Primele imagini de la înmormântarea generalului Dorin Ioniță. Zeci de persoane i-au fost alături pe ultimul drum

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Astăzi, 15 septembrie, este o zi de doliu pentru familia și apropiații generalului-locotenent în rezervă Dorin Ioniță. Fostul comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite este condus pe ultimul drum, ceremonia de înmormântare având loc la Cimitirul Orășenesc din Voluntari. CANCAN are imagini în exclusivitate!

Încă de la primele ore ale zilei, rudele, prietenii și oamenii care l-au cunoscut pe general au început să ajungă la capela cimitirului pentru a-i aduce un ultim omagiu. La capelă, soția sa i-a depus o coroană albă, pe care a scris un mesaj sfâșietor: „Ai lăsat un gol imens în sufletul meu, odihnă veșnică! Soția ta, Genoveva”. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Generalul Dorin Ioniță este înmormântat fără onoruri militare

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Dorin Ioniță a fost depus luni, 14 septembrie, la capela Cimitirului Orășenesc Voluntari. Familia a preluat trupul fostului comandant de la Institutul Național de Medicină Legală după încheierea procedurilor medico-legale.

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Astăzi, după o noapte în care apropiații au putut veni să-și ia rămas-bun, generalul este condus spre locul de veci. Dorin Ioniță va fi înmormântat în uniformă militară, însă ceremonia nu va include onoruri militare.

Primele imagini de la înmormântarea generalului Dorin Ioniță surprind atmosfera apăsătoare de la Cimitirul Orășenesc din Voluntari. Zeci de rude, prieteni, apropiați și foști colegi au venit să-i aducă un ultim omagiu și să fie alături de familia îndoliată în aceste clipe grele.

Înmormântarea generalului Dorin Ioniță

Potrivit CANCAN, la intrarea în capelă au fost așezate coroane și aranjamente funerare, predominant cu flori albe. De asemenea, a fost pusă la dispoziție o carte de condoleanțe, în care cei care l-au cunoscut pot lăsa un ultim gând pentru familie. (VEZI AICI)

Nicolae Ciucă, prezent la înmormântare

La ceremonia de înmormântare a fost prezent și Nicolae Ciucă. Fostul premier și general în rezervă a venit să îi aducă un ultim omagiu lui Dorin Ioniță, alături de mai multe persoane care au lucrat de-a lungul timpului împreună.

Nicolae Ciucă la înmormântare

Nicolae Ciucă a făcut și câteva declarații la înmormântarea lui Dorin Ioniță: „Oricine merită un ultim omagiu”.

Peste trei decenii în Armata Română

Cei care au lucrat alături de el în timpul carierei militare au venit la capelă pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre cei prezenți se numără oameni care l-au cunoscut de-a lungul anilor și care au împărțit cu acesta perioade importante din cariera sa în Armata Română.

Una dintre cele mai importante poziții deținute a fost cea de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, funcție pe care a ocupat-o în perioada septembrie 2017 – iulie 2023.

Numele său a fost legat și de organizarea unor momente importante pentru Armata Română. În 2019, Dorin Ioniță a coordonat parada militară organizată la București cu ocazia Zilei Naționale a României, un eveniment de amploare la care participă anual militari și reprezentanți ai instituțiilor de apărare și ordine publică.

După încheierea mandatului de la conducerea Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul a trecut în rezervă, păstrând gradul de general-locotenent.

A fost găsit fără viață într-un imobil din Prahova

Dorin Ioniță a murit la vârsta de 61 de ani. Generalul a fost găsit fără suflare vineri dimineață, într-un imobil pe care îl deținea în localitatea Păulești, județul Prahova.

La fața locului au ajuns autoritățile, iar în apropierea trupului neînsuflețit a fost descoperită o armă de foc. Potrivit informațiilor disponibile, arma era deținută legal.

Sicriul va fi dus spre locul de veci în uniformă militară, însă ceremonia nu va beneficia de onoruri militare. Totodată, având în vedere circumstanțele în care s-a produs decesul, înmormântarea nu va include o slujbă funerară specială.

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