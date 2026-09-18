”S-au umflat mușchii” pe Yamato Zaharia. Regretele concurentelor de la Burlacii i-au „gâdilat orgoliul” durului din RXF

”S-au umflat mușchii” pe Yamato Zaharia. Regretele concurentelor de la Burlacii i-au „gâdilat orgoliul” durului din RXF
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Show-ul Burlacii: Foc în Paradis și-a făcut debutul pe micile ecrane pe 14 septembrie, iar în ciuda promovării emisiunii și a hype-ului care s-a produs în jurul noului format de la Pro TV, rezultatele nu au fost tocmai pe măsura așteptărilor, asta deoarece Antena 1 a dominat toate segmentele de public. Cu toate acestea, nu putem ignora detaliile care ne-au atras imediat atenția, iar aici ne referim la interacțiunea dintre concurente. Un singur nume s-a pomenit în repetate rânduri. Culmea, al cuiva care a participat la casting. Pare-se că fetele și-ar fi dorit din tot sufletul ca Yamato Zaharia, căci despre el este vorba, să anime atmosfera în vila din Turcia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, campionul a spus, cu umor, ce părere are despre întreaga situație. 

La testimoniale, Tina Ulmeanu (fostă ispită la Insula Iubirii) a adus în discuție de mai multe ori numele lui Yamato Zaharia. Vă remintim faptul că înainte ca emisiunea să înceapă, CANCAN.RO vă dezvăluia, în exclusivitate, cine sunt cei care au participat la casting, dar și cum Pro Tv-ul a încercat să dea lovitura cu vedete „reciclate” de la posturile concurente (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

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Yamato Zaharia, prima reacție după ce numele lui a fost pomenit de fetele de la Burlacii: Foc în Paradis

Printre cei care au participat la casting se numără și campionul român, iar concurentele au fost tare dezamăgite de faptul că Yamato nu a fost prezent în vilă, să le facă K.O. inimioarele.

Yamato Zaharia: „Îți gâdilă orgoliul”

Evident, am fost curioși să aflăm ce părere are campionul nostru despre faptul că numele lui a stat pe buzele fetelor. Iar el ne-a povestit că se simte flatat de faptul că a provocat rumoare, chiar dacă nu se afla fizic în vila concurenților.

Mă bucur să văd și să aud că numele meu e pe buzele unor femei superbe, îți gâdilă orgoliul de bărbat, am înțeles că numele meu a fost pronunțat de foarte multe ori. Îmi pare rău că nu am fost pe aceeași lungime de undă cu producătorii. Probabil dacă mi s-ar fi pus la casting mai multe întrebări care să aibă legătură cu emisiunea, eram prezent fizic acolo. Dar chiar dacă nu sunt fizic, sunt totuși prezent în emisiune. Pentru mine, în perioada următoare, separat de competițiile de kempo, MMA, unde voi fi prezent, urmează un proiect internațional foarte mare în care voi fi implicat, mai exact în Los Angeles. Momentan nu pot să dau prea multe detalii, dar pot spune că publicul mă va vedea într-o altă postură față ce cea în care i-am obișnuit. Din acest proiect vor face parte nume foarte grele, legende în adevăratul sens al cuvântului, a spus Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO. 

NU RATA – Yamato Zaharia s-a cumințit și vrea să devină tată: „Caut o viitoare mamă pentru copilul meu”

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