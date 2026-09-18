Revolta lui Cătălin, tatăl fetiței Mădălinei Apostol: „Baliverne, nu mi-am renegat niciodată copilul”

Decesul Mădălinei Apostol continuă să scoată la iveală tot felul de informații, unele adevărate, altele mai puțin, despre ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în viața vedetei. Una dintre apropiatele sale, fostul model- Alexandra Bădescu susținea că tatăl fiicei regretatei vedete nu s-ar fi ocupat de copil, ba mai mult, chiar ar fi renegat-o. CANCAN.RO l-a contactat pe Cătălin Grozavu, tatăl fiicei Mădălinei, pentru a afla adevărul despre ceea ce i s-a întâmplat. Bărbatul respinge categoric acuzațiile și susține că fiica lui a fost recunoscută de el încă de la naștere, ba chiar are și dovezi în acest sens. Mai mult, Cătălin este revoltat și spune că a continuat în toți anii în care fetița a stat la mama ei peste Ocean, să țină legătura cu ea și, chiar și-ar fi ajutat fosta parteneră în ultima perioadă din viața ei.

Cătălin Grozavu face dezvăluiri exclusive despre relația pe care a avut-o cu mama fiicei sale în toată perioada în care fetița a stat la ea în Mexic, despre implicarea sa în creșterea și educația lui Miriam, despre relația lui cu Nick Rădoi, dar și despre felul în care a încercat să o ajute pe mama fetiței sale în ultima perioadă. În plus, Cătălin dezvăluie și unde va locui de acum încolo fiica sa.

Tatăl fetiței Mădălinei Apostol, revoltat după ce s-a spus că ar fi renegat-o: „Baliverne! Nu s-a pus problema de așa ceva”

Cătălin Grozavu, tatăl fetiței: Nu pot să-ți spun decât că această domnișoară, doamnă, nu știu, Alexandra Bădescu sau cum o cheamă, nici nu am reținut foarte bine numele, spune niște baliverne care au ajuns la urechile copilului meu, cum că eu aș fi renegat-o, că eu nu aș fi recunoscut-o. Nu este adevărat, vă pot trimite acte în acest sens, certificatul ei de naștere, în care apar eu ca tată, am recunoscut-o. Poate susține inclusiv Nick Rădoi că n-a fost niciodată abandonată de tatăl ei. Eu i-am dat, într-adevăr, semnătură mamei ei pentru a pleca în America, respectiv în Mexic, pentru a fi alături de mama ei, pentru că mama este cea mai importantă persoană în relația cu un copil minor. Mama este cea care are grijă de ea și a avut grijă de Miriam exemplar. Și atunci, eu i-am dat procură pentru a putea scoate copilul din țară. Nu s-a pus problema niciodată ca fata să fie renegată, copilul să fie lăsat de mine. Nu este normal să apară în presă lucruri de genul ăsta, pe care copilul meu le vede, care apar în toată presa și copilul meu poate fi traumatizat din cauza asta. Lucruri care probabil nu se pot îndrepta nici măcar cu un psiholog. Nu se poate așa ceva! Iar faptul că eu am fost la înmormântare și la priveghi cu prietena mea, cu iubita mea, eu nu mai sunt cu Mădălina de 8 ani de zile, de fapt de 9 ani de zile noi nu mai formăm un cuplu, doar că în ultima perioadă am încercat să o ajut cu tot ce s-a putut, inclusiv cu clinica, inclusiv cu transportul ei, transportul copiilor din Mexic în România, plățile pe la clinici, nu știu, dusul ei la mănăstire.

CANCAN.RO: Ea ți-a cerut ajutorul?

Cătălin Grozavu: Ea mi-a cerut ajutorul și eu am ajutat-o pentru că noi discutam inclusiv ca ea să se stabilească în România. Eu am vrut doar să o ajut. Eu nu ieșeam să dau aceste informații și nu ieșeam să spun așa ceva, dar deja este mult prea mult. Eu nu sunt o persoană publică, nu-mi doresc să fiu o persoană publică, nu mă interesează bârfele, nu mă interesează să-mi fac renume pe așa ceva, dar această persoană, dacă încearcă să-mi destabilizeze psihic copilul, va avea de plată! Inclusiv tabloidele sau emisiunile care pot da așa ceva mai departe.

