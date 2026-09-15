Celine Dion, în lacrimi la revenirea pe scenă. Ce mesaj le-a transmis fanilor de la Paris

Celine Dion a revenit pe scenă pentru primul său concert complet după mai bine de șase ani de pauză. Artista nu și-a putut stăpâni lacrimile în fața fanilor și a vorbit despre lupta cu boala care a obligat-o să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor.

În vârstă de 58 de ani, Dion a susținut sâmbătă primul concert din seria de spectacole programate la Nanterre, lângă Paris. Acesta a fost primul concert complet susținut de Celine Dion după mai bine de șase ani, cariera sa pe scenă fiind întreruptă inițial de pandemia de COVID-19, iar ulterior de problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat, potrivit People.

Celine Dion, în lacrimi la revenirea pe scenă

Cunoscuta artistă canadiană a fost emoționată încă din primele momente ale concertului. Ea și-a început spectacolul cu piesa „On ne change pas”, lansată în 1998, însă la doar câteva secunde după ce a început să cânte a fost nevoită să facă o scurtă pauză.

Vizibil copleșită de emoții, ea și-a șters lacrimile, și-a dus mâna la piept și și-a împreunat mâinile într-un gest de mulțumire față de public.

Momentul a marcat revenirea propriu-zisă a lui Celine Dion la concerte complete după anii în care starea de sănătate nu i-a mai permis să susțină spectacole de asemenea amploare. În timpul concertului, cântăreața le-a vorbit fanilor despre drumul dificil parcurs pentru a ajunge din nou pe scenă.

Dion a spus că și-a făcut o promisiune că se va întoarce și le-a mulțumit celor care au continuat să îi fie alături în anii în care nu a putut susține concerte.

„Iată-mă aici, cântând pentru voi și cântând pentru mine, cântând viața”, le-a transmis Celine Dion spectatorilor.

Artista a explicat anterior că seria de concerte din Paris reprezintă inclusiv modul său de a le arăta fanilor cât de mult i-a lipsit legătura cu ei în perioada în care a fost nevoită să stea departe de scenă.

Boala care a ținut-o pe Celine Dion departe de scenă

În decembrie 2022, Celine Dion a dezvăluit public că fusese diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică și autoimună rară.

Boala poate provoca rigiditate musculară, spasme dureroase, dificultăți de mobilitate și probleme respiratorii. În cazul cântăreței, simptomele au afectat inclusiv capacitatea de a-și controla musculatura necesară pentru a cânta.

Diagnosticul a determinat-o să anuleze mai multe concerte, iar artista a vorbit ulterior în repetate rânduri despre eforturile depuse pentru a-și recăpăta controlul asupra corpului și vocii.

Cum s-a pregătit Celine Dion pentru concert

În ultimii doi ani, Celine Dion s-a pregătit intens pentru revenirea la concerte. Programul său terapeutic a inclus tratament medicamentos, terapie fizică și vocală, imunoterapie, Pilates și balet.

Cu doar câteva săptămâni înaintea concertelor din Paris, artista spunea că fanii au reprezentat unul dintre principalele motive pentru care a continuat să lupte pentru revenirea pe scenă.

„Au plătit bilete. Mi-au cumpărat discurile. Mi-au oferit acest privilegiu. Așa că cel mai mic lucru pe care îl pot face este să le spun că sunt în viață”, declara Celine Dion într-un interviu acordat „Harper’s Bazaar”.

Acesta a fost primul concert de amploare al cântăreței după o lungă pauză, însă ea a mai avut apariții punctuale la evenimente. În iulie 2024, Celine Dion a avut o revenire spectaculoasă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, când a interpretat „L’Hymne à l’amour”, piesa lui Edith Piaf, de la Turnul Eiffel.

Ulterior, în noiembrie 2024, artista a cântat și în cadrul prezentării „1001 Seasons of Elie Saab”, organizată în Arabia Saudită.

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