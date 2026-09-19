Mircea Zara, la 61 de ani. Secretul tinereții celebrului prezentator: „Fericirea e starea mea permanentă”

Mircea Zara, la 61 de ani. Secretul tinereții celebrului prezentator: „Fericirea e starea mea permanentă”
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Celebrul prezentator și producător tv, Mircea Zara, împlinește, astăzi, 61 de ani. Evident, se simte ca la 21 și viața a fost darnică cu el: nu a fost niciodată bolnav, operat, nici măcar o zi n-a stat în vreun spital. Mărturisește că ce l-a ținut permanent în priză și într-o stare bună a fost optimismul. Chiar și în cele mai negre perioade din viața lui, pierderea părinților, a încercat să meargă mai departe cu calm și optimism. În exlusivitate pentru CANCAN.RO, simpaticul și mereu tânărul prezentator ne spune ce i-a cumpărat tatăl lui după ce l-a bătut mult timp la cap și care este motivul pentru care niciodată, de ziua lui, nu și-a organizat petreceri.

Mircea Zara recunoaște că a avut marele noroc să facă exact meseria pe care și-a dorit-o de mic. Copil fiind, se înregistra pe radio casefoton ‘făcând’ emisiuni. Mărturisește că fericirea este „o stare permanentă la mine” și că șederea în Spania l-a învățat multe lucruri. Cel mai important este să nu-i pese niciodată de ce spune ‘gura lumii’ și ne explică cum a reușit, în toți anii ăștia, să facă abstracție de invidia și răutatea unor colegi.

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CANCAN.RO: La mulți ani, Mircea! Care a fost cel mai important lucru pe care ți l-ai dorit de ziua ta și l-ai și primit?

Mircea Zara: Când am fost mic, știu că mi-am dorit un calculator. L-am bătut pe tata la cap până mi l-a luat, a fost primul meu calculator.

CANCAN.RO: Mai ai ceva…nebifat pe listă?

Mircea Zara: Nu am asemenea ‘bucurii’, pentru că mi-am luat singur tot ce mi-am dorit.

Mircea Zara recunoaște: „Nu mi-a plăcut niciodată să-mi organizez ziua de naștere”

CANCAN.RO: Îți aduci aminte cum a fost cea mai frumoasă petrecere de ziua ta?

Mircea Zara: Nu mi-a plăcut niciodată să-mi organizez ziua de naștere, nu-mi dau seama de ce, dar nu mi-am dorit niciodată asa. Țin minte că mama insista, mă ruga, dar eu nu voiam, nu-mi plăceau petrecerile. Mai veneau prieteni la mine, dar totul era discret, n-am dat petreceri mari niciodată. O dată, însă, am fost în Grecia, la Salonic, de unde sunt bunicii din partea mamei. Acolo a fost ceva special.

Mircea Zara este un norocos:„Nu am știut niciodată ce e aia durere”

CANCAN.RO: Când te-ai simțit cel mai bine? La 21, 41 sau 61?

Mircea Zara: M-am simțit și mă simt bine în toate cele 3 variante, pentru că nu simt nicio diferență. Fizic, nu știu și nu am știut niciodată ce e aia durere, nu știu ce e ăla spital, nici măcar o zi n-am stat internat. Nu am nicio operație, sunt fix așa cum m-a născut mama, neatins și integral (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Cum priveai viața la 21 și cum o privești azi, după atât de multe experiențe?

Mircea Zara:În permanență cu optimism. Și atunci și acum.

CANCAN.RO: Când ai trăit cel mai greu moment din viața ta și cum l-ai depășit?

Mircea Zara: Primul moment greu a fost atunci când l-am pierdut pe tata, cu toate că nu l-am resimțit atât de puternic pentru că era și mama în viață. Cel mai greu, însă, a fost atunci când a murit și mama. Am reușit să depășesc suferința fiind calm, pozitiv și pe picioarele mele, așa cum mă învățase chiar ea.

Celebrul VJ, Mircea Zara, a împlinit 61 de ani

CANCAN.RO: Ai avut vreodată senzația că eșți ‘celebru’, că ești undeva sus, deasupra tuturor?

Mircea Zara: Nu și nici nu mi-am dorit vreodată lucrul acesta. Oamenii mă recunosc pe stradă, dar asta datorită meseriei. Meserie pe care mi-am dorit-o de când eram mititel. Mă jucăm singur ‘făcând’ emisiuni la radio, înregistrându-mă pe casetofon, că doar asta aveam atunci.

CANCAN.RO: Personal, ai vreun regret? Dar profesional?

Mircea Zara: Profesional nu am niciun regret pentru că am făcut mereu ce mi-a plăcut. Iar asta se întâmplă și acum. Iar personal…nu regret nimic.

CANCAN.RO: Când ai fost cel mai fericit? Dar cel mai mizerabil de nefericit?

Mircea Zara: Cel mai nefericit am fost atunci când mi-au murit părinții. Cât despre fericire…este o stare permanentă la mine. Iar oamenii vin singuri spre mine, în mod firesc, nu am încercat niciodată să-mi caut prietenia cuiva.

O lecție învățată:„Gura lumii mă lasă rece”

CANCAN.RO: Mereu ți-ai spus pararea, public, fără nicio problemă. De unde naturalețea, felul de a nu-ți pasa niciodată de ce spune gura lumii?

Mircea Zara: Este un principiu pe care l-am învățat în perioada șederii mele în Spania. Gura lumii mă lasă rece, este important ce-mi place mie, ce-mi place mie să fac. Pararea altora nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată. Sigur, ascult și alte păreri, dar, de principiu, tot pe a mea o iau în considerare. Asta probabil că mi se trage de la zodie, sunt Fecioară cu ascendent în Fecioară (râde, n.red.)

CANCAN.RO: Profesezi într-un mediu ușor ‘neprietenos’. Cum reușești, de atâția ani, să întorci spatele bârfelor, răutății și invidiei?

Mircea Zara: Da, există de toate, dar fac abstracție. Efectiv nu bag în seama lucruri de genul acesta. Din instinc trec peste ele, evident că aud tot, dar nu mă afectează și nu las deloc să mă afecteze. Nu am niciun stres. Cumva mama m-a învățat să fiu așa, să am starea asta de încredere că ceea ce gândesc și fac e bine.

Mircea zara la 61 de ani

Mircea Zara este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori tv din România

CANCAN.RO: Dacă ar fi să te întâlneșți, astăzi, cu Mircea cel micuț, care sunt cele mai importante 3 lucruri pe care i le-ai spune?

Mircea Zara: I-aș spune un singur lucru: să facă exact ce face și să aibă incredere că ceea ce face, face bine.

CANCAN.RO: Unde ai fost plecat în aceasat vară? Bănuiesc că Spania a fost clar pe listă.

Mircea Zara: Doar la Madrid am reușit să ajung, 5 zile. Am putut, de data asta, să văd Madridul în detaliu, nu mai apucasem pînă acum s-o fac. Timp de 5 zile am văzut o grămadă de lucruri frumoase, iar El Escorial este o minunăție de loc.

CANCAN.RO: Unde te pot vedea oamenii toamna aceasta?

Mircea Zara: Îi rog să se uite la B1Tv, în fieare sâmbătă începând cu ora 13:00

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