschi, pentru CANCAN.RO.

De altfel, chiar milionarul a susținut în instanță că notarea litigiilor îi afectează vânzările, fluxul de numerar și capacitatea de plată. Firma a cerut ca efectele acestor notări să fie suspendate temporar. Numai că judecătorii n-au fost de acord.

Cererea a fost respinsă ca inadmisibilă, instanța explicând, în esență, că nu poate lăsa litigiul înscris în cartea funciară, dar să îi anuleze temporar tocmai rolul principal: acela de a-i avertiza pe eventualii cumpărători că există un proces legat de acele apartamente. Așadar, apartamentele pot fi vândute juridic, însă clientul care verifică actele vede imediat că există un litigiu.

Și aici începe partea cu adevărat complicată a poveștii.

Potrivit hotărârii instanței, firma adversă beneficiase inițial de o ipotecă legală de 3 milioane de euro asupra imobilului. Ulterior, a acceptat radierea acesteia, tocmai în perioada în care proiectul urma să fie apartamentat și finanțat.

B.S.I. a explicat pentru CANCAN.RO de ce ar fi acceptat să renunțe la o asemenea garanție.

„Eu am avut o ipotecă de 3 milioane de euro. În momentul în care au vrut să facă apartamentările și să intabuleze, m-au rugat să ridic ipoteca, cu condiția ca, după ce achită banca, TBI, să mă plătească pe mine. Am retras-o cu condiția expresă să mă plătească după TBI. Am ridicat-o și nu mi-au mai plătit”, susține acesta.

Mai pe românește, B.S.I. spune că a renunțat la o garanție de milioane pentru ca proiectul să poată merge înainte, convins că își va primi banii după achitarea finanțatorului.

Numai că de aici versiunile celor două tabere se despart total.

După datorii de milioane, intră în scenă și procurorii

Firma lui Lișinschi contestă existența unei promisiuni prin care creanța ar fi trebuit stinsă prin transferul apartamentelor. Cealaltă parte susține însă că exact aceasta era înțelegerea: dacă plata nu se făcea în bani, urma să primească locuințe.

B.S.I. spune că până acum ar fi primit aproximativ 600.000 de euro, dar că socotelile sale sunt departe de a fi închise.

„Ei mi-au plătit 600.000 de euro. Zece la sută din profit înseamnă aproximativ 2,4 milioane. Între 1,4 și 1,8 milioane de euro trebuie să-mi mai plătească”, susține acesta.

Tot el afirmă că deține contractele de vânzare-cumpărare și valorile tranzacțiilor și estimează valoarea totală a proiectului la aproximativ 70 de milioane de euro.

Mai mult, acesta spune că proiectul ar fi avut aproximativ 140 de apartamente, însă până când a reușit să noteze litigiul, o parte dintre ele ar fi fost deja vândute.

„Au mai rămas 84 de apartamente nevândute. Până m-am înregistrat cu litigiul, el a apucat să vândă din ele”, afirmă B.S.I.

Coincidență sau nu, 84 este exact numărul de apartamente pentru care firma adversă cere acum instanței să pronunțe o hotărâre care să țină loc de act de vânzare-cumpărare.

Și dacă războiul financiar nu era suficient, episodul violent din primăvară nu s-ar fi încheiat nici el.

B.S.I. susține că, în urmă cu două zile, a mai dat o declarație la Poliție în legătură cu incidentul și că dosarul urmează să ajungă, se pare, pe masa procurorilor, pentru cercetări privind lovirea.

„Am dat declarație la Poliție. O să trimită dosarul la procurori, pentru lovire”, ne-a declarat acesta.

Așadar, în timp ce pe civil se luptă pentru milioane și zeci de apartamente, pe celălalt front scandalul cu spray-ul și presupusa agresiune intră într-o nouă etapă… penală!

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