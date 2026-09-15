Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi! Ce decizie a luat Cătălin în privința fiicei lor

Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi! Ce decizie a luat Cătălin în privința fiicei lor
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Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi!
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Cătălin, tatăl fetiței Mădălinei Apostol, a venit la priveghi pentru a-i spune un ultim „adio”. Vizibil afectat de cele întâmplate, bărbatul a venit la capelă într-un moment în care cuvintele par să nu mai fie suficiente. A stat alături de cei care au cunoscut-o și au iubit-o, iar durerea pierderii s-a simțit din plin.

Pentru Cătălin, ziua de la priveghi a fost cu atât mai grea cu cât Mădălina nu era doar mama copilului său, ci și o persoană cu care a rămas în relații bune după despărțire. Cei doi au continuat să vorbească și să se înțeleagă, iar în ultima perioadă chiar au petrecut timp împreună alături de copii.

Tatăl fetiței Mădălinei Apostol, la priveghi!

Cătălin a spus că trece printr-o perioadă foarte grea. După ce a venit la priveghi să-și ia rămas-bun de la Mădălina, trebuie să se gândească și la fetița lor, care are nevoie de el mai mult ca oricând.

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„Fetița a stat cu Mădălina. Noi aveam o relație foarte bună! Ne înțelegeam foarte bine. În ultima perioadă am fost și o săptămână la mare împreună cu copiii. Acum, cu siguranță, va urma să stea cu mine”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi!

Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi!

Pentru Cătălin, acum cea mai mare grijă este fetița. Micuța era foarte apropiată de Mădălina, iar vestea morții mamei nu i-a fost spusă încă. Tatăl ei nu vrea să-i dea vestea pe fugă și nici să o arunce direct într-un moment atât de greu. Cătălin a spus are în plan să ceară ajutorul unui psiholog pentru a găsi cea mai bună cale de a-i explica ce s-a întâmplat.

„Încă nu i-am spus. Vrem să mergem la un psiholog, probabil. Să stăm de vorbă cu un psiholog. Mădălina era foarte apropriată de ea. Era foarte dedicată copiilor”, a spus Cătălin.

„Mădălina a avut o depresie severă”

Cătălin a povestit și despre perioada dificilă prin care trecea Mădălina. Potrivit spuselor sale, femeia s-a confruntat cu o depresie severă, iar el și familia au încercat să o ajute.

„Mădălina a avut o depresie severă și pentru treaba asta am adus-o în România, a fost la o clinică, după care a fost la o Mănăstire vreo lună de zile, dar se pare că nu a putut trece peste. Și eu, și familia, toți am fost alături de ea”, a mai spus acesta.

Bărbatul a spus că nimeni nu s-a așteptat ca lucrurile să ajungă într-un asemenea punct și că Mădălina părea bine în ultima perioadă.

„Ea era foarte ok. Tocmai ca să nu-mi dădea nimic de bănuit, era foarte ok. Avea o stare foarte ok. Dacă spunea ceva, îți dai seama că luam măsuri. N-a spus nimic, n-a dat de bănuit la nimeni nimic”, a spus Cătălin.

Mădălina Apostol urmează să fie condusă pe ultimul drum joi, 17 septembrie, după ce programul funeraliilor a fost modificat. Trupul neînsuflețit este depus la capela cimitirului privat „Eternitatea” din București începând de marți, 15 septembrie.

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