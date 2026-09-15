Ionuț Mocăniță, foc și pară după acuzațiile făcute de Frankie. Ce replică i-a dat ispitei

Ionuț Mocăniță și ispita Frankie
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Ionuț Mocăniță a reacționat după ce Frankie, una dintre ispitele de la „Insula Iubirii”, a lansat o serie de critici la adresa lui. Ispita a sugerat că iubitul Claudiei Ion ar încerca să-și construiască în fața camerelor imaginea unui bărbat fără cusur, însă concurentul nu a lăsat afirmațiile fără răspuns. Ionuț a venit cu o replică ironică și a ținut să contrazică acuzațiile care i-au fost aduse.

În sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii”, concurentul participă alături de partenera sa, Claudia Ion. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani. Ei au acceptat provocarea show-ului pentru a-și pune relația la încercare în fața ispitelor.

Nici bine nu a început aventura din Thailanda, că Ionuț Mocăniță a intrat deja în atenția ispitelor feminine. Frankie a avut primele interacțiuni cu iubitul Claudiei și nu a durat mult până să-și formeze o impresie despre el. Blonda este de părere că tânărul încearcă să proiecteze în fața celorlalți o imagine care nu ar reflecta, de fapt, felul său de a fi.

Ionuț Mocăniță a transmis un mesaj cu subînțeles

Concurentul i-a răspuns ironic lui Frankie, după ce ispita l-a acuzat că încearcă să afișeze la „Insula Iubirii” o imagine diferită de cea pe care o are în realitate.

După ce a urmărit declarațiile blondinei din testimoniale, concurentul nu s-a ferit să reacționeze și a punctat, pe un ton sarcastic, că oamenii vor găsi întotdeauna ceva de reproșat, indiferent de cum alegi să te porți.

Conflictul dintre cei doi a pornit după ce Frankie a interacționat cu Ionuț și și-a format rapid o părere despre acesta. Ispita este de părere că tânărul încearcă să pară în fața camerelor un om aproape perfect, iar comportamentul său ar fi diferit de ceea ce ar fi, de fapt, în viața de zi cu zi.

Observațiile lui Frankie nu au trecut neobservate. Ionuț nu a stat pe gânduri și i-a oferit un răspuns ispitei.

„Normal că unora li se pare ceva anormal, li se pare ceva inventat…un personaj, atunci când ești educat și cu bun-simț. Vă pup! Continuați să vă uitați la Antena 1, la Insula Iubirii!”; a spus Ionuț Mocăniță, pe TikTok.

Sursa foto: Social media

Frankie l-a taxat pe concurent

Într-un episod anterior al emisiunii, Frankie a făcut o serie de afirmații despre comportamentul lui Ionuț Mocăniță, după interacțiunile pe care cei doi le-au avut în cadrul show-ului.

Potrivit blondinei, atitudinea afișată de acesta nu ar coincide întotdeauna cu gesturile pe care le face atunci când se află în preajma ispitelor. Frankie a susținut că unele dintre acțiunile lui Ionuț ar fi fost făcute intenționat, chiar dacă el ar fi încercat să le prezinte drept simple întâmplări.

Mai exact, ispita a povestit că iubitul Claudiei Ion ar fi atins-o de mai multe ori pe picior în timpul interacțiunilor dintre ei. Frankie a susținut că gesturile nu ar fi fost atât de inocente pe cât ar fi încercat concurentul să lase impresia.

„Și știți ce a mai făcut Mocăniță? Când nu era camera, îmi punea mâna pe picior. Toată ziua, la orice căuta motiv să mă atingă pe picior (…) Cât să pară că e un gest normal, că e un reflex, dar dacă era în gest normal și îl reflex, îl avea mereu.

A vorbit încontinuu, nu m-a lăsat să vorbesc deloc. A venit în fața camerelor să prezinte un personaj, că el e bărbatul perfect și își imaginează cum îl vor toate femeile și cum sunt toate după el după ce apare emisiunea”, le-a povestit Frankie celorlalte ispite.

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