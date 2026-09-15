Cine este Umar Kremlev? Oligarhul cu influenţă globală din spatele Andreei Bostănică, surprins alături de Trump Jr.

Cine este Umar Kremlev? Oligarhul cu influenţă globală din spatele Andreei Bostănică, surprins alături de Trump Jr.
Umar Kremlev
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Numele lui Umar Kremlev a început să apară tot mai des în combinații care implică lux, influență și conexiuni internaționale, inclusiv în discuții mondene unde a fost menționată fugitiv și Andreea Bostănică.

Oligarhul rus, surprins în fotografii cu Vladimir Putin și în anturajul lui Donald Trump Jr., se mișcă între Kremlin, Bahamas și Dubai într-un mod care ridică semne de întrebare despre puterea reală pe care o deține.

Oligarhul cu influenţă globală din spatele Andreei Bostănică, surprins alături de Trump Jr.

Un episod recent a atras atenția internațională: Kremlev a finanțat două seri de festivități extravagante după nunta lui Donald Trump Jr., gest confirmat chiar de cuplu. Donald Trump Jr. și Bettina Trump au transmis că „dragul lor prieten” Umar Kremlev le-a „oferit cu foarte mare generozitate două seri incredibile” în Bahamas. Cheltuielile ar fi ajuns la câteva sute de mii de dolari, un cadou pe care cei doi l-au descris drept „un cadou de nuntă extraordinar de generos”.

Președintele Donald Trump nu a participat la ceremonie sau la petreceri, afirmând că a rămas la Washington din cauza discuțiilor legate de războiul din Iran. În schimb, Bettina Trump a publicat numeroase fotografii de la eveniment, iar într-una dintre imaginile de grup ar apărea chiar creștetul capului lui Kremlev. Cuplul a transmis și un mesaj suplimentar:

„Este regretabil că un eveniment atât de personal şi fericit este prezentat ca fiind ceva politic sau suspect, doar din cauza identităţii sau originii unei persoane.”

Cine este Umar Kremlev?

Kremlev conduce Asociația Internațională de Box, organizație aflată de ani buni în atenția publică din cauza problemelor de guvernanță și etică. În aprilie 2026, Vladimir Putin i-a acordat Ordinul Prieteniei, distincție însoțită de o fotografie oficială în care cei doi apar dând mâna. De-a lungul timpului, Kremlev a fost surprins și alături de Donald Trump Jr. la diverse evenimente internaționale, semn că relațiile dintre ei sunt consolidate.

Portretul său este completat de detalii din trecut: originar din Tadjikistan, ar fi început ca promotor de box, apoi ar fi dezvoltat legături cu structuri de protecție ale demnitarilor ruși. Este asociat și cu un club de motocicliști pro-Kremlin, cunoscut pentru prezența masivă în Crimeea după anexarea din 2014 și pentru implicarea unor membri în luptele din estul Ucrainei.

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