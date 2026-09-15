Armina, ”pulverizată” pentru cum a apărut la Insula iubirii: ”Zici că-i papagal tropical”

Aparițiile concurenților de la „Insula Iubirii” nu sunt analizate doar de telespectatori, ci și de specialiști în modă. Stilistul Neculai Stanciu a luat la rând ținutele celor care au ajuns în atenția publicului în acest sezon. Printre cei mai comentați s-au numărat Armina și Marcel.

Cei doi nu au trecut neobservați, însă nu neapărat din motivele pe care și le-ar fi dorit. Stilistul a avut câteva observații dure în ceea ce privește alegerile vestimentare ale celor doi și a comparat apariția Arminei cu cea a unei păsări exotice.

„Ea zici că-i papagal tropical și el zici că e ghid turistic, dar s-a pierdut de grup”, a spus Neculai Stanciu, comentând imaginile cu cei doi.

Ținuta lui Marcel, criticată aspru de Neculai Stanciu

Nici Marcel nu a scăpat de analiza stilistului. „Maluma Baby” a ales să poarte o pălărie de tip explorator, accesoriu care, în opinia lui Neculai Stanciu, nu s-a potrivit deloc cu restul apariției sale.

„El și-a pus pălăria aia de explorator. De ce să faci asta, că nu înțeleg”, a transmis stilistul în mediul online.

Acesta a remarcat inclusiv materialul din care ar fi fost realizată pălăria, considerând că accesoriul nu era adecvat pentru contextul în care a fost purtat.

„Plus că pălăria asta e destul de groasă, cred că e din fetru, și la ea la fel”, a mai spus Neculai Stanciu.

Comentariile sale nu s-au oprit însă la hainele celor doi. Stilistul a avut observații și despre un alt detaliu care i-a atras atenția în cazul Arminei, respectiv aspectul buzelor.

„Toate din sezonul ăsta sunt cu buze”

În analiza sa, stilistul a făcut o observație mai amplă despre modul în care sunt promovate în prezent anumite standarde de frumusețe. Acesta consideră că în sezonul actual al emisiunii se poate observa o preocupare evidentă pentru buze foarte voluminoase și pentru un aspect cât mai uniform al chipului.

„Vreau să comentez asta cu buzele. Toate din sezonul ăsta sunt cu buze. Hai să normalizăm și micile defecte care, de fapt, fac parte din normalitate”, a spus stilistul.

Neculai Stanciu a continuat, explicând că diferențele naturale dintre oameni nu ar trebui privite drept imperfecțiuni care trebuie neapărat corectate.

„Oamenii pe stradă au buza de sus mai mică, mai mare, nu trebuie să fie la toți uniformă”, a adăugat stilistul.

CITEȘTE ȘI: Armina, mesaj cu subînțeles după valul de critici de la „Insula iubirii”. Soția lui Marcel nu se lasă copleșită

Mădălina Măricuț pune tunurile pe soția lui Marcel! Fosta ispită vorbește despre trecutul Arminei și îi taxează comportamentul de la Insula Iubirii