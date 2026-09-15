Gina Pistol, mărturisiri despre căsnicia cu Smiley. Cine este mai jucăuș și cine mai strict

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în anul 2023, au o fetiță pe nume Josephine și preferă să fie discreți. Cu toate acestea, de curând, prezentatoarea TV a făcut mărturisiri din căminul lor conjugal.

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul românesc. Aceștia sunt foarte activi în mediul online, acolo unde postează adesea imagini sau videoclipuri amuzante.

Recent, prezentatoarea TV a făcut dezvăluiri din „spatele cortinei” și spune că ea este, surprinzător, mult mai jucăușă decât Smiley. Totuși, reușesc să aibă un echilibru, iar relația lor merge mai bine ca niciodată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gina Pistol, mărturisiri despre căsnicia cu Smiley

Invitată în cadrul unui podcast, Gina Pistol a vorbit despre relația pe care o are cu artistul. Ea a relatat că în toți acești ani, s-au învățat unul pe celălalt ca pe o carte deschisă.

Pentru ei, comunicarea nonverbală vine de la sine, așa că își cunosc reacțiile fără să își spună prea multe cuvinte.

„Comunicarea non-verbală. Știm când ceva nu e ok. E o chestie care a fost dintotdeauna, n-am lucrat la ea. Nu știu cum s-o explic”, a declarat Gina Pistol la podcastul „Salvat de clopoțel”.

Cine este mai jucăuș și cine este mai strict în relație

Videoclipurile pe care le postează împreună devin virale și sunt foarte apreciate de fani. Întrebată cine vine cu ideile, Gina nu a întârziat să răspundă și a explicat că ea este mult mai jucăușă decât Smiley.

„Eu vin, de obicei, cu ideile și tot eu îl conving pe Andrei să intre în joacă. Sunt partea mai jucăușă din relația noastră. Bine, am și idei mult mai tâmpite decât cele pe care le vedeți voi. (râde) Dar Andrei știe să mă tempereze. Îmi place să împachetez totul în umor. Am un umor mai dark, mai sec, sunt ironică, dar și autoironică. Îmi place să mă pun în tot felul de situații, pentru că așa sunt eu ca om. Sunt o femeie-cameleon”, a spus Gina Pistol pentru VIVA.

Totuși, vedeta reușește să mențină un echilibru și susține că atunci când treaba este serioasă, se adaptează. Mai mult decât atât, caracterul său jovial îl face și pe soț să râdă, așa că, cum spune celebra expresie: «Happy wife, happy life»

„Sunt și fata cu care poți să râzi și să bei o bere pe bordură, sunt și tipa pe care o întâlnești în piață, cu pungile în mână, dar sunt și femeia care apare la un eveniment toată glam. Îmi place să le conțin pe toate. Și acasă sunt la fel, fără niciun filtru. Iar Andrei mă iubește, cred eu, pentru tot ceea ce sunt. Așa… și tâmpită cum sunt uneori. (râde) Probabil și pentru că reușesc să-l fac să râdă”, a mai adăugat ea.

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