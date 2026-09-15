Nick Rădoi, primele declarații după ce a aterizat în România: ”Ea suferea foarte mult pentru faptul creat”

Moartea Mădălinei Apostol a provocat o puternică undă de șoc pentru apropiații ei. Vedeta, care în ultima perioadă se confrunta cu probleme emoționale și urma un tratament de specialitate, s-a stins din viață la vârsta de 41 de ani.

Mădălina Apostol a fost găsită fără suflare în noaptea de sâmbătă spre duminică, în locuința în care trăia. Tragedia a lăsat în urmă trei copii, dar și numeroși apropiați care încearcă acum să accepte pierderea. În ultimele luni, starea sa psihică devenise o preocupare pentru cei din jur, însă lucrurile păreau să se îndrepte într-o direcție mai bună după perioada în care a beneficiat de ajutor de specialitate în România.

Deși Nick Rădoi a revenit de urgență în România după vestea tragică, milionarul nu a fost văzut la priveghi în primele ore de la depunerea trupului neînsuflețit al Mădălinei Apostol. Familia și apropiații s-au adunat la biserică pentru a-i aduce un ultim omagiu, în timp ce prezența lui Nick Rădoi nu a fost remarcată în această primă parte a priveghiului.

Nick Rădoi a ajuns în România

În cursul zilei de marți, 15 septembrie, familia a început pregătirile pentru priveghi. Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol urmează să fie depus la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, situată în Piața Muncii, pe Bulevardul Basarabia, numărul 2. Cei care au cunoscut-o și vor să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la biserică începând cu ora 14:00.

Prietenii apropiați ai Mădălinei se vor reuni în această după-amiază pentru a-i fi alături pentru ultima dată. Un grup de prietene a anunțat că va merge la biserică în jurul orei 17:00, pentru priveghi.

„Noi fetele vom merge azi la ora 17.00 la priveghi. Nu se știe până la acest moment ora la care va fi înmormântată”, a transmis Raluca Tatu, bună prietenă a Mădălinei pentru Click!

Înmormântarea este programată pentru joi, 17 septembrie, însă, până la acest moment, ora exactă a ceremoniei nu a fost stabilită sau comunicată public. Mădălina Apostol urmează să fie condusă pe ultimul drum și își va găsi odihna la Cimitirul Privat „Eternitatea”, de pe Bulevardul Metalurgiei, numerele 65-67, din Sectorul 4 al Capitalei.

Vestea morții l-a determinat și pe Nick Rădoi să revină de urgență în România. Milionarul se afla în străinătate în momentul în care a aflat despre tragedie și a făcut imediat demersurile pentru a ajunge în țară. Relația dintre cei doi a fost una intens mediatizată de-a lungul timpului, iar Nick Rădoi i-a fost alături Mădălinei și în perioada dificilă prin care aceasta a trecut.

„Era ok (n.r. după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce noi am trecut, mai ales copiii ei (…) Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a declarat Nick Rădoi, pentru Știrile Antena Stars.

Potrivit informațiilor făcute publice după tragedie, Mădălina Apostol urma un tratament în România și părea să aibă o evoluție favorabilă. Apropiații ei au avut impresia că perioada complicată începea să fie depășită, astfel că deznodământul tragic a fost cu atât mai greu de anticipat.

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