CANCAN.RO: Da, întotdeauna trebuie date variantele ambelor părți.

Cătălin Grozavu: Ca să poți spune așa ceva, trebuie să ai și ceva solid. Nu doar că vine o persoană, nici nu știu cum să o numesc, care spune. Îmi pare rău, dar nu poți să spui așa ceva decât dacă ai niște probe în acest sens. Așa pot apărea toți cretinii care să-ți spună tot felul de bazaconii. Mie mi se pare normal, eu respect munca dumneavoastră, vă faceți meseria, dar totuși trebuie să iei niște date concrete. Nu să distrugi viața unui copil care a rămas în grija tatălui, respectiv a mea, da? Și să-i spui că acela nu a recunoscut-o, că a denigrat-o, cum să spui asemenea tâmpenii?

CANCAN.RO: Tu te-ai văzut cu Miriam în perioada în care ea locuia cu mama ei? O vedeai regulat?

Cătălin Grozavu: Normal. Nu regulat, pentru că ea era peste hotare, nu pot să spun că regulat, dar de câte ori venea în țară. Când venea în țară, normal că ne vedeam. Ne auzeam la telefon, țineam legătura, normal, dar nu pot să spun că regulat, pentru că ea a fost o perioadă în America și o perioadă în Mexic.

„În certificatul ei de naștere apare numele meu”

CANCAN.RO: Deci nu se pune problema de abandon.

Cătălin Grozavu: Doamne, ferească Dumnezeu! Încă o dată vă spun, vă dau și dovezi din acest sens. Inclusiv în certificatul ei de naștere. Un om care o reneagă, nu are cum să o treacă pe numele lui, nu? Astea sunt niște bazaconii, niște tâmpenii! Nu înțeleg cum un om poate să fie atât de rău, să spună așa ceva, doar ca să fie băgat în seamă.

CANCAN.RO: Ce relație aveai cu Mădălina în ultimii ani?

Cătălin Grozavu: Foarte ok, cât se poate de normală, ca doi oameni despărțiți de nouă ani.

CANCAN.RO: Vorbeați pentru copil și ce mai era legat de treburi practice?

Cătălin Grozavu: Pentru copil, pentru studiile copilului, cum este copilul, lucruri normale ca între doi adulți. Ea avea alte relații cu altcineva, eu la fel am avut alte relații cu altcineva. Eu am fost căsătorit între timp, am alți copii dintr-o altă relație. Adică nu știu despre ce vorbim.

CANCAN.RO: Înțeleg. Miriam își cunoaște frățiorii?

Cătălin Grozavu: Normal, cum să nu?! Cum să nu-i cunoască? Chiar acum, până îi pregătesc ei camera și tot ce are nevoie, ea stă cu frații ei. Vorbesc despre frații din relația avută de mine, nu cu frații din partea mamei că ei sunt mai mari. Adică, nu mi se pare normal. Eu n-am apărut în viața mea nicăieri să dau nicio declarație. Nu mă interesează acest lucru. Nu sunt persoană publică, nu-mi doresc să fiu persoană publică. Mai ales la o asemenea tragedie, dar am simțit să fac acest lucru doar pentru a-mi proteja copilul. Iar dacă această persoană nu se liniștește, nu se potolește, mă voi duce în instanță și o voi da în judecată, îi voi cere daune. Nu se poate așa ceva. Dar pe mine nu mă interesează nici măcar dacă instanța îmi câștigă de cauză sau dacă amendează pe cine a scris așa ceva. Nu mă interesează să fac bani. Mă interesează liniștea mentală a copilului meu, care trece printr-o foarte mare traumă deja, pierzându-și mama.

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