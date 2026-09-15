Ce a făcut Mădălina Apostol chiar înainte de tragedie. Familia la care locuia reconstituie ultimele ore din viața sa și povestește momentul în care bruneta a fost găsită fără suflare

Adevărul despre moartea Mădălinei Apostol a ieșit la iveală! După ce, în ultimele zile, au apărut numeroase informații și speculații despre tragedia care a cutremurat pe toată lumea, CANCAN.RO a aflat, chiar de la familia la care locuia fosta vedetă ce s-a întâmplat în ziua nenorocirii. Mădălina nu a dat niciun semn că ar avea de gând să recurgă la acest gest extrem, iar cei care au văzut-o cu puțin timp înainte nu au bănuit nicio clipă ce urma să se întâmple. Cum a fost găsită și ce a făcut în orele de dinaintea tragediei, aflați toate detaliile mai jos, iar povestea completă o veți auzi diseară, la „Dan Capatos Show” începând cu ora 18!

Mădălina Apostol, partenera de viață a milionarului Nick Rădoi, a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 02:00, la vârsta de 40 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de omul de afaceri, care a dezvăluit că Mădălina se confrunta cu probleme de sănătate și că și-ar fi pus capăt zilelor. De atunci, numeroase întrebări au rămas fără răspuns, iar informațiile apărute în spațiul public au fost, pe alocuri, contradictorii. Acum, după zile întregi în care s-a încercat reconstituirea ultimelor ore din viața Mădălinei, CANCAN.RO a stat de vorbă cu familia la care aceasta locuia în România, care erau și foștii ei vecini, de lângă casa pe care aceasta a vândut-o în urmă cu ceva timp. Aceștia ne-au povestit, în exclusivitate, cum a fost Mădălina în ziua tragediei, ce a făcut, dar și ce le-a spus înainte de gestul extrem.

Familia la care locuia Mădălina Apostol: „Acesta este adevărul! 100%”

CANCAN.RO: V-am sunat referitor la Mădălina Apostol. Am înțeles că sunteți vecinii ei. Și voiam să aflăm câteva informații. De exemplu, când ați vorbit ultima dată? Cum ați văzut-o pe Mădălina în ultima vreme?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Eu mai puțin am stat acasă, dar a stat cu soția mea. Au făcut în ziua respectivă treabă, au făcut… chiar a fost deosebit de, cum să spun, de harnică, ca de obicei, cum era ea, harnică. Au făcut treabă în curte, în casă, așa, și a plecat să se relaxeze.

CANCAN.RO: Și a plecat. Dar știți cumva unde a fost mai exact, unde a plecat? Pentru că am înțeles că a fost la o prietenă.

Familia la care locuia Mădălina Apostol: În ziua respectivă? Nu știu asta, nu știu. Eu am fost plecat. Eu vă spun ce mi-a spus soția, deci nu știu dacă a fost plecată la o prietenă sau… Poate o fi fost, dar nu știu. Nu vă pot spune, ar fi o minciună să vă spun.

CANCAN.RO: Și referitor la fetiță, a rămas la dumneavoastră când a plecat?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Nu, fetița este la tata, la tatăl ei.

CANCAN.RO: Și în ziua respectivă?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Nu, nu. Ea a plecat de dimineață la sora Mădălinei și erau împreună la bunica ei, parcă.

CANCAN.RO: Am văzut că aveți și o firmă de pelerinaj și știm că ea a fost plecată și la o mănăstire o lună de zile pentru a o ajuta să treacă.

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Da. Pentru a se liniști, pentru a fi departe de tot ce e pe aici. Dar, din păcate, n-au ajutat-o.

CANCAN.RO: Dumneavoastră ați fost cel care a dus-o?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Nu, n-am dus-o eu. Tatăl fetei, a dus-o. Tatăl fetei, dar prin fratele lui, deci nu el personal, pentru că și el are treabă și este foarte ocupat.

CANCAN.RO: Dar așa, un sfat i-ați putut oferi?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: I-am oferit întotdeauna. Am stat, am fost alături de ea și ea era conștientă că a greșit înainte și a zis că nu mai face, nu mai face. Și uite, în seara aia a făcut, efectiv… Nu ne așteptam la așa ceva, nimeni nu se aștepta la așa ceva.

CANCAN.RO: Și în zilele dinaintea incidentului ați remarcat ceva neobișnuit la ea?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Nu, nu, nu. Era mai… abătută așa, dar nu. Vorbea, era ea cum era. Niciodată nu am observat ceva deosebit la ea și nici evenimente, șocuri, ceva să fi avut. Nu au fost șocuri.

CANCAN.RO: Am înțeles că în cercul de prietene se zvonește cumva că ar fi consumat alcool, puțin mai mult, cu un cocktail de medicamente, că așa ar fi ieșit în rezultatele medico-legale.

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Păi asta… ea nu a băut absolut nimic de când a venit din Mexic. Nu s-a atins de alcool, niciodată. Dar avea un tratament pe care trebuia să-l urmeze și, pe urmă, ce s-a declanșat în capul ei, a luat pastile cu alcool și aia a fost fatală.

