Ultimele zile din viața Mădălinei Apostol. Tatăl fiicei sale dezvăluie ce au vorbit cu doar câteva ore înaintea tragediei

Tragedia care a lovit familia Mădălinei Apostol a lăsat în urmă multă durere, dar și întrebări la care cei apropriați încearcă să găsească răspunsuri. Cătălin, tatăl fiicei pe care Mădălina o avea împreună cu el, a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre ultimele zile de viață a acesteia, despre problemele cu care aceasta se confrunta, dar și despre momentul în care au vorbit ultima dată. Vezi mai jos ce mărturisiri a făcut bărbatul!

Mădălina Apostol a fost mama a trei copii, proveniți din două relații diferite. Vedeta a devenit mamă pentru prima dată la o vârstă fragedă, din prima sa relație, din care avea doi băieți, în vârstă de 22, respectiv 19 ani. Ani mai târziu, Mădălina a avut o relație cu Cătălin, din care s-a născut fiica sa,

Cu milionarul Nick Rădoi, fosta vedetă nu a avut copii. Mădălina a povestit că acesta și-ar fi dorit ca ea și copiii să se stabilească în America, însă acest lucru nu a fost posibil în lipsa acordului legal necesar pentru relocarea minorilor.

Cătălin: „Aș vrea să se știe lucrurile exact cum au stat pentru că toți au făcut o poveste”

Contactat de CANCAN.RO, Cătălin, bărbatul cu care Mădălina Apostol a avut o fetiță a povestit că relația dintre el și Mădălina a fost una foarte bună, și că și-au petrecut chiar și o săptămână împreună cu copiii, la mare. Bărbatul ne-a dezvăluit că știa despre problemele Mădălinei și că, atât el, cât și familia, au încercat să-i fie alături. Fosta vedetă s-a confruntat cu o depresie severă. Tatăl fetiței ne-a mărturisit că cel mai greu moment de gestionat rămâne însă situația copilului care nu a fost informată despre tragedie.

Cătălin: Fetița a stat cu Mădălina. Noi aveam o relație foarte bună! Ne înțelegeam foarte bine. În ultima perioadă am fost și o săptămână la mare împreună cu copiii. Acum, cu siguranță, va urma să stea cu mine.

CANCAN.RO: Tu știai de problemele ei?

Cătălin: Da, știam.

CANCAN.RO: Și ea a mai avut episoade similare înainte?

Cătălin: Mădălina a avut o depresie severă și pentru treaba asta am adus-o în România, a fost la o clinică, după care a fost la o Mănăstire vreo lună de zile, dar se pare că nu a putut trece peste. Și eu, și familia, toți am fost alături de ea.

CANCAN.RO: De cât timp se afla în România?

Cătălin: De trei luni de zile.

CANCAN.RO: Am înțeles că tragedia s-a întâmplat la o prietenă acasă.

Cătălin: Da. Aș vrea să se știe lucrurile exact cum au stat pentru că toți au făcut o poveste.

CANCAN.RO: Fetița a aflat ce s-a întâmplat?

Cătălin: Încă nu i-am spus. Vrem să mergem la un psiholog, probabil. Să stăm de vorbă cu un psiholog. Mădălina era foarte apropriată de ea. Era foarte dedicată copiilor.

CANCAN.RO: Când ai vorbit cu Mădălina ultima dată?

Cătălin: Sâmbătă la ora 18.

CANCAN.RO: Și cum ți se părea atunci că este ea?

Cătălin: Ea era foarte ok. Tocmai ca să nu-mi dădea nimic de bănuit, era foarte ok. Avea o stare foarte ok. Dacă spunea ceva, îți dai seama că luam măsuri. N-a spus nimic, n-a dat de bănuit la nimeni nimic.

CANCAN.RO: A lăsat cumva vreun bilet în care să zică de ce a făcut asta?

Cătălin: Nu. Nu a zis nimic!

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