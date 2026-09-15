Tragedia Mădălinei Apostol, ținută departe de fetița ei. Familia caută metode să facă tristul anunţ

Tragedia Mădălinei Apostol, ținută departe de fetița ei. Familia caută metode să facă tristul anunţ
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Tragedia care a lovit familia Mădălinei Apostol a deschis un șir de întrebări și a lăsat în urmă un gol greu de acoperit. Cătălin, tatăl fiicei pe care Mădălina o avea împreună cu el, a rememorat pentru CANCAN.RO ultimele zile ale fostei partenere, problemele cu care aceasta se confrunta și momentul în care au vorbit pentru ultima dată.

Contextul în care s‑a produs drama este încă analizat de apropiați, iar cea mai delicată situație rămâne aceea a fetiței care nu a aflat încă ce s‑a întâmplat.

Tragedia Mădălinei Apostol, ținută departe de fetița ei

Mădălina Apostol era mamă a trei copii, doi băieți din prima relație, în vârstă de 22 și 19 ani, și o fetiță din legătura cu Cătălin. Deși a avut o relație cu milionarul Nick Rădoi, nu au existat copii între ei. Mădălina povestise că acesta își dorea ca ea și copiii să se mute în America, însă relocarea nu a fost posibilă din cauza lipsei acordului legal pentru minorii din prima relație.

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Cătălin a explicat că, în ciuda separării, relația dintre ei rămăsese una bună. Au petrecut recent o săptămână la mare împreună cu copiii, iar el știa despre dificultățile emoționale prin care trecea Mădălina.

„Fetița a stat cu Mădălina. Noi aveam o relație foarte bună! Ne înțelegeam foarte bine. În ultima perioadă am fost și o săptămână la mare împreună cu copiii. Acum, cu siguranță, va urma să stea cu mine”, a spus acesta.

Mădălina Apostol şi Cătălin, alături de fetiţa lor

Bărbatul a confirmat că Mădălina se confrunta cu o depresie severă. Familia a încercat să o sprijine, iar ea a fost adusă în România pentru tratament.

„Mădălina a avut o depresie severă și pentru treaba asta am adus-o în România, a fost la o clinică, după care a fost la o Mănăstire vreo lună de zile, dar se pare că nu a putut trece peste. Și eu, și familia, toți am fost alături de ea”, a declarat Cătălin pentru CANCAN.RO

Familia caută metode să facă tristul anunţ

Fosta vedetă se afla în țară de trei luni, iar tragedia s-a produs în locuința unei prietene. Cătălin a insistat că nu dorește ca situația să fie interpretată greșit.

„Aș vrea să se știe lucrurile exact cum au stat pentru că toți au făcut o poveste”, a spus el.

Ultima discuție dintre cei doi a avut loc sâmbătă, la ora 18.

„Ea era foarte ok. Tocmai ca să nu-mi dădea nimic de bănuit, era foarte ok. Avea o stare foarte ok. Dacă spunea ceva, îți dai seama că luam măsuri. N-a spus nimic, n-a dat de bănuit la nimeni nimic”, a povestit bărbatul.

Nu a existat niciun mesaj sau bilet care să explice gestul. Cel mai sensibil aspect rămâne însă copilul. Fetița nu a fost informată despre tragedie, iar familia caută o modalitate potrivită de a gestiona momentul.

„Încă nu i-am spus. Vrem să mergem la un psiholog, probabil. Să stăm de vorbă cu un psiholog. Mădălina era foarte apropriată de ea. Era foarte dedicată copiilor”, a mărturisit Cătălin.

CITEŞTE ŞI: Ultimele zile din viața Mădălinei Apostol. Tatăl fiicei sale dezvăluie ce au vorbit cu doar câteva ore înaintea tragediei

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