CANCAN.RO: Probabil a avut un alt moment în care s-a simțit…

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Da, nu poți să știi ce a fost în sufletul ei, știi? Noi nu putem ști ce a fost în sufletul ei. Dar e păcat, păcat de ea că era tânără, frumoasă, cu copii mari. Trebuia să își trăiască viața și uite ce s-a întâmplat.

CANCAN.RO: Și puțin voiam să vă mai întreb de partea asta religioasă. Ea, după Mănăstire. Cum a fost? Era atrasă?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Citea, într-adevăr, citea rugăciuni, dar nu era fanatică. Se ducea la preot, se spovedea, se împărtășea, dar nu era în extremă, că da, e numai religioasă. Da, era normală, un om normal care se roagă, un om normal care se împărtășește și își face toate cele care sunt normale, adică nu ceva extra. Era un om normal, un om prea normal și uite că, pentru asta, asta nu ne-a dat nimic de gândit, pentru că era prea normală.

Și am zis că totul e ok. Vorbeam cu ea și glumeam cu ea. Și ea: „Gata, eu fac și dreg, îmi cumpăr casă și îmi fac fermă și fac…” Și uite că n-am mai avut parte de nimic. Când nu te așteptai deloc.

CANCAN.RO: Că tot ați zis de casă. Ea avea imobilul ei în România?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Nu, nu, nu. Urma să își cumpere. În Mexic are un apartament.

CANCAN.RO: Am înțeles că știm că a vândut casa din Cernica în urmă cu ceva timp, dar nu știam exact dacă avea casă. Și ea unde stătea în România? Că am înțeles că a stat trei luni de zile.

Familia la care locuia Mădălina Apostol: La mine a stat. Dar nu trei luni. A fost o lună internată și o lună și ceva a stat la mine. Și urma să stea până când se pune pe picioare și își lua casă . Adică noi o consideram fata noastră. Era fata noastră, efectiv. Era copilul nostrum.

CANCAN.RO: Cu familia ați vorbit? Ați reușit să vorbiți cu familia, cu părinții?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Da, cum să nu? Vorbesc mereu cu ei.

CANCAN.RO: Și ce părere au?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Toți sunt șocați, toți sunt supărați. Cine s-a așteptat la așa ceva? Toți sunt șocați. Pentru că era, cum să vă spun, era pe drumul cel bun.

CANCAN.RO: Pentru că tot ați zis că a stat la dumneavoastră, vreau să vă întreb: nu a lăsat un bilet?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Nu a lăsat nimic. Adică a plecat sus să facă duș. Soția s-a dus la ea, că a auzit centrala, că merge de o oră. Și zice: „Mădălina, dar ce faci?” Zice: „Stau și mă relaxez, Kina”, cum îi spunea soției. „Ce bine atunci.”

Așa a plecat soția iar să facă treabă prin curte. A făcut treabă și, pe urmă, după peste o jumătate de oră, s-a dus iar la ea: „Băi, dar chiar merge centrala într-una. Ce faci?” Când s-a dus, nu a mai răspuns.

CANCAN.RO: Deci dvs. ați găsit-o?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Nu eu, soția a găsit-o, că eu eram plecat.

CANCAN.RO: A fost foarte dureros, îmi imaginez.

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Mai ales pentru soție, vă dați seama. Nu poți să vorbești de ea decât de bine și… Ne pare rău și toată lumea e șocată.

Încă o dată vă spun: cum era ea acum, era pe drumul cel bun. Și dintr-o dată a sărit din viteză, cum e vorba noastră. A sărit dintr-o dată, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Deci nu s-a așteptat nimeni la așa ceva. Nici cel mai mic semn, nimic.

CANCAN.RO: Dar soției nu i-a zis nimic? Nu i-a spus ceva?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Soția a fost la ea și era în cadă. Și vă dați seama că nu a intrat peste ea în cadă. A bătut la ușă și zice: „Ce faci?” Zice: „Mă relaxez puțin și eu în cadă.” Bine, poți să intri peste om în cadă? Nu ai cum să intri.

CANCAN.RO: Normal. Dar înainte de tragedia nu a dat nimic de bănuit?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Nu, nimic, absolut nimic. Dacă… păi a călcat ceva haine. Și a zis: „Gata, mă duc sus să mă relaxez și eu.” Bine, tot. Adică, un om normal.

CANCAN.RO: Deci acesta este adevărul?

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Acesta este adevărul! 100% .O, Doamne, ce gaură ne-a lăsat în suflet. Mai ales că era fetița mică, care acum avea nevoie de mămicuța ei. Acum e perioada în care avea nevoie de mămica lor.

CANCAN.RO: Și fetița, dar și băieții…

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Băieții sunt deja majori. Sunt trecuți de 18 ani. Dar cea mică, care a crescut în casă la noi, avea mare nevoie de ea și… Nu știm ce va fi.

CANCAN.RO: Înțeleg.

Familia la care locuia Mădălina Apostol: Noi vom fi ca un sprijin, un suport pentru copil, a crescut de mică la noi în casă. Dar tot, părintele-i părinte. Știți cum e.

Povestea completă, mărturiile exclusive și detaliile neștiute despre ultimele ore din viața Mădălinei Apostol vor fi dezvăluite în această seară, la „Dan Capatos Show”. Familia la care Mădălina locuia în România va vorbi în premieră despre ce s-a întâmplat înainte de tragedie și despre momentul cumplit în care a fost găsită.

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