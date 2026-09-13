Când și unde va fi înmormântată Mădălina Apostol. Nick Rădoi vine în România ca să-și conducă iubita pe ultimul drum

Mădălina Apostol, cunoscută publicului și prin relația cu omul de afaceri Nick Rădoi, s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:00. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru cei care au cunoscut-o, mai ales că, în ultimele luni, Mădălina alesese să se retragă tot mai mult din atenția publică. CANCAN are toate detaliile despre înmormântarea vedetei!

În perioada dinaintea tragediei, prezența sa în mediul online devenise din ce în ce mai discretă. Dacă în trecut obișnuia să împărtășească momente din viața personală și din călătoriile sale, în ultima perioadă a preferat să păstreze distanța față de rețelele sociale și să nu mai ofere foarte multe detalii despre ceea ce se întâmpla în viața ei.

Nick Rădoi a declarat pentru CANCAN că va ajunge în țară luni, 14 septembrie.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi pentru CANCAN.RO.

Când va fi înmormântarea Mădălinei Apostol

Potrivit informațiilor apărute după tragedie, Mădălina Apostol și-ar fi pus capăt zilelor. Decesul ar fi survenit în jurul orei 02:00, iar circumstanțele în care s-a produs tragedia au lăsat în urmă numeroase întrebări și multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o.

În aceste momente, atenția se îndreaptă și către detaliile legate de funeralii. Cei care au cunoscut-o pe Mădălina și cei care vor să îi aducă un ultim omagiu vor avea posibilitatea să își ia rămas-bun de la ea începând de marți, 15 septembrie.

Mădălina Apostol va fi depusă la Cimitirul Privat „Eternitatea”, situat pe Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, în Sectorul 4 al Capitalei. Acolo sunt așteptați apropiații, prietenii și oamenii care au cunoscut-o de-a lungul timpului și care vor să îi fie alături pentru ultima dată.

Astfel, de marți, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu se pot deplasa la capela cimitirului pentru a se reculege și pentru a-i spune Mădălinei Apostol un ultim rămas-bun.

Înmormântarea Mădălinei Apostol va avea loc joi, 17 septembrie, când aceasta va fi condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și cei care au cunoscut-o.

„Pentru cei care ați cunoscut-o pe Mădă și vreţi să vă luați rămas- bun de la ea, va fi depusă la Cimitirul privat,,Eternitatea”. Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, Sector 4, Bucureşti Cei care simțiți să veniți să o vedeți pentru ultima dată și să îi spuneţi rămas-bun. Vă anunțăm că s-a modificat ziua în care va fi adusă la capelă. Va fi adusă marţi, 15 septembrie, la aceeași adresă. Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior.”, a transmis Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Milionarul a confirmat pentru CANCAN că Mădălina Apostol și-a pus capăt zilelor, iar, potrivit informațiilor obținute de sursele noastre, în spatele retragerii sale din spațiul public s-ar fi aflat o perioadă dificilă. Mădălina s-ar fi confruntat cu episoade depresive și, la un moment dat, ar fi fost internată într-o unitate de psihiatrie, în încercarea de a primi ajutor pentru problemele cu care se confrunta. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

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