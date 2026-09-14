Ultimele zile din viața Mădălinei Apostol. Tatăl fiicei sale dezvăluie ce au vorbit cu doar câteva ore înaintea tragediei

Ultimele zile din viața Mădălinei Apostol. Tatăl fiicei sale dezvăluie ce au vorbit cu doar câteva ore înaintea tragediei
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Tragedia care a lovit familia Mădălinei Apostol a lăsat în urmă multă durere, dar și întrebări la care cei apropriați încearcă să găsească răspunsuri. Cătălin, tatăl fiicei pe care Mădălina o avea împreună cu el, a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre ultimele zile de viață a acesteia, despre problemele cu care aceasta se confrunta, dar și despre momentul în care au vorbit ultima dată. Vezi mai jos ce mărturisiri a făcut bărbatul!

Mădălina Apostol a fost mama a trei copii, proveniți din două relații diferite. Vedeta a devenit mamă pentru prima dată la o vârstă fragedă, din prima sa relație, din care avea doi băieți, în vârstă de 22, respectiv 19 ani. Ani mai târziu, Mădălina a avut o relație cu Cătălin, din care s-a născut fiica sa,

Cu milionarul Nick Rădoi, fosta vedetă nu a avut copii. Mădălina a povestit că acesta și-ar fi dorit ca ea și copiii să se stabilească în America, însă acest lucru nu a fost posibil în lipsa acordului legal necesar pentru relocarea minorilor.

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Tatăl fetiței ne-a mărturisit că cel mai greu moment de gestionat rămâne însă situația copilului care nu a fost informată despre tragedie/ sursa: social media

Cătălin: „Aș vrea să se știe lucrurile exact cum au stat pentru că toți au făcut o poveste”

Contactat de CANCAN.RO, Cătălin, bărbatul cu care Mădălina Apostol a avut o fetiță a povestit că relația dintre el și Mădălina a fost una foarte bună, și că și-au petrecut chiar și o săptămână împreună cu copiii, la mare. Bărbatul ne-a dezvăluit că știa despre problemele Mădălinei și că, atât el, cât și familia, au încercat să-i fie alături. Fosta vedetă s-a confruntat cu o depresie severă. Tatăl fetiței ne-a mărturisit că cel mai greu moment de gestionat rămâne însă situația copilului care nu a fost informată despre tragedie.

Cătălin: Fetița a stat cu Mădălina. Noi aveam o relație foarte bună! Ne înțelegeam foarte bine. În ultima perioadă am fost și o săptămână la mare împreună cu copiii. Acum, cu siguranță, va urma să stea cu mine.

CANCAN.RO: Tu știai de problemele ei?

Cătălin: Da, știam.

CANCAN.RO: Și ea a mai avut episoade similare înainte?

Cătălin: Mădălina a avut o depresie severă și pentru treaba asta am adus-o în România, a fost la o clinică, după care a fost la o Mănăstire vreo lună de zile, dar se pare că nu a putut trece peste. Și eu, și familia, toți am fost alături de ea.

CANCAN.RO: De cât timp se afla în România?

Cătălin: De trei luni de zile.

CANCAN.RO: Am înțeles că tragedia s-a întâmplat la o prietenă acasă.

Cătălin: Da. Aș vrea să se știe lucrurile exact cum au stat pentru că toți au făcut o poveste.

CANCAN.RO: Fetița a aflat ce s-a întâmplat?

Cătălin: Încă nu i-am spus. Vrem să mergem la un psiholog, probabil. Să stăm de vorbă cu un psiholog. Mădălina era foarte apropriată de ea. Era foarte dedicată copiilor.

CANCAN.RO: Când ai vorbit cu Mădălina ultima dată?

Cătălin: Sâmbătă la ora 18.

CANCAN.RO: Și cum ți se părea atunci că este ea?

Cătălin: Ea era foarte ok. Tocmai ca să nu-mi dădea nimic de bănuit, era foarte ok. Avea o stare foarte ok. Dacă spunea ceva, îți dai seama că luam măsuri. N-a spus nimic, n-a dat de bănuit la nimeni nimic.

CANCAN.RO: A lăsat cumva vreun bilet în care să zică de ce a făcut asta?

Cătălin: Nu. Nu a zis nimic!

VEZI ȘI: Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi, de fapt

CITEȘTE ȘI: Nick Rădoi, primele declarații după moartea Mădălinei Apostol. Când a avut loc tragedia, de fapt: ”Era bolnavă!”

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