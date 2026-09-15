Reguli stricte privind utilizarea telefoanelor mobile în școli: Ce prevede legea pentru anul școlar 2026–2027

Începerea unui nou an școlar vine și cu reguli clare privind folosirea telefoanelor mobile în școli. Pentru anul școlar 2026–2027, elevii au reguli stricte privind utilizarea telefoanelor mobile în unitățile școlare. Iată ce spune legea.

Telefoanele mobile, interzise în școli

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli pe toată durata programului școlar, inclusiv în timpul pauzelor. O astfel de măsură este prevăzută într-un proiect de lege depus în 2026, care propune reguli mai stricte pentru folosirea telefoanelor și a altor dispozitive electronice de către elevi.

În prezent, însă, telefoanele nu sunt interzise complet în școli. Elevii nu au voie să le folosească în timpul orelor de curs, cu excepția situațiilor în care dispozitivele sunt utilizate în scop educativ, cu acordul profesorului. În anumite condiții, telefonul poate fi preluat de personalul școlii dacă regula nu este respectată.

Ce prevede proiectul de lege

Noua propunere ar extinde interdicția și la pauze. Practic, elevii nu ar mai putea folosi telefonul pe întreaga durată a programului școlar, nu doar în timpul orelor.

Proiectul prevede și ca telefoanele să fie păstrate în spații special amenajate, pe durata programului. Există însă și anumite excepții, de exemplu atunci când dispozitivele sunt folosite în scop educativ sau în situațiile permise prin regulamentul intern al școlii.

Inițiatorii proiectului susțin că limitarea accesului la telefoane ar putea reduce distragerile din timpul activităților școlare și ar putea contribui la diminuarea unor probleme precum hărțuirea online.

Este important de precizat că, în acest moment, vorbim despre un proiect de lege, nu despre o interdicție generală deja intrată în vigoare. Prin urmare, regulile actuale privind telefoanele mobile rămân cele prevăzute de legislația în vigoare și de regulamentele fiecărei unități de învățământ.

Ce spun studiile

Telefoanele mobile au devenit o parte importantă din viața copiilor și adolescenților din întreaga Europă. Acest lucru a stârnit îngrijorări cu privire la distragerea atenției, rezultatele școlare și posibilele efecte asupra sănătății și vieții sociale ale utilizării excesive a telefoanelor mobile. Ca răspuns, sistemele de educație din Europa introduc o serie de măsuri, de la interdicții stricte până la utilizarea telefoanelor în anumite condiții sau sub supraveghere.

Până la sfârșitul anului 2024, aproximativ 40% dintre sistemele de educație din întreaga lume introduseseră anumite restricții privind utilizarea telefoanelor inteligente în școli. Acest raport analizează politicile privind telefoanele mobile din sistemele de educație europene și examinează modul în care acestea contribuie la siguranța online și protecția copiilor, dezvoltă competențele digitale și implică responsabilitatea părinților. Studiile de caz din Franța, Ungaria, Italia și Suedia arată cum sunt aplicate aceste reguli în practică, pe baza cercetărilor de teren și a interviurilor cu persoanele implicate.

Rezultatele sunt mixte. Deși restricțiile pot îmbunătăți capacitatea elevilor de a se concentra în timpul orelor, rămân probleme legate de aplicarea regulilor și de utilizarea telefoanelor în scop educativ. Profesorii atrag atenția că simpla confiscare a telefonului unui elev nu este suficientă. Interdicțiile funcționează cel mai bine atunci când sunt însoțite de metode de predare care îi sprijină pe elevi, pun accent pe implicarea acestora și creează un mediu școlar incluziv. În același timp, este nevoie de reguli clare și de îndrumări privind utilizarea sigură și responsabilă a telefoanelor mobile de către fiecare tânăr.

Raportul concluzionează că interdicțiile privind telefoanele sunt mai eficiente atunci când fac parte din strategii mai ample, care abordează obiceiurile digitale dăunătoare. Acestea ar trebui, de asemenea, să încurajeze dezvoltarea competențelor și abilităților digitale, esențiale atât pentru elevi, cât și pentru adulți în secolul XXI.

Mai multe țări europene au interzis telefoanele mobile în școli

În mai multe țări europene există o dezbatere privind limitarea folosirii telefoanelor inteligente de către copii și adolescenți, iar unele state au introdus deja măsuri prin care încearcă să scoată telefoanele din școli.

Pe măsură ce tot mai multe țări europene discută despre modul în care va arăta viața online a copiilor în viitor, unele au adoptat măsuri care le împiedică pe acestea să își folosească telefoanele inteligente la școală.

Un raport UNESCO privind educația la nivel mondial, publicat în 2023, a recomandat ca telefoanele să fie folosite la ore doar pentru a sprijini procesul de învățare. O nouă analiză realizată în acest an de agenția ONU a arătat că peste 60 de țări au introdus deja astfel de măsuri.

Unele rapoarte au arătat că telefoanele inteligente pot distrage atenția copiilor în timpul orelor, însă experții spun că există și argumente în favoarea folosirii lor în școli.

„Nimeni nu are răspunsul la întrebarea dacă interzicerea telefoanelor în școli este un lucru bun sau rău”, a declarat Ben Carter, profesor de statistică medicală la King’s College London, care studiază impactul tehnologiei și al dispozitivelor electronice asupra copiilor.

El a explicat că unii profesori folosesc telefoanele ca instrumente de predare sau pentru a transmite teme, în timp ce alții consideră că acestea pot distrage atenția.

„Atunci când elevii își folosesc telefonul pentru a-și face temele, dacă au notificările activate, vor primi, de exemplu, o notificare despre un mesaj pe WhatsApp trimis de un alt elev dintr-o altă clasă”, a spus Carter, adăugând că dovezile privind eficiența interdicțiilor sunt mixte.

Iată cum sunt reglementate telefoanele mobile în câteva țări europene:

Franța

În Franța, telefoanele mobile sunt interzise în școlile primare și gimnaziale încă din 2018. În 2024, autoritățile au mers mai departe și au introdus, în aproape 200 de școli, un program-pilot numit „pauză digitală”, prin care elevii au avut restricții mai stricte privind telefoanele pe durata întregii zile de școală. Măsura a vizat aproximativ 50.000 de elevi.

Regatul Unit

În Regatul Unit a fost propus un proiect de lege care urmărea să limiteze utilizarea telefoanelor care creează dependență în rândul copiilor și care includea și o măsură privind interzicerea telefoanelor inteligente în școli.

Guvernul britanic a transmis însă că nu intenționează să introducă o interdicție generală privind telefoanele inteligente sau rețelele sociale pentru copii. În Anglia, Ministerul Educației a emis totuși recomandări care le oferă conducerilor școlilor posibilitatea de a stabili reguli privind interzicerea telefoanelor pe durata programului școlar.

Țările de Jos

În Țările de Jos, din 2024 este interzisă folosirea telefoanelor inteligente în scopuri care nu au legătură cu educația în școlile primare și secundare. Regula se aplică și ceasurilor inteligente și tabletelor.

Autoritățile olandeze au justificat măsura prin faptul că telefoanele pot afecta concentrarea elevilor și rezultatele școlare. Există însă excepții pentru elevii cu dizabilități, cei cu nevoi educaționale speciale sau în situațiile în care dispozitivele sunt necesare pentru procesul de învățare.

Italia

În Italia, folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă, inclusiv atunci când acestea ar urma să fie utilizate în scop educativ. Regula se aplică de la grădiniță până la învățământul secundar.

Există însă excepții în cazul în care telefoanele sunt necesare pentru sprijinirea unui plan educațional individualizat sau pentru elevii cu dizabilități.

Ungaria

Ungaria a introdus, începând din septembrie 2024, o interdicție la nivel național privind folosirea telefoanelor în școli. Decizia a stârnit și proteste, iar reprezentanții sindicatelor din educație au criticat măsura.

Spania

În Spania, regulile privind telefoanele mobile sunt stabilite la nivelul regiunilor. La momentul analizei Euronews, aproximativ șapte regiuni introduseseră deja măsuri privind utilizarea telefoanelor în școli.

Prin urmare, regulile diferă de la o regiune la alta, unele optând pentru interdicții mai stricte, iar altele pentru reguli mai permisive.

Irlanda

În Irlanda se lucrează la un sistem prin care telefoanele să fie depozitate în condiții de siguranță, în cadrul unui plan pentru introducerea unei interdicții la nivel național în școli. Autoritățile au alocat 9 milioane de euro pentru acest program, care presupune folosirea unor sisteme de depozitare sigure și care pot fi încuiate.

Suedia

În Suedia, telefoanele mobile nu pot fi folosite în timpul orelor decât dacă sunt necesare pentru procesul de învățare. Modul concret în care sunt utilizate este stabilit de reprezentanții școlii.

Autoritățile suedeze au discutat însă și despre introducerea unor restricții suplimentare privind utilizarea telefoanelor de către elevi.

Belgia

În comunitatea francofonă din Belgia, cunoscută sub numele de Federația Valonia-Bruxelles, folosirea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice în scop recreativ a fost interzisă în școli începând cu anul școlar 2025–2026.

Autoritățile au explicat că obiectivul este îmbunătățirea concentrării elevilor și crearea unui mediu mai sănătos pentru învățare.

Grecia

În Grecia, elevii trebuie să își păstreze telefoanele în ghiozdan pe durata zilei de școală. Regula a fost introdusă pentru a reduce distragerea atenției și a-i ajuta pe elevi să se concentreze asupra procesului educațional.

Nerespectarea regulilor poate duce la excluderea elevului de la cursuri pentru o zi, iar în cazul abaterilor repetate pot fi aplicate sancțiuni mai severe.

Letonia

În Letonia, elevilor până în clasa a VI-a le-a fost interzisă folosirea telefoanelor mobile începând cu 31 mai 2025. Sunt permise excepții atunci când dispozitivele sunt necesare pentru procesul de învățare.

Luxemburg

În Luxemburg, telefoanele inteligente au fost interzise în școlile primare pentru copiii cu vârsta de până la 11 ani, începând din 2025. În licee, elevii trebuie să păstreze telefoanele la distanță în timpul orelor, iar școlile pot introduce reguli suplimentare.

Finlanda

Finlanda a anunțat măsuri prin care profesorii și reprezentanții școlilor să aibă mai multe posibilități de a limita folosirea telefoanelor atunci când acestea perturbă activitatea. Propunerile permit utilizarea dispozitivelor în principal în scop educativ sau pentru motive legate de sănătate.

Cât de eficiente sunt interdicțiile?

Interzicerea telefoanelor poate reduce distragerea atenției în timpul orelor, însă aplicarea regulilor rămâne o provocare. Datele PISA 2022 citate de Euronews arată că interdicțiile par să reducă distragerile, dar aproape 30% dintre elevii din școlile în care telefoanele sunt interzise au spus că le folosesc totuși de mai multe ori pe zi.

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